دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على جوائز، عن تعاونها مع سامسونج جلف للإلكترونيات لتطوير تجربة الدفع الرقمي في دولة الإمارات. وتنضم خدمة Samsung Pay إلى مجموعة تلر الشاملة من حلول الدفع، مما يمثل نقلةً نوعية في قدرات التجارة الإلكترونية في المنطقة. ومن خلال دمج خبرات تلر في مجال المعاملات الرقمية مع تقنيات سامسونج المبتكرة، يساهم هذا التعاون في تسريع تبني تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول في الإمارات، مما يتيح للعملاء وأصحاب الأعمال إجراء المعاملات على أجهزة سامسونج بطريقة آمنة وفعالة وسهلة.

تتيح خدمة Samsung Pay للعملاء إجراء المدفوعات بسرعة وسهولة باستخدام البطاقات وعناوين الشحن المخزنة فيSamsung Wallet الخاصة بهم، مما يلغي الحاجة إلى تعبئة النماذج الطويلة ويعزز من معدلات البيع.

ويأتي الأمان في صدارة أولويات Samsung Pay، حيث تعتمد الخدمة على تقنيات متطورة مثل التعرف على بصمات الأصابع عالية الأمان وتشفير البيانات لحماية معلومات المستخدمين، مما يضمن للتجار والعملاء الثقة الكاملة في حماية معاملاتهم باستخدام أحدث التقنيات.

وعلق خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر قائلاً: "في تلر، نكرّس جهودنا لتطوير وسائل اتصال متقدمة تعزز نظام التجارة الإلكترونية. من خلال إطلاق خدمة Samsung Pay، نقدم حلاً مبتكرًا لا يلبي فقط احتياجات التجار، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة لزيادة مبيعاتهم. بفضل تحسين تجربة التسوق وتسريعها، ستساعد هذه الخدمة التجار على التميز والريادة في سوق التجارة الإلكترونية المتسارع".

من جانبه، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: "يسرنا التعاون مع تلر لتوفير خدمة Samsung Pay لأصحاب الأعمال والمستهلكين في دولة الإمارات. ويتماشى هذا التعاون مع التزامنا بالابتكار وتحسين التجربة الرقمية للمستخدمين؛ حيث توفر هذه الخدمة تجربة مريحة للمستخدمين وترسي معياراً جديداً للمعاملات الآمنة عبر الهاتف المحمول. ونحن نؤمن أن هذه الشراكة ستعزز الاعتماد على المدفوعات الرقمية في المنطقة، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على الشركات والمستهلكين على حد سواء".

تسعى تلر إلى تطوير التجارة الإلكترونية من خلال تعزيز المدفوعات الرقمية عبر 120 عملة و30 لغة. منذ عام 2014، قادت تلر جهوداً رائدة في تقديم حلول مالية مبتكرة، تشمل خيارات دفع آمنة، ومراقبة فورية للمعاملات، وحلول مخصصة لدعم التجار وتمكينهم من تحقيق النجاح والازدهار.

نبذة حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والكاميرات والأجهزة المنزلية الرقمية والطابعات والمعدات الطبية وأنظمة الشبكات وأشباه الموصلات وحلول الإضاءة إل إي دي . LEDللحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: news.samsung.com

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس".

تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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