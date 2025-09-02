السعودية: أعلنت شركة انتيلا "Intella"، الرائدة في تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات من خلال اللهجات المختلفة للغة العربية، عن إغلاق جولة تمويل (Series-A) بقيمة 12.5 مليون دولار، بقيادة شركة Prosus، وبمشاركة 500Global ، وصندوق واعد فنتشرز، وHala Ventures، وIdrisi Ventures، وHearstLab، الذراع الاستثمارية لشركة Hearst Corporation

وسيساهم هذا التمويل في تسريع مهمة انتيلا لتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي كافة للمتحدثين باللغة العربية، وستضاعف الشركة استثماراتها في مجالات البحث والتطوير، وإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، وتوظيف المزيد من الكفاءات إقليميًا لتحقيق رؤيتها الطموحة.

تأسست انتيلا في عام 2021، على يد نور الطاهر، الرئيس التنفيذي، وعمر منصور الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بالشركة، إذ برزت بوصفها شركة رائدة في تقديم خدماتها باللغة العربية، حيث توفر خدمات تحويل الرسائل الصوتية لنصوص باللغة العربية، وتقديم أساليب تحليلية وتفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومخصصة لأكثر من 25 لهجة عربية. وقد حققت نماذجها الخاصة بتحويل الصوت إلى نص دقة عالمية قياسية بلغت 95.73%، ما يمكّن الشركات من تجاوز قدرات الذكاء الاصطناعي العام، وتقديم محادثات محلية طبيعية على نطاق واسع.

وتعليقًا على ذلك، قالت نور الطاهر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة انتيلا: "منذ اليوم الأول، ورؤيتنا هي سد الفجوة بين التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والعالم العربي الناطق باللغة العربية. ويأتي هذا الاستثمار بقيادة Prosus، بما تملكه من خبرة تشغيلية عميقة ليؤكد على قوة التكنولوجيا التي طورناها، والمكانة الريادية التي حققناها في السوق، كما سيمكننا هذا التمويل من تسريع جهودنا لمساعدة المؤسسات في المنطقة على تحويل محادثات العملاء من بيانات إلى أصول استراتيجية عالية القيمة".

من جانبه صرح عمر منصور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بشركة انتيلا: "تمثل هذه الجولة حافزًا لإطلاق مجموعة منتجاتنا المستقبلية، إذ أصبحت نماذجنا حاليًا معيارًا في دقة اللغة العربية. والآن نركز على بناء نماذج محادثة ذكية باللغة العربية، قادرة على التعامل متعدد الأدوار، وفهم السياقات المختلفة، على نحو يعيد تعريف كيفية تفاعل المؤسسات مع عملائها".

وتدعم انتيلا مجموعة متنامية من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل قطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات والجهات الحكومية. وقد نجحت الشركة في مضاعفة إيراداتها في 2024، وتواصل مسيرتها لتحقيق نمو قياسي يقدر بسبعة أضعاف في 2025. ومع الإعلان عن هذه الجولة التمويلية، يصل إجمالي ما جمعته انتيلا إلى أكثر من 16.9 مليون دولار.

وقال روبن فوجد، رئيس قسم الاستثمارات بالشرق الأوسط في شركة Prosus : " تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة هائلة، مع وجود أكثر من 7500 شركة ومؤسسة تعمل في المنطقة، مع إدراك أن اللغة العربية تعد خامس أكثر اللغات انتشارًا على مستوى العالم. وعلى الرغم من ذلك، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي باللغة العربية كانت أقل أداءً من المتوقع، بسبب التعقيدات الصوتية المتعلقة بفهم اللغة، وعدم وجود معيار موحد لها، وقلة الوصول إلى بيانات باللهجات المختلفة عالية الجودة، وهنا يأتي دور انتيلا في تغيير هذا الواقع. نرى فرصًا عالمية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وانتيلا تفعل ذلك محليًا لخدمة العالم الناطق باللغة العربية. نحن متحمسون لدعم الشركة ومهمتها لبناء تقنيات الذكاء الاصطناعي باللهجات المحلية".

وعبرت انتيلا عن قوتها التجارية بإطلاقها تجربة "Ziila" الجديدة والمبتكرة بالتعاون مع جوميا ، منصة التجارة الإلكترونية الأكبر في أفريقيا، وذلك لتسهيل الطلب الصوتي من خلال المساعدة الذكية Ziila، باللهجة المصرية، مما يمثل خطوة مهمة تثبت قدرة المساعدة الذكية على التعامل مع اللهجات المعقدة في بيئة عملية ومتطلبة.

علاوة على ذلك، ستستخدم انتيلا التمويل لتعزيز قيادتها السوقية وتوسيع تفوقها التكنولوجي. وستوظف رأس المال بشكل استراتيجي لتقوية قدراتها المؤسسية، من خلال إطلاق وكيلة المحادثة الجديدة، "Ziila"، للعمل بالتكامل مع منتج التحليلات الخاص بالشركة، لتقديم مجموعة منتجات متكاملة تمكّن المؤسسات من تحليل المحادثات وبناء تجارب صوتية متطورة للعملاء. كما سيُسرَّع التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تعزيز فرق العمل في مصر والسعودية لتلبية الطلب المتزايد من قطاعات المالية والاتصالات والحكومة. والابتكار في الذكاء الاصطناعي المخصص للعربية، بمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير لتوسيع حدود فهم اللهجات العربية، وزيادة الفارق في الدقة، مقارنة بالمنافسين العالميين.

عن انتيلا: هي شركة رائدة في تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات من خلال اللهجات المختلفة للغة العربية وتلبي الاحتياجات الدقيقة لمراكز الاتصال المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما توفر الشركة مجموعة من النماذج، بما في ذلك المساعدة الذكية Ziila التي تمثل التكنولوجيا الأساسية التي تمكّن المؤسسات من تحليل محادثات العملاء وبناء تجارب عملاء متطورة تعتمد على البيانات. تساعد هذه الحلول الشركات على تحسين رضا العملاء، وضمان جودة الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

-انتهى-

