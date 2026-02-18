الرياض: أبرمت الخطوط السعودية ومتنزهي أكواريبيا و Six Flags مدينة القدية اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لخمس سنوات لتصبح بموجبها الشريك الرسمي الأول في قطاع الطيران.

وفي إطار هذه الشراكة، طوّرت الخطوط السعودية باقات سفر مميزة تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب المتنزهين. كما يعكس هذا التعاون حضور علامتي أكواريبيا Six Flags مدينة القدية عبر تصاميم خاصة ضمن أسطول الخطوط السعودية.

وأوضح رئيس التسويق في مجموعة السعودية الأستاذ خالد بن عبدالقادر طاش أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص "السعودية" على المساهمة في تمكين مختلف مشاريع رؤية السعودية 2030 إلى جانب تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى جلب العالم للمملكة مع إثراء تجربة سفرهم بما يتجاوز التوقعات، مضيفاً أن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية سيساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية عالمية.

كما علّق براين ماكامر، رئيس متننزهي أكواريبيا و Six Flags مدينة القدية على هذه الشراكة قائلا: "تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع 'السعودية' طموحنا المشترك لربط المملكة بالعالم من خلال تجارب استثنائية. وبينما نستعد لاستقبال الزوار في أكواريبيا و Six Flags مدينة القدية، فإن وجود 'السعودية' بصفتها الشريك الرسمي الأول للطيران يعزز قدرتنا على جذب الزوار من جميع أنحاء العالم، ويحقق رؤيتنا في وضع معيار عالمي جديد للترفيه في المتنزهات الترفيهية. معاً، لا نعزز فقط سهولة الوصول إلى وجهاتنا، بل نساهم أيضاً في رفع مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية."

يجسد متنزه Six Flags مدينة القدية معياراً جديداً للتشويق الاستثنائي على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ يتكون المتنزه من ستة عوالم لكل منها طابعه الخاص لتأخذ الزوار في رحلة مشوّقة بين 28 لعبة وتجربة ترفيهية مصممة بأعلى المعايير العالمية. ولا تقتصر ريادة المتنزه على تنوع خياراته فحسب، بل يبرز كوجهة رائدة في كسر الحواجز الهندسية والترفيهية، باحتضانه لخمس ألعاب محطمة للأرقام القياسية العالمية. وتتصدر هذه الابتكارات أفعوانية "فالكون فلايت"، الأفعوانية الأسرع والأعلى والأطول في العالم.

كما يقدم متنزه أكواريبيا تجربة استثنائية لمرتاديه من خلال 22 لعبة ومنزلقاً مائياً، ونهرٍ صناعي صُمم ليكون وجهة للاسترخاء والترفيه المائي. كما يتفرد المشروع باحتضانه لأول حوض سباحة مخصص لركوب الأمواج في المملكة، إضافة إلى مرافق متطورة للرياضات المائية المشوقة. وللباحثين عن الخصوصية والرفاهية، يوفر المتنزه 91 كابانا فاخرة، ما يجعله وجهة سياحية متكاملة تعيد تعريف مفهوم الترفيه المائي بأعلى المعايير العالمية.

تقع مدينة القدية بين جبال طويق الشامخة غرب مدينة الرياض. مُشكّلةً وجهة عالمية تجمع بين الترفيه، والرياضة، والثقافة. ويعدّ متنزهي أكواريبيا و Six Flags مدينة القدية جزءً من مشاريعها الترفيهية.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

-انتهى-

