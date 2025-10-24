رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فاراداي فيوتشر الذكية للمركبات الكهربائية (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FFAI)، وهي شركة عالمية رائدة تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً رئيسياً لها وتعمل ضمن منظومة التنقل الكهربائي الذكي المشترك، عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة RAK Motors، إحدى أبرز شركات توزيع السيارات في إمارة رأس الخيمة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى RAK Motors مسؤولية المبيعات، والتسليم، وخدمات ما بعد البيع الخاصة بسيارة FX Super One في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُعد شركة RAK Motors من الشركات العريقة في قطاع السيارات في رأس الخيمة، وتمتلك خبرة واسعة في تمثيل علامات عالمية مرموقة مثل تويوتا ونيسان. وبموجب هذه الشراكة، منحت فاراداي فيوتشر الشركة صفة الوكيل الحصري في السوق الإماراتي لمدة عام واحد، قابلة للتجديد في حالات خاصة. وستتولى الشركة الإشراف الكامل على منظومة المبيعات وخدمات ما بعد البيع لسيارة FX Super One داخل الدولة، بما يشمل خدمات العملاء من الأفراد والشركات، وإدارة صالات العرض وتجارب القيادة، وتنفيذ عمليات الطلب والتسليم، إلى جانب توفير خدمات الصيانة والدعم الفني الشامل، وذلك بالتعاون الوثيق مع فريق فاراداي فيوتشر وتحت إشرافه المباشر.

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة محورية في مسيرة فاراداي فيوتشر نحو ترسيخ حضورها في المنطقة، وتأسيس منظومة متكاملة تغطي مختلف مراحل العمليات من الإنتاج والتصنيع وصولاً إلى المبيعات والخدمات داخل دولة الإمارات.

وتعمل الشركة حالياً على تشكيل فريق دولي من الكفاءات والخبرات المتميزة ضمن عملياتها الإقليمية في الدولة.

وفي مايو 2025، استلمت فاراداي فيوتشر منشأتها الإقليمية ومركز عملياتها في رأس الخيمة، والتي تمتد على مساحة 108 آلاف قدم مربعة وتضم مكاتب تنفيذية ومرافق إنتاج وتشغيل متكاملة تدعم علامتي FF وFX معاً.

وستمكّن هذه المنشأة الشركة من تلبية احتياجات عملائها المتنوعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع التطلع للتوسع مستقبلاً نحو الأسواق الأوروبية وشمال إفريقيا.

وقال تين موك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس عمليات فاراداي فيوتشر في دولة الإمارات:" يمثل التعاون مع RAK Motors اكتمال جميع التحضيرات اللازمة لإطلاق سيارة FX Super One رسمياً في السوق الإماراتي. كما يُجسد هذا التعاون خطوة استراتيجية جديدة ضمن خطة الشركة العالمية المعروفة باسم «استراتيجية الجسر العالمي لصناعة السيارات». فأسواق الشرق الأوسط ستشكّل نقطة انطلاق محورية لتوسع علامتي FF وFX نحو أوروبا وإفريقيا وسائر الأسواق العالمية."

وتستعد فاراداي فيوتشر لتنظيم الفعالية الختامية لإطلاق سيارة FX Super One في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار "Super One, Palace of Intelligence"، والمقرر عقدها في فندق أرماني دبي – برج خليفة بتاريخ 28 أكتوبر 2025.

ومن المنتظر تسليم الدفعة الأولى من سيارات FX Super One خلال شهر نوفمبر 2025، في خطوة تمثل مرحلة محورية ضمن استراتيجية "الأقطاب الثلاثة" الخاصة بالشركتين، وتؤكد على مسار التوسع المستمر نحو الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة.

وسيتم بث الحدث مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.FF.com ابتداءً من الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ يوم 28 أكتوبر، عبر الروابط التالية:

النسخة الإنجليزية (العالمية): https://www.ff.com/us/FX-SuperOne-UAE/

النسخة الإنجليزية (الشرق الأوسط): https://www.ff.com/ae_en/FX-SuperOne-UAE/

النسخة الصينية: https://www.faradayfuturecn.com/cn/FX-SuperOne-UAE/

نبذة عن فاراداي فيوتشر

تُعد فاراداي فيوتشر شركة عالمية رائدة تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، متخصصة في منظومات التنقل الكهربائي الذكي المشترك.

تأسست الشركة عام 2014 بهدف إحداث ثورة في قطاع السيارات عبر تقديم تجربة قيادة ذكية تتمحور حول المستخدم وتعتمد على أحدث الابتكارات التقنية.

ويجسد الطراز الرائد للشركة FF 91 رؤيتها المتميزة في الفخامة والابتكار والأداء.

أما استراتيجية FX، فتهدف إلى طرح طرازات إنتاجية واسعة الانتشار مجهّزة بتقنيات فاخرة مشابهة لطراز FF 91 ولكن بأسعار تنافسية تستهدف شريحة أوسع من العملاء.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ff.com/us/

للتواصل الإعلامي

علاقات المستثمرين (الإنجليزية): steven.park@ff.com

علاقات المستثمرين (الصينية): cn-ir@faradayfuture.com

الإعلام: john.schilling@ff.com

-انتهى-

#بياناتشركات