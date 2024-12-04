القاهرة، مصر، أعلنت إي آند مصر عن شراكة استراتيجية مع pmaestro تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجمع هذا التعاون بين إمكانيات اثنين من رواد الصناعة لدفع الابتكار، تمكين الشركات، وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الرقمي.

تسعى هذه الشراكة إلى تحقيق الشمول الرقمي من خلال سد الفجوة الرقمية وضمان وصول التكنولوجيا إلى الجميع، سواء الشركات الكبرى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو الشركات الناشئة. بالاستفادة من منظومة التكنولوجيا المتقدمة لـ إي آند بيزنس، والتي تشمل خدمات الاستضافة السحابية، والاتصال، وحلول المدن الذكية، ومن خبرة pmaestro في تصميم وتنفيذ الحلول الرقمية المخصصة، تهدف الشراكة إلى إحداث تأثير ملموس وفتح آفاق جديدة للنمو.

وفي هذا السياق، صرّح محمد الرويني، رئيس قطاع الحلول الرقمية لقطاعات الأعمال في إي آند مصر: "من خلال التعاون من pmaestro، نوحّد بين تقنيات إي آند بيزنس (التابعة لشركة إي آند مصر) المتقدمة وقدراتهم الإبداعية في التطوير. معًا، نسعى لتقديم حلول تحولية تمكّن الشركات والمشروعات الناشئة، مما يضمن مستقبلًا رقميًا شاملًا ومستدامًا."

وأضاف محمد منير الأحول، المؤسس والمدير العام لشركة pmaestro :"لطالما كانت مهمتنا في pmaestro هي تمكين الشركات عبر الابتكار والتحول الرقمي المخصص. تمثل هذه الشراكة مع إي آند بيزنس ا(التابعة لشركة إي آند مصر) خطوة هامة نحو تقديم حلول مؤثرة وتعزيز النمو الشامل في الاقتصاد الرقمي المصري."

تلتزم pmaestro بتعزيز الشمول المالي، تمكين المرأة والشباب، ودعم النمو الاقتصادي الرقمي المستدام. ومن خلال شراكاتها الرئيسية مع مؤسسات مثل البنك المركزي المصري، وUSAID، وEGYtrans، وTransmar، دعمت الشركة الناشئة العديد من المشروعات الرائدة في مجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا العقارات.

نبذة عن إي آند مصر:

كانت تُعرف سابقًا باسم شركة اتصالات، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتلتزم بخدمة وتطوير المجتمعات التي تعمل بها وتحسين حياة عملائها من مجموعة من الخدمات والحلول المتطورة.

وباعتبارها شركة رائدة في السوق المصري، كانت إي آند مصر الشركة الأولى في تقديم خدمات الجيل الثالث والنصف"3.5G" والجيل الرابع "4G"، مما يوفر للعملاء عملية اتصال سلس وأداء قوي للشبكة. وتواصل إي آند مصر الاستثمار في شبكتها لتقديم إنترنت عالي السرعة وخدمات الخطوط الثابتة وأسعار مكالمات دولية مميزة.

وبالإضافة إلى خدمات الاتصال، تساهم الشركة بشكل فعال في المبادرات الاجتماعية التي تعمل على تعزيز الصحة والتعليم والمعرفة الرقمية.

نبذة عن pmaestro:

تأسست في عام 2017، وتركز على تمكين الشركات من خلال استراتيجيات مبتكرة للتحول الرقمي. تقدم خدمات تشمل صياغة استراتيجيات نمو مخصصة، وخدمة المدير التقني كخدمة (CTOaaS)، ودعم تطوير الأعمال والاستعداد للاستثمار. كما تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال دعم التحول الرقمي والشمول المالي وتمكين المرأة والشباب.

وتتميز وحدة الأعمال "Startup Factory" لدى الشركة بدعم مئات الشركات الناشئة عبر برامج بارزة، منها:

Fintekrs : تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع البنك المركزي المصري.

Logivators : دعم الشركات الناشئة في الخدمات اللوجستية بالتعاون مع EGYtrans، وUSAID، وTransmar.

PROPTEX : تعزيز الابتكار في قطاع تكنولوجيا العقارات.

يمثل هذا التعاون بين إي آند بيزنس (التابعة لشركة إي آند مصر) و pmaestro علامة فارقة في تعزيز التحول الرقمي بمصر، ودفع الاقتصاد نحو المزيد من الشمولية والاستدامة.

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