نعتز بدورنا كشريك رئيسي في تمويل المشاريع الاستراتيجية والاستحواذات الهامة لشركة البترول الكويتية العالمية

لدينا شراكة قوية ومستدامة مع مجموعة "البترول الكويتية العالمية" تدعم مشاريعها وإنجازاتها

في إنجاز يعكس حضور العلامات الكويتية عالميًا وتعزيز بصمتها في السوق المحلي، هنّأ بنك الكويت الوطني شركة البترول الكويتية العالمية (Q8) بمناسبة إطلاق علامتها التجارية في دولة الكويت، تمهيدًا لخطة توسع تدريجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد البنك أن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية مهمة، حيث تعود علامة Q8 إلى الكويت بعد أكثر من أربعة عقود من تمثيل الدولة بنجاح في الأسواق العالمية، بما يعكس الخبرات المتراكمة والرؤية الاستراتيجية للشركة في تطوير قطاع الوقود وتقديم تجربة حديثة ومتكاملة داخل الكويت.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة طويلة من النجاحات التي حققتها شركة البترول الكويتية العالمية، كما يجسد التزامها بنقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المحلي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التنافسية في قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، شدد بنك الكويت الوطني على اعتزازه بعلاقته الاستراتيجية الممتدة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الكويتية العالمية، بصفته البنك الرئيسي للمجموعة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة في دعم المشاريع الحيوية والتنموية.

وأشار البنك إلى أن العلاقة مع مجموعة البترول الكويتية العالمية تمتد إلى سنوات طويلة من التعاون المثمر في تنفيذ وتمويل عدد من المشاريع الكبرى، من أبرزها المشاركة في مشاريع مشتركة استراتيجية مثل مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عُمان، ومشروع الوقود البيئي في مصفاة الزور في الكويت، حيث لعب البنك دورًا محوريًا في دعم هذه المشاريع التي تسهم في تعزيز مكانة الكويت على خريطة الطاقة العالمية.

كما ساهم بنك الكويت الوطني في تمويل عدد من الاستحواذات المهمة التي نفذتها الشركة، بما في ذلك مشروع “Shine” للاستحواذ على محطات وقود شل في عام 2014، إضافة إلى الاستحواذ على حصة في شركة Ecofox الإيطالية المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي في عام 2024، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في قدرات البنك التمويلية وخبراته الواسعة في دعم التوسعات الدولية.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية، قام البنك بدور المنظم الرئيسي لعدد من القروض المشتركة فضلًا عن إدارته لحسابات العديد من الشركات التابعة والزميلة لشركة البترول الكويتية العالمية، مما يعكس عمق التكامل بين الجانبين.

وأكد بنك الكويت الوطني أن هذه الشراكة الاستراتيجية تقوم على أسس راسخة من الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، ما مكّن الطرفين من تحقيق نجاحات ملموسة على مدار السنوات، مشيرًا إلى تطلعه لمواصلة هذا التعاون ودعم خطط التوسع والنمو المستقبلية للشركة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

كما أعرب البنك عن فخره بمواكبة هذه المرحلة الجديدة في مسيرة شركة البترول الكويتية العالمية، مؤكدًا التزامه الدائم بدعم المبادرات التي تعزز الاقتصاد الوطني وتبرز مكانة الكويت كمركز رائد في قطاع الطاقة عالميًا.

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