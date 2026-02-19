الرياض، المملكة العربية السعودية - في خطوة نوعية تعكس توجهاته الاستراتيجية نحو تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وقّع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مذكرتي تفاهم مع كلٍّ من فريق ROC (روك) وفريق Stallions (ستاليونز)، بهدف دعم نمو القطاع، وتنمية المواهب الوطنية، وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والمهني.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن جهود الاتحاد لبناء منظومة متكاملة ومستدامة ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة لاكتشاف المواهب وصقل مهاراتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد المعرفي ودوره كأحد القطاعات الواعدة اقتصادياً واجتماعياً.

وتركّز مذكرتا التفاهم على دعم وتمكين العاملين والرياضيين في قطاع الرياضات الإلكترونية من خلال تطوير مهاراتهم عبر برامج ومبادرات الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، بما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومبادرات مشتركة لإعداد جيل مؤهل مهنياً، إلى جانب استكشاف المسارات الوظيفية للخريجين. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تعليمية وفنية وتقنية، وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال الحملات والفعاليات، والذي يدعم بدوره نمو القطاع ويعزز استدامته على المدى الطويل.

وبهذا الصدد، أكدت الأستاذة روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة القطاع وتطوير منظومته المتكاملة، وقالت: "يسعدنا التعاون مع ROC Esports وفريق Stallions، وهما فريقان يسهمان بدور فاعل في دعم نمو منظومة الرياضات الإلكترونية في المملكة وتطوير المواهب الوطنية. ومن خلال هذه الشراكات، سنواصل إطلاق برامج منظمة ومبادرات استراتيجية تعزز أسس القطاع وترسخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."

وتجسّد هذه الشراكات توجه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية نحو توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية، بما يسهم في دعم نمو القطاع، وتعزيز أثره الاقتصادي والمجتمعي، وتطوير مسارات مهنية واعدة للكفاءات الوطنية. كما تؤكد هذه المبادرات حرص الاتحاد على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية المعرفية، لترسيخ مكانة المملكة في صدارة المشهد العالمي للرياضات الإلكترونية.

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين. وتصنف أنشطة الاتحاد ضمن مسارين متكاملين؛ يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يركز الثاني على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

ومنذ تأسيسه في أواخر العام 2017، نظّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن عمله مع مطورين دوليين على تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية.

حسابات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الموقع الرسمي للاتحاد | إكس | إنستغرام | يوتيوب | فيسبوك

-انتهى-

#بياناتشركات