دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماستركارد عن تعاون استراتيجي مع Qlub، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمتخصصة في قطاع الضيافة، بهدف تطوير خدمات الدفع الرقمية واللاتلامسية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل هذه الخطوة تقدماً مهماً نحو تعزيز مشهد الدفع الرقمي في المنطقة، تماشياً مع الطلب المتزايد على تجارب طعام سلسة تعتمد على التكنولوجيا.

وبموجب هذا التعاون، ستوفر ماستركارد حلول الدفع المتقدمة والتقنيات والمنصات الخاصة بها لشركة Qlub، إلى جانب استثمارها في حصة أقلية داخل الشركة. ويشمل التعاون أيضاً تولي ماستركارد معالجة معاملات Qlub التي تُجرى بدون تمرير البطاقة فعليًا (card-not-present) عبر منصة Mastercard Gateway، وذلك في أسواق تشمل الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين.

وكانت Qlub قد انضمت في عام 2023 إلى برنامج "Start Path" من ماستركارد، وهو برنامج عالمي يدعم الشركات الناشئة المبتكرة. ويعكس هذا التعاون المستمر التزام ماستركارد بتوسيع التجارة الرقمية في القطاعات سريعة النمو، حيث تسعى الشركتان إلى إعادة تشكيل تجربة الدفع في قطاع الضيافة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخبرة التشغيلية والبنية التحتية العالمية لماستركارد.

وقالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس الأول والمدير العام الإقليمي لشركة ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان :"يعكس هذا التعاون مع Qlub التزامنا بدعم التحول الرقمي وتمكين الأعمال في قطاع الضيافة. ومن خلال دمج تقنية الدفع المتطورة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) التي تقدمها Qlub مع خبرات ماستركارد العالمية، نقدم تجربة دفع أبسط وأسرع وأكثر أمانًا للمطاعم والعملاء على حد سواء. ولا تقتصر هذه الخطوة على كونها استثمارًا فحسب، بل تعكس مهمتنا المستمرة في دعم المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية الذين يعيدون رسم ملامح حياتنا وطريقة عملنا وتعاملاتنا المالية".

ومن جانبه، وقال جون مادي، الرئيس التنفيذي لشركةQlub : "يقوم تعاوننا مع ماستركارد على رؤية مشتركة تجمع بين الابتكار والثقة في الدفع. من خلال دمج تقنية Qlub السلسة للدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) مع البنية التحتية الآمنة والخبرة العالمية لماستركارد، نعيد تصور العلاقة بين العملاء والمطاعم. هدفنا هو جعل كل تجربة طعام أسرع وأكثر أماناً ومتعة ليس فقط في دول الخليج، بل مختلف أنحاء العالم."

تأسست Qlub عام 2021 وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، وقد برزت بسرعة كلاعب أساسي في مجال حلول الدفع في قطاع الضيافة. توفر الشركة خدمات دفع تعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR) في أكثر من 3,000 مطعم، وتخدم أكثر من 3 ملايين مستخدم. ويعمل لديها نحو 300 موظف، وتغطي عملياتها 10 دول، مما ساهم في تسهيل عملية الدفع للعملاء وتبسيط إدارة المدفوعات للمطاعم.

وكانت Qlub قد أعلنت مؤخراً عن إغلاق جولة تمويل بقيمة 30 مليون دولار بهدف التوسع عالمياً في تقديم تجربة طعام ذكية. وقد قاد الجولة مستثمرون بارزون مثل Shorooq Partners وCherry Ventures، إلى جانب دعم استراتيجي من شركاء كبار مثل اتصالات آي آند، ومبادلة للاستثمار، وLegend Capital.

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

