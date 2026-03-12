عمّان، الأردن: في خطوة نوعية تعزز مكانته في مجال الاستدامة والتمويل المسؤول، وتعكس التزامه المؤسسي بتعزيز الشفافية المناخية ضمن قطاع الخدمات المالية، أعلن بنك الأردن انضمامه مؤخراً إلى مبادرة الشراكة العالمية من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، التي تعنى بتوفير منهجيات موحدة لقياس وتقييم الانبعاثات الكربونية المرتبطة بأنشطة التمويل والاستثمار والإفصاح عنها وفق أعلى المعايير الدولية، والتي تشارك بها مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة بما فيها عدة مؤسسات محلية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية واضحة لدعم جهود التحول نحو اقتصاد أخضر ، لا سيما وأنها تتماشى مع السياسات الوطنية للتغير المناخي ومع توجيهات البنك المركزي الأردني بتعزيز التمويل الأخضر وتقليل الأثر البيئي للقطاع المالي.

ومن خلال انضمامه إلى المبادرة، سيتمكن البنك من مواصلة الارتقاء بممارسات الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطوير أدوات قياس وإدارة البصمة الكربونية، فضلاً عن مواصلة الالتزام بالشفافية، وتمكين العملاء والشركاء من إدارة المخاطر والفرص المناخية بفعالية أكبر، مما سيسهم في تحسين قراراتهم المتعلقة بتقليص بصمتهم الكربونية، كما سيسهم في حفاظ البنك على مكانته في طليعة المؤسسات المالية الرائدة في مجال الاستدامة.

ويواصل بنك الأردن تعزيز دوره في الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر سلسلة من الممارسات المسؤولة والمبادرات العملية التي تنطوي عليها استراتيجيته التي تدمج اعتبارات الاستدامة في عملياته التشغيلية وخدماته ومنتجاته.

وتتنوع هذه الممارسات والمبادرات ما بين توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاته التشغيلية، وتقليل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي يتضمن تقليل الاعتماد على الورق وتعزيز كفاءة الموارد، وتصميم الحلول التمويلية الخضراء، هذا إلى جانب إطلاق ودعم المشاريع البيئية المجتمعية، وإصدار التقارير الدورية التي توثق الأداء، فضلاً عن تطوير آليات جديدة لضمان تنمية بيئية مستدامة تدعم الاقتصاد والمجتمع والأجيال القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة (PCAF) التي تأسست في العام 2015 في هولندا وانطلقت عالمياً في العام 2019 تعمل بالتعاون مع جهات دولية متخصصة في الاستدامة والعمل المناخي، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في المحاسبة الكربونية. وقد أصبحت المبادرة إطاراً معترفاً به دولياً لتمكين البنوك والمؤسسات المالية من قياس وإفصاح الانبعاثات الكربونية بشكل شفاف، ويبلغ عدد المؤسسات المالية الأعضاء فيها أكثر من 700 مؤسسة حول العالم، مع اعتماد منهجيات قياس موحدة تتيح إمكانية القياس والمقارنة بدقة وشفافية عالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن بنك الأردن والذي تأسس عام 1960، يُعد من المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة. ويواصل البنك تطوير خدماته ومنتجاته المالية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، مع التزامه بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

