الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة رواد الهندسة الحديثة عن مباشرة تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة مرافق شركة الخدمات اللوجستية السعودية (SAL) في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. وتتولّى الشركة مسؤوليات المقاول العام لإدارة وتنفيذ وتسليم المشروع بمختلف مراحله، وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية. وتنسجم عمليات تنفيذ المشروع مع مبادئ الاستدامة، مع استهداف الحصول على شهادة LEED الذهبية.

ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير مرافق الشحن والخدمات اللوجستية، حيث يشمل تنفيذ أعمال شاملة لإعادة تأهيل وتطوير البنية القائمة، إلى جانب إنشاء مرافق وخدمات مساندة جديدة. ويركّز نطاق الأعمال على تحسين الأداء التشغيلي، وتحديث الأنظمة المعمارية والهندسية، ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة. وتعمل شركة رواد الهندسة الحديثة بأسلوب يضمن جاهزية مرنة تلبي متطلّبات التشغيل الحالية والمستقبلية، مع مراعاة طبيعة العمل داخل بيئة تشغيلية حساسة كالمطارات.

وقال المهندس محمد محلب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رواد الهندسة الحديثة: "يمثل مشروع محطة (SAL) في مطار الملك خالد الدولي إضافة نوعية إلى منظومة البنية التحتية اللوجستية في المملكة. ومن خلال هذا المشروع، تقدم رواد الهندسة الحديثة حلولًا لوجستية موثوقة تُنفذ وفق معايير LEED العالمية، في سياق التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة، ومساندةً لجهود الدولة في تحقيق أولويات الاستدامة وتعزيز التنمية الشاملة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."

من جانبه، قال المهندس محمد فوزي، المدير العام لفرع شركة رواد الهندسة الحديثة في المملكة العربية السعودية: "يتطلّب التنفيذ ضمن منشآت عاملة إدارة محكمة، ترتكز على التخطيط المسبق، والتنسيق المستمر، وتقسيم الأعمال إلى مراحل واضحة تضمن استمرارية التشغيل دون تعطيل. إننا نهتم برفع كفاءة المباني والأنظمة والخدمات، وتطبيق إجراءات رقابية تضمن الالتزام بالمواصفات واشتراطات السلامة، وإنجاز الأعمال وفق الخطة المعتمدة."

ويعكس مشروع (SAL) توسّع حضور رواد الهندسة الحديثة في السوق السعودي، لا سيما في قطاع النقل الجوي والخدمات اللوجستية المساندة. كما يعزز مكانتها كشريك تنفيذي في مشاريع البنية التحتية ذات الطبيعة التشغيلية المتقدمة، الداعمة لتوجه المملكة نحو أن تصبح عقدة ربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ومركزًا لوجستيًا عالميًا.

نبذة عن شركة رواد الهندسة الحديثة

تُعد "رواد الهندسة الحديثة" إحدى شركات مجموعة السويدي إلكتريك، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في تنفيذ المشاريع الكبرى في مصر والمنطقة وأفريقيا. وتتنوع مجالات أعمالها لتشمل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الموانئ، المنشآت الصحية والتعليمية، والمواقع التراثية. وتنفذ الشركة مشاريع بارزة في عدد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية، الإمارات، العراق، وليبيا، ومن أبرز مشاريعها: محطة كهرباء رابغ، محطة تحيا مصر للحاويات بميناء دمياط، حديقة بنبان الشمسية، وقصر محمد علي، إلى جانب مشروع متحف البحر الأحمر ومقر وزارة الثقافة في الدرعية و الحائر بالرياض.

