الرياض، المملكة العربية السعودية : وقع SNB والمسافر شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بتجربة السفر من خلال تقديم حلول سفر وخدمات كونسيرج متطورة وتجارب حصرية لعملاء البنك، بما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول مبتكرة ترتكز على أسلوب الحياة وتلبي الاحتياجات المتنامية للمسافرين في المملكة.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى SNB من الاستفادة من خدمة "المسافر كونسيرج"، أول خدمة سعودية متكاملة للكونسيرج الفاخر في قطاع السفر، والتي تتيح الوصول إلى مستشارين شخصيين متخصصين في إدارة وتنظيم تجارب السفر للعملاء وعائلاتهم. وتشمل هذه الخدمة تقديم توصيات احترافية للوجهات السياحية، وتنظيم الرحلات، وتوفير الدعم المتكامل قبل وأثناء وبعد السفر، بما يضمن تجربة سفر سلسة وفاخرة ترتقي لتطلعات العملاء الأكثر تميزاً.

كما سيحصل عملاء ايليت لدى SNB على إمكانية الوصول إلى خدمات تخطيط سفر متخصصة عبر فريق الكونسيرج لدى المسافر، والمصممة لتقديم تجارب سفر فاخرة ومخصصة وفق احتياجات كل عميل. وتشمل هذه الخدمات إعداد برامج سفر منتقاة بعناية، وإتاحة الوصول إلى فنادق عالمية فاخرة، وشركات طيران رائدة، وتجارب حصرية في أبرز الوجهات السياحية حول العالم، بما يضمن تجربة متكاملة وشخصية في كل رحلة.

ومن جانبه، قال الأستاذ سعود باجبير، رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد في SNB: "انطلاقاً من التزامنا المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء وتقديم خدمات تتجاوز التوقعات، نسعى في SNB إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز أسلوب حياة عملائنا وتوفر لهم قيمة حقيقية في مختلف جوانب تجربتهم معنا. ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي بهدف تقديم حلول سفر متطورة وتجارب حصرية مصممة بعناية لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا من النخبة والخدمات المصرفية الخاصة. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل تعزيز نهجنا القائم على العميل، وترسيخ مكانة البنك كشريك موثوق يقدم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين الابتكار، والتميّز في الخدمة، والاهتمام بأدق تفاصيل تجربة العميل."

وقال السيد مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر للسفر والسياحة: "تمثل شراكتنا مع SNB محطة مهمة في مسيرتنا نحو تقديم حلول سفر عالمية المستوى داخل المملكة. ومن خلال الجمع بين تقنيات السفر المتقدمة وخدمات الكونسيرج المتميزة التي تقدمها المسافر، حيث ستعمل الاتفاقية على إعادة تعريف تجربة السفر الفاخر ووضع معايير جديدة أكثر تكاملاً وسلاسة لعملاء البنك".

وتعكس هذه الشراكة التحول المتسارع في قطاع الخدمات، حيث تتقاطع الخدمات المالية مع حلول أسلوب الحياة بصورة متزايدة. ويؤكد الطرفان من خلال هذا التعاون أن السفر لم يعد مجرد خدمة إضافية، بل أصبح جزءاً أساسياً من التجربة المصرفية الحديثة، مدعوماً بالخدمات المصممة وفق أعلى المعايير العالمية.

شركة المسافر للسفر والسياحة

شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

تُعد المسافر القوة الرائدة في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، و ترتقي بتجربة المسافرين داخل المملكة وخارجها، وعلى مستوى المنطقة والعالم. وبصفتها شريكاً وطنياً رئيسياً في تطوير قطاع السياحة، تدعم الشركة مستهدفات رؤية المملكة من خلال خدمة القطاعات الرئيسية عبر منظومة السياحة المتكاملة.

تقدم المسافر منتجات وخدمات تضع العميل في صميم اهتمامها عبر منصة متكاملة مملوكة لها، ترتكز على البيانات والتقنية وقابلية التوسع. ومن خلال تبني الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تعمل الشركة على تطوير تجربة المسافر وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق واسع.

ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر،العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، توفر للمسافرين تجربة حجز سلسة ومتكاملة للسفر المحلي والدولي عبر منظومة متعددة القنوات. كما تقدم خدمة المسافر كونسيرج حلولاً مخصصة تلبي احتياجات كبار الشخصيات والعملاء ذوي المتطلبات الخاصة من خلال خدمات مصممة خصيصاً لهم.

المسافر أعمال، يوفر حلول إدارة السفر للشركات والجهات الحكومية من خلال خدمات متكاملة وبوابة إلكترونية متقدمة لإدارة السفر.

المسافر للأنشطة (مشروع مشترك مع كلوك)، أول منصة متكاملة للجولات والأنشطة في السوق السعودي، توفر تجارب متنوعة في مختلف أنحاء المملكة للمسافرين من داخل السعودية وخارجها.

اكتشف السعودية شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، متخصصة في السياحة الوافدة، وتشغيل الجولات، وخدمات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى التوزيع عبر القنوات الرقمية.

مواسم منظم رحلات حج وعمرة يوفر ترتيبات سفر متكاملة وعالية الجودة، ويتيح للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية آليات بسيطة للحصول على الخدمات.

