جمال لَبَني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسِس لشركة Solidrange (على اليسار)، وجناح الشركة في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025" (على اليمين)

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت Solidrange، الشركة السعودية الناشئة في مجال الأمن السيبراني والمختصة بأتمتة وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام وحلول التوعية السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إغلاق جولة استثمارية أولية بقيمة 2.4 مليون دولار أمريكي. قادت الجولة شركة "شراكة المالية" بمشاركة كل من "سدو المالية" و"سيدرا فينتشرز" وصندوق "Tali Ventures"، الذراع الاستثماري لمجموعة stc.

سيُخَصَص هذا التمويل لدعم مرحلة النمو المقبلة للشركة والتي تشمل تسريع توسعها الإقليمي، وتطوير منتجاتها وبنيتها التقنية، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها. الجدير بالذكر أن حلول الشركة تدعم بشكل مباشر أهداف المملكة للأمن السيبراني وتتماشى مع رؤية السعودية 2030، حيث تعمل على تعزيز المرونة المؤسسية وزيادة نضج عمليات الالتزام، وتطوير منظومة دفاع سيبراني تتمحور حول العنصر البشري.

تأسست Solidrange عام 2023 وتتخذ من الرياض مقرًا لها حيث يقودها الشريك المؤسِس ورئيسها التنفيذي جمال لَبَني. وقد نجحت الشركة خلال وقت قياسي في ترسيخ مكانتها كواحدة من الأسماء الصاعدة والرائدة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية. تقدم الشركة حاليًا خدماتها لأكثر من 50 عميلاً من المؤسسات الكبرى، تشمل جهات حكومية بارزة وشركات مساهمة عامة ومنظمات من القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد، علّق عبد الإله العويّد من "شراكة المالية" قائلاً: "لقد أثبتت Solidrange قدرة مبهرة في بناء منصات تقنية مبتكرة ذات معايير مؤسسية عالية تتصدى لأبرز التحديات الحاسمة التي تواجهها المنظمات اليوم، لا سيما في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام والوعي بالأمن السيبراني. إن هذا الاستثمار سيساعد الشركة على تسريع وتيرة نموها وتطوير منتجاتها وتوسيع نطاق خدماتها والمضي قدمًا في خططها الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق مساهمة فاعلة وملموسة في منظومة الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية".

إن النمو الذي تحققه Solidrange يعكس الحاجة المتنامية في السوق السعودي لحلول أمن سيبراني مطورة محليًا تمتثل للمتطلبات التنظيمية وتساهم في تبسيط العمليات التشغيلية وتعزيز الجاهزية المؤسسية. وقد اكتسبت تقنيات Solidrange ثقة جهات تنظيمية ورقابية بارزة في المملكة لذلك اعتمدت منصاتها، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في ما تقدمه الشركة ومواءمتها الدقيقة للأطر الوطنية ومعايير الالتزام.

وعلّق جمال لَبَني، الشريك المؤسِس والرئيس التنفيذي لشركة Solidrange قائلاً: "يُمثّل هذا الاستثمار تأكيدًا قويًا على رؤيتنا وريادتنا في تحديث قطاع الحوكمة والمخاطر والالتزام، وذلك باستخدام تقنيات ومنصات سعودية بمعايير عالمية. وفي ظل تزايد استغلال التهديدات السيبرانية للسلوك البشري والثغرات التشغيلية، تأتي حلولنا التي تركّز على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر البشرية لتُمكّن المؤسسات من تعزيز مرونتها الأمنية وتبسيط إجراءات الالتزام. نحن فخورون بدعم أهداف رؤية المملكة 2030 ليس فقط عن طريق مساعدة المؤسسات على بناء أسس مستدامة للأمن السيبراني تواكب تطلعات المستقبل، بل أيضًا بتعزيز قدرة التقنيات السعودية على المنافسة عالميًا”.

تضم باقة حلول Solidrange المتقدمة منصتين رائدتين، صُممتا خصيصًا للتصدي لمخاطر الأمن السيبراني بشقيها: التقني والبشري. وتضمن هذه المنصات تطبيق أقصى درجات الحماية والالتزام بما يتوافق تمامًا مع اللوائح التنظيمية والتشريعات المعمول بها في المملكة.

توفر منصة EasyCompliance نظامًا متكاملاً لأتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والالتزام. تعمل المنصة على أتمتة وتسهيل عمليات الإدارة، وتبسيط إجراءات المراجعة الداخلية، وتعزيز إدارة السياسات والضوابط الرقابية، كما تقوم بربط كافة الإدارات عبر مسار عمل موحد مما يساهم في رفع مستويات الشفافية والمحاسبة وزيادة الكفاءة التشغيلية بأفضل تكلفة ممكنة.

تقدم الشركة أيضًا منصة Awareness10، وهي حل متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتوعية بالأمن السيبراني. توفر المنصة برنامج تدريبي تفاعلي مع محاكاة لهجمات التصيد الإلكتروني، وذلك بهدف تقييم مدى جاهزية الموظفين لمواجهة التهديدات المماثلة واختبار استجابتهم، وتحديد نقاط الضعف في السلوك البشري ومن ثَمَّ تقديم استراتيجيات وحلول معالجة عملية ومناسبة.

في الوقت الذي باتت فيه المرونة السيبرانية أولوية قصوى لدول مجلس التعاون الخليجي، تطمح Solidrange أن تكون المزود الرائد لحلول الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC) والتوعية السيبرانية على المستوى الإقليمي. تسعى الشركة لتمكين المؤسسات، بمختلف أحجامها، من تقليل المخاطر السيبرانية الناجمة عن الأخطاء البشرية، وتبسيط إجراءات الالتزام، وضمان استمرارية الأعمال بسلاسة وسط مشهد مليء بالتحديات المتصاعدة.

لمزيد من المعلومات حول Solidrange، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.solidrange.com/

نبذة عن Solidrange:

تأسست Solidrange عام 2023 وتتخذ من الرياض مقرًا لها حيث يقودها الشريك المؤسِس ورئيسها التنفيذي جمال لَبَني. وقد نجحت الشركة خلال وقت قياسي في ترسيخ مكانتها كواحدة من الأسماء الصاعدة والرائدة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية. تتخصص الشركة في أتمتة الحوكمة والمخاطر والالتزام المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول التوعية السيبرانية. تقدم الشركة حاليًا خدماتها لأكثر من 50 عميلاً من المؤسسات الكبرى التي تشمل جهات حكومية بارزة وشركات مساهمة عامة ومنظمات من القطاعين العام والخاص في المملكة.

الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي:

الموقع الإلكتروني: https://www.solidrange.com/

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/solidrange/

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

إدوارد بريان

edward@popcomms.ae

-انتهى-

#بياناتشركات