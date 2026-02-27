أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت Skipr، شبكة البنية التحتية للثقة ذاتية التشغيل لعصر الذكاء الاصطناعي، اليوم، عن إغلاق جولة التمويل التأسيسية بقيمة مليوني دولار أمريكي بتقييم بلغ 10 ملايين دولار أمريكي. ويدعم هذا التمويل توسّع الشركة الناشئة انطلاقًا من Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بالتزامن مع توسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي لنشرها على المستوى الوطني وعلى مستوى المؤسسات.

ومع تزايد عمل الأنظمة الذكية بصورة ذاتية عبر المؤسسات والبُنى السحابية والحدود، برز تحدٍ جديد يتمثل في كيفية تمكين هذه الأنظمة من العمل معاً بأمان. وتسدّ Skipr هذه الفجوة من خلال توفير طريقة آمنة تتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي التواصل والتنسيق وتبادل القيمة، مع ضمان احتفاظ الحكومات والمؤسسات بالسيادة الكاملة على بياناتها وعمليات اتخاذ القرار.

وتعمل Skipr بالفعل مع مشغّلي الاتصالات ومختبرات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وشركاء مراكز البيانات لنشر خدمات رقمية ذاتية التشغيل للذكاء الاصطناعي السيادي على نطاق وطني وعلى مستوى المؤسسات. وتضع عمليات النشر المبكرة هذه الشركة كممكّن رئيسي للحكومات والمؤسسات التي تتحول نحو بيئات رقمية جاهزة للذكاء الاصطناعي وعابرة للولايات القضائية.

وصُممت Skipr خصيصاً لحالات الاستخدام ذات الطابع السيادي، إذ تتيح للمؤسسات ربط الأنظمة ونشر التطبيقات وتمكين تفاعلات موثوقة بين أدوات الذكاء الاصطناعي عبر شبكات مختلفة. ومن خلال هوية قائمة على التشفير وتوجيه قائم على السياسات وقدرات تشغيل بيني قابلة للتدقيق، تضمن تقنية الشركة إمكانية مشاركة البيانات والقرارات والمعاملات بأمان وبشفافية وبما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والوطنية.

وقال أندرياس هارتل، الرئيس التنفيذي لشركة Skipr Technologies: "يساهم هذا التمويل في تسريع عملنا على إنجاز طبقة أساسية لعصر الذكاء الاصطناعي. ومع تحوّل أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة ذاتية التشغيل ومترابطة، لم تعد قابلية التشغيل البيني الآمنة بين أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن إطار من السيطرة السيادية خياراً، بل ضرورة. نحن نؤسس البنية التحتية لشبكة الثقة التي تحتاجها الدول والمؤسسات لنشر الذكاء الاصطناعي بأمان وبثقة وعلى نطاق واسع".

وبصفتها جزءاً من منظومة Hub71+ Digital Assets المتخصصة في الأصول الرقمية، تعمل Skipr ضمن شبكة أبوظبي المتنامية من روّاد الابتكار التقني والجهات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين الذين يركزون على بنية تحتية رقمية ذات صلة عالمية.

نبذة عن Skipr

Skipr هي شبكة البنية التحتية للثقة ذاتية التشغيل، وتعمل وفق نموذج "المنصّة كخدمة" PaaS لعصر الأنظمة الذكية، تتيح اتصالات آمنة بين أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتخضع لحوكمة قائمة على السياسات عبر الحدود والبُنى السحابية والمؤسسات. وتمكّن Skipr الدول والمؤسسات من نشر أنظمة ذاتية التشغيل مع ضمان السيادة والامتثال والتحكم الكامل.

