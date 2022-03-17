توقيع الاتفاقية خلال النسخة الافتتاحية من معرض الدفاع العالمي في الرياض

الاتفاقية تؤكد التزام الشركة العالمية للصناعات البحرية بتوطين الصناعات البحرية في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية- وقعت الشركة العالمية للصناعات البحرية، أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وشركة SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، مذكرة تفاهم سيتم بموجبها بحث فرص التعاون المحتملة في مجال بناء السفن العسكرية وتقديم الخدمات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، وغيرها من القوات البحرية في المنطقة.

وبحضور المهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية، وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبدالله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، والمهندس وليد أبوخالد، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI.

وتهدف المذكرة إلى تطوير حلول محلية داخل المملكة لصالح وزارة الدفاع والقوات البحرية الملكية السعودية، بما يشمل بناء السفن العسكرية، وشراء وتركيب ودمج أنظمة المهام والقتال والأسلحة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المحتملة الأخرى قيد الإعداد. وكخطوة أولية، ستجري الشركتان مناقشات موسعة حول أفضل السبل لتقديم الحلول المحلية المنشودة إلى القوات المسلحة والأمنية السعودية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية: "نفخر بتعاوننا مع مؤسسة رائدة على مستوى القطاع مثل شركة SAMI، والتي تكرس جهودها لدعم تطوير قطاع الصناعات البحرية المحلي وتحقيق رؤية 2030. وتساهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز جهودنا لتوطين الصناعات داخل المملكة، وتوفير المقومات اللازمة لإنشاء منصة سعودية شاملة يتم فيها تنفيذ جميع الأنشطة محلياً".

وأضاف الأحمري قائلاً: "ستساهم هذه الخطوة المهمة أيضاً في تعزيز قدراتنا في العديد من المجالات الدفاعية، وتؤكد كذلك حرصنا على عقد شراكات استراتيجية من شأنها المساعدة على توسيع نطاق أعمالنا وقدراتنا. نتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات والحلول البحرية المتقدمة لدعم القوات البحرية الملكية السعودية وغيرها من القوات البحرية في المنطقة".

ومن جانبه، قال المهندس وليد أبوخالد، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI: "يسعدنا التعاون مع الشركة العالمية للصناعات البحرية، ومن المؤكد أن التعاون بيننا سيسهم في تمكين شركة SAMI من تحقيق أهدافها الرئيسية ودعم مشاريعها المستقبلية، من حيث توسيع نطاق عملياتنا، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين أكثر من 50٪ من الإنفاق العسكري، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية هادفة. وستعزز هذه الاتفاقية العلاقات بين الطرفين وستدعم جهودنا لبناء القدرات الوطنية ودعم المنظومة الدفاعية للمملكة".

تركز جهود التوطين التي تبذلها الشركة العالمية للصناعات البحرية على شراء المواد والخدمات المستخدمة في إنتاج منصات الحفر والسفن، بالإضافة إلى أعمال صيانة وإصلاح وتعمير السفن. وتعتزم الشركة عقد المزيد من الشراكات طويلة الأمد مع الموردين الملتزمين بتوطين أنشطة التصنيع لمنتجاتهم داخل المملكة العربية السعودية.

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نبذة عن الشركة العالمية للصناعات البحرية:

يقع مقرّ الشركة العالمية للصناعات البحرية في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بمنطقة رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة لأن تكون أكبر مشغل للمرافق البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي أيضاً. وسيكون الحوض البحري متكامل الخدمات التابع للشركة قادراً على بناء أربع منصات حفر بحرية، وأكثر من 43 سفينة تشمل ناقلات نفط خام عملاقة، وتقديم خدمات الصيانة لأكثر من 260 منتجاً من سفن ومنصات حفر سنوياً. كما أن البنية التحتية للحوض البحري مجهّزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومؤشرات القياس الحيوية، مما يمنح العملاء ميزة إضافية لمواكبة احتياجات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن تصل مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى توطين واردات بقيمة 12 مليار دولار، وتوفير 80 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، وهيونداي للخدمات العالمية، وبحري، ولامبريل.

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نبذة عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية

الشركة السعودية للصناعات العسكرية هي كيانٌ وطنيٌ مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تأسس في مايو 2017م، يُعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويلعب دوراً رئيسياً في ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويطمح ليكون ضمن ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

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