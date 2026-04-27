" Shop Local " تهدف إلى تعزيز حضور الشركات المحلية وتسهيل وصولها إلى العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كويك أب"، مزود الخدمات اللوجستية المبتكرة للتجارة الإلكترونية والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إطلاق مبادرة "Shop Local" الهادفة إلى تمكين المستهلكين من اكتشاف ودعم الشركات المحلية في مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب تعزيز حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى العملاء من خلال منصة رقمية مخصصة.

وتجمع مبادرة "Shop Local" العلامات التجارية التي تزاول أنشطتها من دولة الإمارات ضمن منصة واحدة، بما يسهل على المستهلكين تصفح واكتشاف وشراء المنتجات من الشركات المحلية التي قد تواجه صعوبة في الظهور والتوسع ضمن سوق رقمية تشهد مستويات أكبر من التنافسية. وتتوفر المنصة للشركات الصغيرة والمحلية في مختلف أنحاء الدولة، وتسعى إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات، والمتمثل في الوصول إلى العملاء المناسبين، من خلال توفير قناة عملية تساعدها على تعزيز حضورها، وزيادة مبيعاتها، ودعم نموها على المدى الطويل.

تمكين الشركات المبتكرة

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يمثل تمكين الشركات المبتكرة ذات الإمكانات الواعدة، أحد الركائز المهمة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. فعندما تحظى هذه الشركات بمنظومة الدعم المتكاملة في التوقيت الأمثل، تتعزز قدرتها على التوسع، وابتكار حلول نوعية ترفع من قيمة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مما يسهم في خلق قيمة مضافة لقطاع الأعمال. وتتضاعف أهمية هذه الجهود في دولة الإمارات، حيث يظل الابتكار وريادة الأعمال محركين رئيسيين للنمو والتنافسية، والنافذة التي تطل منها شركاتنا الوطنية نحو آفاق التوسع محلياً وعالمياً".

وجاء إطلاق مبادرة "Shop Local" في وقت أصبحت فيه مساندة الشركات المحلية أكثر أهمية، ما يعكس تزايد أهمية المبادرات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز حضورها ومواصلة دورها في دعم الاقتصاد بشكل أوسع.

تعزيز الروابط بين الأفراد والشركات

بدوره، قال باسل الكوسا، الرئيس التنفيذي لشركة "كويك أب": "تشكل الشركات الصغيرة والمحلية ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات، ويأتي دعمها ضمن أكثر السبل تأثيراً في خدمة المجتمع. وانطلاقاً من هذا التوجه، أطلقنا مبادرة "Shop Local" بهدف تعزيز الروابط بين الأفراد والشركات حول أهداف مشتركة. نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير مزيد من الفرص للعلامات التجارية المحلية لتعزيز حضورها، وتوثيق علاقتها مع عملائها، وترسيخ مكانتها في السوق. ونأمل أن تشجع المبادرة المزيد من الأفراد على اكتشاف الشركات من حولهم، والقيام بدور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني".

ويعكس إطلاق "كويك أب" لمبادرة من هذا النوع قوة منظومة الابتكار الأوسع في دولة الإمارات، والتي تواصل دعم الشركات ذات الإمكانات الواعدة خلال مراحل نموها وتوسعها. وعلى مدى السنوات الماضية، حظيت "كويك أب" بدعم من خلال برنامج الضمانات التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، مما ساهم في تسريع نمو الشركة ووصولها إلى مرحلة قادرة فيها على تحقيق قيمة أوسع للسوق. ومن هذا المنطلق، لا تمثل مبادرة "Shop Local" مبادرة خاصة بشركة "كويك أب" فحسب، بل تعكس أيضاً دور منظومة الابتكار في دعم تطور الشركات الواعدة وتحويلها إلى منصات ذات تأثير أوسع في الاقتصاد.

وتواصل "كويك أب" استقبال طلبات الانضمام إلى منصة "Shop Local" من الشركات القائمة في دولة الإمارات، بعد أن استقطبت المبادرة حتى الآن 190 علامة تجارية، وذلك بهدف دعم ما لا يقل عن 250 شركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي أعقاب إطلاق "Shop Local"، ستقدم "كويك أب" مبادرة "Source Local" الجديدة التي تهدف إلى توليد فرص أعمال فعلية للموردين والمصنّعين المحليين. وستعتمد "Source Local" النموذج ذاته، من خلال منصة متكاملة تربط الموردين والمصنّعين المحليين بالعملاء المحتملين وتعزز فرص نموهم.

-انتهى-

#بياناتشركات