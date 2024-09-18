باريس: أعلنت شركة سكاي الأمريكية، الرائدة في قطاع الفضاء اليوم في "أسبوع أعمال الفضاء العالمي"، عن نجاحها في إتمام جولة استثمارية (Series C) بقيادة شركة الموارد القابضة (الموارد). وتتخصص شركة سكاي في صناعة أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، أما شركة الموارد فهي شركة سعودية رائدة تعمل في مجالات متنوعة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات، والأقمار الصناعية، ، والحلول الرقمية وغيرها.

وعزّزت شركة سكاي ميزانيتها بهذه الجولة الاستثمارية (Series C)، وقد حددت فيها قيمة الشركة عند 525 مليون دولار أمريكي قبل التمويل. ومن المتوقع أن توفر هذه الجولة الاستثمارية السيولة الكافية لتمويل أنشطة البحث والتطوير وبرامج الطيران وتدشين العمليات التجارية للشركة في 2025.

يعزز هذا التحالف الاستراتيجي مسار الشراكة الناجحة لشركة سكاي عقب إقامة شراكة مع )شركة أمريكا موبيل( كأكبر مستثمر في الجولة الاستثمارية السابقة (Series B)، بالتركيز على منطقة أمريكا اللاتينية.

وقال ميكيل فيسترجارد فراندسن- مؤسس شركة سكاي ورئيسها التنفيذي: "هذه الجولة الاستثمارية (Series C) محطة حاسمة لشركة سكاي؛ إذ سيساهم هذا التمويل في تسريع وتيرة تطوير منصتنا وخارطة الطريق التجارية للشركة، وسيمهد الطريق أمام التسويق التجاري لتقنيات أنظمة المنصات عالية الارتفاع التي تطورها الشركة في 2025. علاوة على ذلك، تفتح شراكتنا مع شركة الموارد آفاقًا واعدة لتصل حلولنا المبتكرة إلى مناطق وأسواق جديدة".

وأضاف غسان عيتاني- مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الموارد: "هذه الشراكة تعزز التزام شركة الموارد بالريادة في التطوير التقني، وتقديم حلول رقمية تخدم القطاعات المهمة في هذا المجال. وبالاستفادة من تقنية أنظمة المنصات عالية الارتفاع، سنعزز مكانتنا كمقدم شامل للحلول الاستراتيجية في قطاع الفضاء".

ويأتي الإعلان عن هذه الجولة الاستثمارية عقب نجاح برنامج الطيران 2024 الذي أطلقته شركة سكاي؛ إذ حققت الشركة إنجازًا كبيرًا بإظهار قدراتها بالطيران الدائم والثابت فوق منطقة العمليات. وأثبت اختبار الطيران أن أنظمة المنصات عالية الارتفاع لشركة سكاي يمكنها العمل باستمرارية لاعتمادها على الطاقة الشمسية خلال النهار، بينما تضمن طاقة البطاريات استمرار التحليق خلال الليل.

ويبرز هذا الإنجاز خلق بنية تحتية جديدة بين أنظمة الاتصالات الأرضية والفضائية، كما يعكس القدرات التحولية لتقنية أنظمة المنصات عالية الارتفاع في توسيع نطاق الاتصال بالشبكات، وإدارة جهود التصدي للكوارث، ومراقبة التغيرات البيئية، ورصد الكوارث المناخية وقت حدوثها.

نبذة عن شركة سكاي

تأسست شركة سكاي في 2014 وتعمل في قطاع الفضاء، وتكرس جهودها لتطوير تقنيات الغلاف الجوي الطبقي (الستراتوسفير) لتيسير خدمات التواصل بين الناس وحماية الكرة الأرضية. وتأتي شركة سكاي في صدارة الشركات المتخصصة في صناعة أنظمة المنصات عالية الارتفاع، وتركز على الربط بين أنظمة الاتصالات عالميًا، والرصد المناخي، وإدارة الموارد الطبيعية، والوقاية من الكوارث.

نبذة عن شركة الموارد

تأسست شركة الموارد القابضة في 1968، وهي شركة سعودية رائدة تتمتع بمجموعة أعمال متنوعة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصالات وتقنية المعلومات والأقمار الصناعية والحلول الرقمية. وتُعد الموارد القابضة واحدة من الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات على الصعيد العالمي، ويعكس ذلك دورها كمؤسس ومساهم في شركة (إريديوم كوميونيكيشنز)، المدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq: IRDM)، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى عملياتها التشغيلية في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات بالشرق الأوسط (مثل: شركة سلام، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات "TLS"، وشركة خدمات الحلول المتقدمة للاتصالات "ATSS"، وشبكة نورسات (مشغِّل Geo في المنطقة)).

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