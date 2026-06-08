القاهرة: في إنجاز علمي وهندسي مشرف، نجح الفريق المصري "Team Energeia"، المكوّن من تسعة طلاب من طلبة الفرقة الأولى بقسم الطاقة الكهربائية التابع لكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في اقتناص الجائزة الكبرى والمركز الأول عالمياً في النسخة الثالثة من مسابقة "Power The Community 2026" الدولية، وهي مسابقة عالمية افتراضية تنظمها مؤسسة "Energy Mentors" الدولية المتخصصة في نقل خبرات الطاقة للأجيال القادمة.

وشهدت نسخة هذا العام منافسة شرسة ومطوّلة بمشاركة 231 فريقاً هندسياً يمثلون 16 دولة من مختلف جامعات ومؤسسات العالم، حيث خاضت الفرق تحدياً استثنائياً تضمّن تصميم نظام طاقة متكامل ومستدام وميسور التكلفة لخدمة 2,000 عائلة، مع اشتراط تطبيق هذا التصميم الهندسي على موقع حقيقي على أرض الواقع لضمان قابليته للتنفيذ الفعلي.

وقد قدّم الفريق تصميماً هندسياً متكاملاً قائماً على مفهوم "ترابط الماء والطاقة والغذاء" (WEF Nexus)، وهو نظام مغلق ذاتي الاستدامة طبّقه الطلاب على موقع حقيقي هو المرحلة الثالثة من مدينة الأسمرات بحي المقطم بالقاهرة. ويعتمد التصميم على استرجاع الطاقة والموارد من المياه الرمادية ومخلّفات المجتمع نفسه، عبر الدمج بين توليد الطاقة الكهرومائية من المياه الرمادية، والطاقة الشمسية والزراعة الكهروضوئية فوق الأسطح، ومحطة للطاقة والحرارة المشتركة تعمل بالغاز الحيوي؛ بما يوفّر كهرباء نظيفة ومياهاً معاد تدويرها وغذاءً منتَجاً محلياً. ويحقّق النظام خفضاً يقارب 48% في فواتير الخدمات على الأسر مع خلق مئات من فرص العمل الخضراء، وبتكلفة ميسورة وقابلة للتكرار في مجتمعات أخرى.

وقد توّج طلاب الأكاديمية العربية بجائزة "مبتكري الطاقة" (Energy Innovators Award) وحصلوا على الجائزة المالية الكبرى وقدرها 10,000 دولار أمريكي. وجاء هذا الفوز بعد أن نال مشروع الفريق إشادة واسعة من لجنة التحكيم الدولية؛ حيث وصفته السيدة جيل إيفانكو (Jill Evanko)، التي أعلنت اسم الفريق الفائز، بأنه "يمثّل أعلى مستويات التميز" في الابتكار والأثر المجتمعي.

ويؤكد هذا الفوز ريادة الكفاءات المصرية الشابة، ويعكس المستوى الأكاديمي والتدريبي المتميز الذي تقدمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لطلابها، بما يؤهلهم لتطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات المناخية وطاقة المستقبل التي تواجه المجتمعات محلياً وعالمياً.

والجدير بالذكر أن المسابقة عالمية وافتراضية (عبر الإنترنت) تنظمها مؤسسة "Energy Mentors"، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وتضم خبراء طاقة عالميين. وقد شهدت المسابقة تميزاً وتكريماً لعدة فرق وصيفة من دول أخرى مثل كينيا، ومدغشقر، وإندونيسيا، والهند، إلا أن التصميم المصري حسم الصدارة المطلقة بجدارته الهندسية في هذه التظاهرة العلمية العالمية.

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