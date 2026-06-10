الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت "يونيفونك"، منصة تفاعل العملاء المبنية على الذكاء الاصطناعي والمصممة لخدمة المؤسسات والقطاع الحكومي في الأسواق الناشئة، عن استحواذها على "Segmentify"، المنصة الرائدة في مجال التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذكاء السلوكي، والتي تقدم خدماتها لكبرى شركات التجزئة والعلامات التجارية في قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويمثّل هذا الاستحواذ حتى الآن أكبر استثمار نوعي لـ"يونيفونك" في مجال التسويق التوكيلي، وهو فئة جديدة من حلول التسويق تعتمد على وكلاء ذكاء اصطناعي ذاتيين يقومون بتخصيص كل تفاعل مع العميل وإدارته وتحسينه لحظيًا، بما يحوّل التفاعل إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس على مستوى معدلات التحويل.

وتأسست "Segmentify" في تركيا، حيث توفر مجموعة متكاملة من القدرات تشمل التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبحث والاكتشاف وذكاء العملاء والتسويق متعدد القنوات، بما يمكّن المؤسسات من تحسين تجاربها الرقمية وتعزيز ولاء العملاء عبر مختلف القنوات الرقمية.

ويشكّل هذا الاستحواذ خطوة محورية في مسيرة "يونيفونك" نحو بناء منصة رائدة في مجال تفاعل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا للأسواق الناشئة، تجمع بين التفاعل المبني على المحادثات والذكاء السلوكي والتخصيص الفوري ضمن منصة واحدة متكاملة.

ومن خلال الجمع بين قدرات "يونيفونك" في التفاعل المبني على المحادثات وتنسيق العمليات، ومحرك "Segmentify" للتخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بإمكان المؤسسات الآن نشر وكلاء تسويق ذاتيين يحدّدون الرسالة الأنسب والقناة الأكثر فعالية والتوقيت الأمثل لكل عميل، بما ينقل أنشطة التسويق من التنفيذ اليدوي القائم على الحملات إلى تنسيق توكيلي قائم على النتائج. وبالتالي، يمكنهم من تقديم تجارب عملاء أكثر مرونة وتعزيز معدلات التحويل والاستبقاء وتخصيص قرارات التفاعل على نطاق واسع. وتوحّد هذه القدرات المدمجة ذكاء العملاء والتفاعل والتسويق ضمن منظومة واحدة متكاملة، بما يسهم في تبسيط عمليات التسويق وتقليل تعقيد البنية التقنية.

وقال أحمد حمدان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يونيفونك": "إن تفاعل العملاء بصدد دخول مرحلة جديدة تتقاطع فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء السلوكي وتنسيق العمليات اللحظي في منصة واحدة متكاملة. ويعزز هذا الاستحواذ رؤيتنا الرامية إلى بناء منصة تفاعل قائمة على الذكاء الاصطناعي للأسواق الناشئة، تمكّن المؤسسات من الانتقال من رحلات العملاء المجزأة إلى تجارب ذكية تكيفية وفائقة التخصيص عبر جميع نقاط التفاعل."

وأضاف إبراهيم المحيميدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية لشركة "يونيفونك": "جاء هذا الاستحواذ مدروسًا بعناية، مع تركيز واضح على التوافق الاستراتيجي وإضافة قدرات جديدة وخلق قيمة طويلة الأمد. وتعزّز "Segmentify" المنظومة الذكية داخل منصتنا، كما ترسّخ مكانة "يونيفونك" في صدارة فئة التسويق التوكيلي الصاعدة. مما يعزز من قدرتنا على تقديم نتائج ملموسة وقابلة للقياس لعملائنا من المؤسسات. ويُعد هذا استثمارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز القدرات، يسهم في دعم النمو المستدام وتعميق علاقات العملاء وتسريع خطط التوسع الدولي الطموحة للشركة."

وتضيف تقنيات "Segmentify" إلى منصة "يونيفونك" قدرات متقدمة في التحليل السلوكي والتخصيص التنبؤي والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يزوّد وكلاء التسويق بذكاء لحظي يمكّنهم من العمل بشكل ذاتي لتمكّين المؤسسات من تحسين كفاءة استقطاب العملاء ورفع معدلات التحويل والاحتفاظ وتعزيز الولاء وزيادة القيمة العمرية للعميل. كما يسهم هذا الاستحواذ في توسيع الحضور الدولي لـ"يونيفونك" من خلال تعزيز تواجدها في المملكة المتحدة وتركيا وألمانيا، بما يدعم قدراتها العالمية في مجالي الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات، ويرسّخ مكانتها الريادية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مراد سويسال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Segmentify": نهدف بشكل رئيسي من هذا الاندماج تقديم قيمة فورية ومعززة لعملائنا. فمن خلال توحيد قدراتنا المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكاننا تقديم مجموعة أوسع وأكثر شمولًا من حلول التفاعل عبر مختلف أسواقنا العالمية، بما يحقق فوائد ملموسة لعملائنا الحاليين في المملكة المتحدة وأوروبا وتركيا. وفي الوقت نفسه، نتطلع إلى إتاحة القدرات التنبؤية المتقدمة التي تتميز بها "Segmentify" لعملاء "يونيفونك" في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في سد فجوة إقليمية مهمة في مجال التخصيص الفوري الذكي على نطاق واسع."

ومع تسارع تحول المؤسسات نحو تبنّي نماذج تشغيل لتفاعل العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تواصل "يونيفونك" تركيزها على بناء منظومة تسويق توكيلي متكاملة لقيادة الجيل التالي من تفاعل العملاء عبر الأسواق الناشئة. ويمثل هذا الاستحواذ خطوةً جديدة ضمن رؤية "يونيفونك" طويلة الأمد لتمكين المؤسسات عبر تقنيات التسويق القائمة على الوكلاء الذاتيين، تُسهم في تحقيق نمو أعمال قابل للقياس ضمن الاقتصاد الرقمي.

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