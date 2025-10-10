الرياض، المملكة العربية السعودية: برعاية رئيس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي؛ دشنت اليوم شركتي SIG وYellow Door Energy رسمياً محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاواط لإنتاج العبوات الكرتونية المعقمة على سطح مصنع SIG في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، وذلك بحضور معالي السفيرة ياسمين شاتيلا زفالن، سفيرة سويسرا لدى المملكة العربية السعودية، والمهندس عبدالله العبيكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض والرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار ، وعدد من كبار عملاء SIG الرئيسيين، بما في ذلك شركات المراعي، والصافي دانون، وجولف يونيون، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والمؤسسات الرائدة في دعم جهود الاستدامة بالمملكة.

ويُعدّ المشروع خطوةً رئيسيةً نحو تعزيز استدامة المدن الصناعية، ودعم مبادرة "مدن خضراء" والمساهمة في تحقيق هدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، حيث تعمل محطة الطاقة الشمسية على الأسطح بقدرة 2 ميجاواط واحدة من أوائل مشاريع الطاقة الشمسية الصناعية المتصلة بالشبكة في المملكة العربية السعودية والمتصلة مباشرة بمحطة صناعية.

وتُغطي المحطة 8000 متر مربع، وتضم أكثر من 3200 لوح شمسي. وستُنتج أكثر من 3.5 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة خلال عامها الأول من التشغيل، مما يُسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1,300 طن متري. وبدأت أعمال الإنشاء في أوائل عام 2025، وتم الانتهاء منها بسرعة خلال ستة أشهر فقط.

ويمثل هذا الإنجاز جزءًا من التزام SIG العالمي بمبادرة "Climate +"، حيث تركز الشركة على تطوير أنظمة تعبئة وتغليف تُزيل كميات من الكربون تفوق ما تُصدره — من خلال استبدال المواد المعتمدة على الوقود الأحفوري ببدائل متجددة، وإزالة الكربون من عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل هذا المشروع. وبذلك، تواصل SIG دعم أهداف رؤية المملكة 2030 وطموحات الحياد الصفري بحلول عام 2060، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائها والمجتمع والبيئة.

صرّحت معالي السفيرة ياسمين شاتيلا زفالن، سفيرة سويسرا لدى المملكة العربية السعودية، قائلة:" يُجسد هذا المشروع قوة الشراكة بين سويسرا والمملكة العربية السعودية في تعزيز الاستدامة والابتكار. أشعر بالفخر لرؤية شركة سويسرية مثل SIG تُساهم في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة وتحقيق رؤية السعودية 2030. ومن خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات عبر الحدود، يمكننا تسريع تحول المملكة إلى الطاقة المتجددة وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة."

قال المهندس ماجد رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي لـ هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن):"يعكس هذا المشروع التزامنا بجعل المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية أكثر استدامة. ومن خلال شراكتنا مع رواد الصناعة مثل SIG، نُسهم في تعزيز مبادرة "مدن خضراء" وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060."

وصرح المهندس عبدالله عبيكان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض والرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار، قائلًا:"يجسد هذا الافتتاح الزخم المتزايد الذي تشهده المملكة في مجال الطاقة المتجددة والدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز الاستدامة. وبصفتي شريكًا طويل الأمد لشركة SIG، أشعر بالفخر لرؤية هذا الإنجاز في الرياض، وأؤمن بأنه سيلهم رواد الصناعة والجهات الحكومية والشركاء الدوليين لمزيد من التعاون وتحقيق رؤية المملكة 2030."

وأكد عبدالغني الأديب، رئيس ومدير عام شركة SIG في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا قائلًا:" يمثل هذا المشروع خطوة محورية لشركة SIG ليؤكد على تسريع التزامنا بمبادرة Climate+ بما يتماشى مع أهدافنا العالمية للاستدامة. ومن خلال اعتمادنا على الطاقة المتجددة بالشراكة مع Yellow Door Energy، نُعزز استدامة عملياتنا وندعم طموحات المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة الخضراء في إطار مبادرة السعودية الخضراء."

وصرح هشام الحجلان، الرئيس التنفيذي لشركة Yellow Door Energy في الشرق الأوسط: "نفخر بدعم طموح شركة SIG في إطار مبادرة Climate+ والمساهمة في مبادرة مدن خضراء، من خلال توفير الطاقة المتجددة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. ومن خلال نموذج التأجير الشمسي الذي نُقدمه، نُمكّن الشركات من خفض تكاليف الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في عملياتها. وبالعمل معًا، نحقق هدف الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060 ونبني مستقبل مستدام للطاقة للأجيال القادمة."

ويُذكر أن هذا المشروع يُعد الثاني من نوعه بين شركتي SIG وYellow Door Energy، بعد نجاح مشروعهما الأول في دبي، الإمارات العربية المتحدة، والذي شمل محطة طاقة شمسية بقدرة 304 كيلوواط تضمنت ألواحًا شمسية على الأسطح ومواقف السيارات ومحطة شحن للسيارات الكهربائية.

وبموجب اتفاقية التأجير الشمسي، تتولى شركة Yellow Door Energy مسؤولية تمويل وبناء وتشغيل المحطة طوال دورة حياتها، مما يُتيح لشركة SIG التركيز على تقديم حلول تعبئة وتغليف مستدامة. ويأتي هذا المشروع بعد الإنجاز الأخير لشركة Yellow Door Energy المتمثل في توليد أكثر من مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة عبر مشاريعها، مما يُعزز التزام الشركتين بدعم طموحات المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحياد الصفري والمساهمة في التحول نحو الطاقة المستدامة في المنطقة.

