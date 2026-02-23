دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت إن تي تي داتا NTT DATA، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والأعمال الرقمية والخدمات التكنولوجية، عن تعاونها مع سال Saal.ai، الشركة الرائدة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة، وبنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي وابتكارات متخصصة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة.

ويجمع هذا التعاون بين القدرات العالمية لشركة " إن تي تي داتا " في التنفيذ واسع النطاق وخبراتها الكبيرة في القطاعات المختلفة وقدراتها في البنية الأساسية الرقمية الآمنة وبين محفظة شركة "Saal.ai" للبيانات الضخمة ومنتجات الذكاء الاصطناعي المُطورة بأيدٍ وطنية والحلول المتخصصة بالصناعات. حيث تهدف الشركتان إلى تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول وتحديث الأنظمة التقنية التقليدية وتطوير القطاعات الحيوية القائمة على البيانات في المنطقة.

وفي ظل هذا التحالف، ستركز كلاً من "سال Saal.ai" و "إن تي تي داتا " على التطوير المشترك ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتعلم الآلي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليلات الوكلاء والأتمتة الذكية وحالات الاستخدام الخاصة بكل قطاع في السوق، مدعومةً بإمكانات متقدمة في هندسة البيانات والتحليلات المباشرة ومنصات البيانات الخاضعة للحوكمة. كما ستشمل هذه الشراكة تصميم وتنفيذ بُنى أساسية مرنة وآمنة وقابلة للتوسع وجاهزة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر بيئات سحابية وأنظمة هجينة وأنظمة داخلية، بما في ذلك أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ومنصات عمليات التعلم الآلي (MLOps) ومسارات نقل البيانات عالية الأداء.

وبهذه المناسبة، صرَّح السيد فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة سالSaal.ai بما يلي: "يمثل هذا التعاون مع شركة "إن تي تي داتا " خطوة هامة في مسيرتنا نحو تمكين الشركات والمؤسسات لتبني واستخدام تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومن خلال تكامل خبراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات الضخمة مع الخبرة العالمية لشركة (إن تي تي داتا) ، نهدف إلى تقديم حلول ذكاء اصطناعي عملية ومسؤولة ومرتبطة بتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بما يحقق تأثيراً ملموساً في الأعمال".

من جانبه، أضاف السيد مهند خطاب، المدير العام لشركة إن تي تي داتا في الإمارات: "إن الشراكة مع "سال" Saal.ai تعزز قدراتنا على دعم عملائنا في تسريع مسيرتهم في مجال الذكاء الاصطناعي بخطى ثابتة. وستتركز جهودنا على تقديم حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وآمنة وقابلة للتوسع تُسهِم في تطوير المؤسسات وتعظيم القيمة ودعم التحول الرقمي المستدام عبر مختلف القطاعات".

نبذة عن سال Saal.ai

هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول المعرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد الشركات في مختلف القطاعات على تحسين كفاءتها التشغيلية وتحفيز الابتكار.

ومن خلال مجموعة من المنتجات والمنصات المطورة محلياً داخل دولة الإمارات، ومنها على سبيل المثال (SovaAI وIshraf وDigiXT وAcademy X وDataprism360 وMarket Hub)، تقدم "Saal.ai" حلولاً مخصصة مصممة لتعزيز التحول الرقمي في قطاعات مثل الدفاع والرعاية الصحية والنفط والغاز والمدن الذكية والتعليم.

وانطلاقاً من رؤيتها لتحقيق معدلات نمو استثنائية وتحسين جودة الحياة، تلتزم شركة "Saal.ai"، التابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب (Abu Dhabi Capital Group)، بتكريس جهودها للاستفادة من إمكانات وقدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات والشركات على تبسيط عملياتها وتسهيل عملية اتخاذ القرار وخلق مستقبل أكثر ترابطاً.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا: Saal.ai

نبذة عن إن تي تي داتا NTT DATA

تُعد شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الأعمال والتكنولوجيا، بقيمة استثمارية تتخطى 30 مليار دولار، حيث تقدم خدماتها لـ 75% من الشركات المدرجة في قائمة ""Fortune Global 100 حيث إننا ملتزمون بتسريع نجاح عملائنا وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خلال الابتكار المسؤول.

وباعتبارنا أحد الشركات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية الرقمية، فإننا نمتلك قدرات لا مثيل لها في مجالات الذكاء الاصطناعي المؤسسي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والربط الشبكي ومراكز البيانات وخدمات التطبيقات. كما تساعد حلولنا الاستشارية والقطاعية المؤسسات والمجتمعات على المضي قدماً بثقة واستدامة نحو المستقبل الرقمي.

ونظراً لكوننا أحد أفضل بيئات العمل على مستوى العالم (Global Top Employer)، فإننا نمتلك خبراء في أكثر من 70 دولة، كما نتيح لعملائنا إمكانية الوصول إلى منظومة مراكز ابتكار موثوقة، بالإضافة إلى شركائنا من الشركات القائمة والناشئة.

تُعَد "NTT DATA" جزءاً من ""NTT Group، التي تستثمر أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً في مجال البحث والتطوير.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا: nttdata.com

