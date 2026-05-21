SALAAM.earth) Sky Alliance for Automated Air Mobility)، وهي منظمة دولية غير ربحية تركز على بناء منظومات التنقل الجوي الذاتي (AAM)، فلاي ناو العربية المحدودة.، وهي شركة سعودية تعمل على طرح طائرات كهربائية بدون طيار في السوق لخدمات التاكسي الجوي والشحن الذاتي، استضافتا ورشة عمل تعريفية مغلقة في الرياض مع أبرز الجهات الحكومية والصناعية لمناقشة تطوير موقع اختبار تشغيلي لأنظمة التنقل الجوي من الجيل القادم في المملكة العربية السعودية.

عُقدت الورشة بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للتطوير الصناعي، وبمشاركة ممثلين من هيئة الطيران المدني ووزارة الداخلية والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ركّزت الورشة على تمكين الاختبار الواقعي والتحقق من التقنيات ونشر حلول التنقل الجوي الذاتي في المستقبل داخل المملكة، دعمًا لطموح المملكة العربية السعودية في أن تصبح رائدة عالميًا في مجال التنقل الجوي الذاتي (AAM) ضمن إطار رؤية 2030.

أحد أبرز معالم هذه المبادرة هو الاختبار الجوي المخطط للـ eCopter، الذي تطوره FlyNow Aviation، وهي شركة تابعة لـشركة فلاي ناو العربية المحدودة، ومن المتوقع أن تصبح من أوائل الطائرات المطوّرة في المملكة العربية السعودية.

تم تصميم ال eCopter من فلاي ناو لتكون طائرة كهربائية تهدف إلى تقليل الازدحام المروري من خلال تمكين التنقل الجوي السريع من نقطة إلى نقطة. ويمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 50 كم بسرعة تصل إلى 130 كم/ساعة، مع القدرة على حمل راكبين أو حمولة تصل إلى 200 كغ. وبصفتها طائرة كهربائية بالكامل، فإنها لا تنتج أي انبعاثات، كما توفر تكاليف تشغيل تقارب تكلفة رحلة تاكسي عادية، مما يجعله خيارًا ميسور التكلفة للتنقل اليومي. وبالإضافة إلى خدمات التاكسي الجوي، يمكن استخدام ال eCopter أيضًا لمكافحة الحرائق وعمليات الإطفاء، الإخلاء الطبي، وعمليات نقل البضائع.

بينما ستكون الeCopter أول طائرة يتم اختبارها، فإن بيئة الاختبار (sandbox) مصممة كمنصة مفتوحة تدعم اختبار ودمج الجيل القادم من الطائرات من شركات أخرى.

بناء منظومة متكاملة للتنقل الجوي الذاتي (AAM)

تجمع SALAAM.earth شركاء رئيسيين عبر السلسلة القيمة الخاصة بالتنقل الجوي الذاتي (AAM)، بما في ذلك FlyNow Arabia (طائرة ال (eCopter ، و) Skyroadsإدارة الحركة الجوية)، و) GeoTechأنظمة بيانات المسح الأرضي)، و) Unified Aviation مهبط الطائرات العمودية)، و IAAM.Trust(الهوية الرقمية)، و MAKONIS (الذكاء الاصطناعي وتكامل البنية التحتية)، و) Quadronالأمن السيبراني)، وGEM e-Aviation ) العمليات والتنسيق.(

معًا، يشكّل هؤلاء الشركاء الأساس لمنظومة متكاملة بالكامل للتنقل الجوي الذاتي (AAM) ، تجمع بين الطائرات والبنية التحتية والأنظمة الرقمية.

قالت إيفون وينتر، رئيسة :SALAAM.earth

“هذه لحظة تاريخية للتنقل الجوي الذاتي في المملكة العربية السعودية. وبالتعاون الوثيق مع الحكومة السعودية، ننتقل من مرحلة الرؤية إلى الواقع بهدف واضح: تحسين الحياة اليومية للناس من خلال معالجة الازدحام المروري عبر شكل جديد بالكامل من وسائل النقل يكون آمنًا وميسور التكلفة للجميع.”

أضاف الدكتور سامر الجعبري، المستشار الأول لشؤون الفضاء الجوي في المركز الوطني للتطوير الصناعي:

“تمثل تقنيات التنقل الجوي الذاتي فرصة استراتيجية لمستقبل المملكة الصناعي. ويُعد التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرًا أساسيًا لبناء منظومة تنافسية عالميًا وترسيخ مكانة المملكة كقائدة في مجال التنقل الجوي الذاتي (AAM) ضمن رؤية 2030.”

عن SALAAM.earth

SALAAM.earth (Sky Alliance for Automated Air Mobility) هي جمعية دولية غير ربحية تأسست في عام 2024 لدعم التطوير المنسق والتكامل التشغيلي لمنظومات التنقل الجوي الذاتي (Automated Air Mobility - AAM). تجمع هذه المبادرة بين مطوري الطائرات ومزودي البنية التحتية ومشغلي المجال الجوي الرقمي وشركاء التكنولوجيا، بهدف تمكين التنفيذ المنظم للتنقل الجوي الذاتي منخفض الارتفاع.

نبذة عن شركة فلاي ناو العربية المحدودة

فلاي ناو العربية المحدودة هي شركة مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، تركز على توطين إنتاج ونشر وتسويق طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) التي تطورها شركتها التابعة FlyNow Aviation GmbH (النمسا). تم تصميم هذه الطائرات لمعالجة التحديات المتزايدة للازدحام الحضري من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وفعّالة عند الطلب.

تشمل عائلة الeCopter نماذج فردية ومزدوجة المقاعد مخصصة للنقل الشخصي، بالإضافة إلى نسخة مخصصة لنقل البضائع بقدرة حمولة تصل إلى 200 كغ وقادرة على حمل منصة شحن بمواصفات أوروبية (Euro pallet)، إلى جانب نماذج مخصصة للإطفاء وعمليات الإنقاذ.

