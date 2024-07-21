الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم مجموعة PayTabs ، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحائزة على جوائز عالمية، عن شراكة مع شركة Digital Haze، وهي شركة استشارية متخصصة في الأمن السيبراني وحلول الامتثال. ومن المقرر أن يسهم هذا التعاون في تمكين العمليات التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والارتقاء بأعمال التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

تهدف كل من مجموعة PayTabs وDigital Haze معاً إلى تزويد الشركات الصغيرة برؤية مشتركة للسلوك البشري والدعم التكنولوجي المطلوب لمواكبة التطورات المستمرة وتحقيق النمو في السوق الرقمي. إن خبرة Digital Haze في مجال الأمن السيبراني من شأنها تمكين الشركات من العمل بأمان وكفاءة، بينما تهدف منصة المدفوعات الخاصة بـ PayTabs لإصدار المدفوعات والحصول عليها إلى تقديم حلول دفع رقمية آمنة ومستقرة وقابلة للتطوير.

توفر منصة PayTabsآليات دفع متعددة القنوات مصممة بدقة لتسهيل المبيعات على نطاق عالمي. إلى جانب قدرة Digital Haze على تلبية الاحتياجات الأمنية للأعمال التجارية وتمكين التنقل عبر شبكة المعلومات العالمية بشكل آمن، مما يتيح للمزيد من الشركات في جميع أنحاء المنطقة الآن من توسيع نطاق وصولها الرقمي وزيادة الإيرادات المحتملة دون عناء.

يوفر برنامج شركاء PayTabs Channelفرصة استثنائية للشركاء مثل Digital Haze لكسب المكافآت من خلال تسويق حلول المدفوعات من PayTabs إلى عملائهم. حيث تم تصميم هذه المبادرة لتكون مفيدة للطرفين، مما يضمن نجاح كل من الشركاء وعملائهم. ومن خلال التعاون معDigital Haze تستعد PayTabs لتعزيز انتشارها وتأثيرها، وتحويل أفكار الأعمال الرقمية في جميع أنحاء منطقة المشرق العربي إلى نتائج ذات عائد ربحي مرتفع.

وتعليقًا على نموذج الشراكة الفريد من نوعه، قال مجدي العرموطي، الرئيس التنفيذي لشركة”: Digital Haze نحن متحمسون للشراكة مع PayTabs لتقديم خدماتنا في مجال الأمن السيبراني إلى جمهور أوسع، وسنعمل معًا على تمكين الشركات من تحقيق مجالات جديدة من النجاح مع ضمان أن تظل عملياتها آمنة ومتوافقة.“

وفي حديثه في مكتب PayTabs في الأردن، قال إياد مشربش، المدير العام الإقليمي - الرئيس الإقليمي والشريك التشغيلي لمنطقة المشرق العربي والبحرين وعمان وقطر: ”نحن نعتقد أنه من خلال الجمع بين حلولنا لتنسيق المدفوعات وخبرات شركة Digital Haze، يمكننا إنشاء نظام بيئي رقمي أكثر أمانًا وفعالية للشركات في منطقة المشرق العربي. وسيساعد هذا التعاون كلاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات على الابتكار والنمو، مما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية والابتكار في بيئة السوق الديناميكية اليوم.“

عن Digital Haze

Digital Haze هي شركة استشارات وخدمات، متخصصة في الأمن السيبراني والحلول الرقمية.

تأسست الشركة على يد فريق من المتخصصين ذوي الخبرة الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال التكنولوجيا والخبرة الإلكترونية في القطاعات الحكومية والمصرفية والخاصة، حيث تمتلك شبكة متميزة من المتخصصين والشركاء في المجالين السيبراني والمالي في مجال الاستشارات والتدقيق والخدمات التقنية، وتهدف الى التركيز على الترابط بين السلوك البشري والتكنولوجي لزيادة فعالية الحول المقدمة وتعزيز أمن العملاء وفعالية أعمالهم.

نبذة عن PayTabs

PayTabs هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على العديد من الجوائز أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

بعد اجراء أول معاملة مالية نشطة على بوابة الدفع في يونيو 2014 كخطوة أولى، تُعالِج PayTabs اليوم العديد من المعاملات بخيارات عملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان، من خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B ، والتي تتضمن الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة، ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع وتبديل المنصات، تسهل PayTabs حلول التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية للتجار وكبار رجال الأعمال.

على مدى عقد من الزمان، قامت PayTabs ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي تغير قواعد اللعبة. وتشمل تطبيقات الهاتف المحمول والضيافة والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل وحلول الفواتير، من أجل ربط سلسلة أسواق الشركات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، أطلقت PayTabs حل PT Touch ، وهو أول حل Soft POS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية (POS). في عام 2022، قامت PayTabs بقفزة نحو الريادة في مدفوعات الجيل المتقدّم، من خلال إطلاق مدفوعات موحَّدة مملوكة محليًا ومعتمدة عالميًا ومنصة معالجة المعاملات من الجيل المتقدّم Payment Orchestration لتنسيق معالجة الدفع الموحد لـ PayTabs حيث يمكّن الحكومات والمنشآت واسعة النطاق من أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة صناعاتها.

في عام 2022، استحوذت الشركة على منصة التجارة الاجتماعية التركية Paymes لاستكمال محفظة البيع بالتجزئة الحالية. في أوائل عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من المدفوعات السعودية.

أنشأت PayTabs مكاتب مخصصة في دول التعاون الخليجي تشمل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وأوجدت فروعًا لها في العديد من دول المنطقة التي تشمل الأردن وتركيا ومصر. الشركة هي صاحبة عمل ذات فرص متكافئة مع فريق متعدد الثقافات. لمزيد من المعلومات عن الإنجازات تفضل بزيارة https://site.paytabs.com/ar/

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا