الرياض: أعلنت شركة sirar by stc، إحدى شركات مجموعة stc، بالتعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط، عن تخريج الدفعة الثانية لعام 2026 من برنامج «CISO500»، الهادف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتمكين قادة المستقبل لمواجهة التحديات السيبرانية في المملكة.

وحقق البرنامج منذ إطلاقه في عام 2025 تأهيل أكثر من 100 مسؤول تنفيذي في مجال الأمن السيبراني من مختلف القطاعات، دعمًا لمسيرة التحول الرقمي في المملكة وبصفتها الجهة المنظمة لمبادرة «CISO500»، قادت sirar by stc جهود تصميم البرنامج وتنفيذ فعالياته، إلى جانب تنظيم سلسلة من الجلسات التخصصية التي تناولت أبرز القضايا ذات الأولوية للقيادات التنفيذية في مجال الأمن السيبراني. فيما ساهمت بي دبليو سي الشرق الأوسط بدور شريك المعرفة والتدريب، من خلال تقديم نماذج تدريبية على مستوى الإدارة التنفيذية وتعزيز تبادل الخبرات، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في قيادة وحوكمة الأمن السيبراني.

ويُعد برنامج «CISO500» مبادرة استراتيجية تمتد لخمس سنوات، أُطلقت خلال مؤتمر «ليب 2025»، وتهدف إلى تأهيل 500 مسؤول أمن معلومات سعودي بحلول عام 2030، عبر تزويدهم بالخبرات الاستراتيجية والتقنية والإدارية اللازمة لحماية البنى التحتية الحيوية ومواكبة تطورات المشهد الرقمي.

ويجمع البرنامج بين تطوير المهارات القيادية والتدريب العملي، من خلال مناهج ومسارات تنفيذية متخصصة ترتكز على أفضل الممارسات العالمية، وتتكامل مع الأطر واللوائح التنظيمية الوطنية في مجال الأمن السيبراني.



وشهدت الدفعات السابقة مشاركة قيادات تنفيذية في الأمن السيبراني من قطاعات متعددة، تشمل الدفاع والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والتقنية والبنية التحتية، إلى جانب جهات مرتبطة بالمشاريع الوطنية الكبرى والمدن الذكية.

