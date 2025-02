تعاون جديد لتعزيز القدرات الرياضية والمساهمة في بناء مواهب شابة قادرة على تحقيق الإنجازات في المستقبل

القاهرة: أعلنت شركة دي إتش إل إكسبريس مصر، الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة "Right to Dream"، المنظمة العالمية التي تضم أندية كرة القدم والأكاديميات التعليمية، حيث أصبحت الشركة الراعي الرئيسي لفريق السيدات Right to Dream FC Masar، مؤكدة بذلك على أهمية دعم القطاع الرياضي واكتشاف المواهب الشابة، مع المساهمة فى توفير فرص متساوية للجنسين من خلال تمكين المواهب النسائية الشابة في مصر.

أقيمت مراسم توقيع الشراكة الجديدة في مدينة باديا بغرب القاهرة، وذلك بحضور كل من السيد/ أسامة إبراهيم، مدير عام شركة دي إتش إل إكسبريس مصر والسيد/ محمد وصفي، الرئيس التنفيذي ل Right to Dream.

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية تأكيدًا على التزام دي إتش إل بدعم الرياضة ودمجها بالتعليم في مصر، وتسعى إلى بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تحقيق إنجازات تتماشى مع احلامهم. من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تمكين الشباب، وخاصة الفتيات، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء مستقبل مشرق. إننا نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لصناعة المواهب الرياضية.



وفي هذا الإطار، أعرب السيد/ أسامة إبراهيم، مدير عام شركة دي إتش إل إكسبريس مصر، عن فخره بالشراكة الجديدة مع "Right to Dream"، مؤكدًا على أهمية دعم فريق السيدات كنموذج يحتذى به في تمكين المرأة في عالم الرياضة. وشدد على أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسد حرص الشركة المستمر على تقديم الدعم الكامل لأكاديمية "Right to Dream” للمساهمة في تحقيق التمكين الشامل للشباب، وإعداد أجيال قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتها. وأضاف بأن هذه الشراكة تعكس مهمتنا في دي اتش ال المتمثلة في "ربط الناس وتحسين حياتهم"، لأنها تؤمن بإحداث تأثير ليس فقط في القطاع التجاري ولكن على المجتمع والبيئة أيضًا.



ومن جانبه، أكد السيد/ محمد وصفي، الرئيس التنفيذي ل Right to Dream، على أهمية التعاون مع دي إتش إل إكسبريس مصر في تعزيز بيئة رياضية وتعليمية متميزة تؤكد على ضرورة تمكين الفتيات من تحقيق طموحاتهن الرياضية، قائلاً: "إن دعم دي إتش إل اكسبريس يتماشى مع رؤيتنا في تطوير قدرات قادة المستقبل ونجوم كرة القدم، ونحن ملتزمون بتحقيق الدمج الكامل بين الرياضة والتعليم، وفتح أبواب جديدة أمام المواهب الشابة".



جدير بالذكر، أن شركة دي إتش إل إكسبريس لديها شراكات متعددة مع مؤسسة Right to Dream، محلياً وعالمياً، حيث تجسد هذه الشراكات رؤية الشركة الشاملة لتمكين المواهب الشابة في القطاع الرياضي ودمجها بالتعليم وتزويدهم بمهارات الحياة، والفرص التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم.

