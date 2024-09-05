الرياض، على هامش فعاليات معرض 24 Fintech، كشفت مجموعة PayTabs، الرائدة في مجال حلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم أنها ستتجاوز 200 مليار ريال سعودي في حجم معالجة المدفوعات بنهاية عام 2025. ويرجع هذا النمو الهائل إلى الخدمات والمنتجات الرائدة المقدمة منها منصة تنسيق المدفوعات الخاصة بها، وحلول التخصيص (Private labelling)، والتطبيق الشامل (Super App) لتوسيع نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتماشى هذه الانجازات الاستراتيجية مع الهدف الطموح للشركة لتحقيق نمو يتراوح بين 200% إلى 400% سنويا للأسواق النامية والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشمل خطط التوسع لدى PayTabs زيادة عمليات الدفع وتنظيم المدفوعات في المنطقة، والعمل مع البنوك المركزية مزودي البطاقات الرائجة هذا العام. تمتلك منصة تنظيم المدفوعات الخاصة ب PayTabs القدرة على إدارة ومعالجة مليارات من المدفوعات عبر المنطقة بسهولة من خلال الخوادم الموجودة داخل الدول التي تعمل بها مثل المملكة العربية السعودية والامارات ومصر غيرها من الدول العربية. وقد تم عرض لمحة عن تكنولوجيا منصة تنظيم المدفوعات في معرض 24Fintech عن طريق عرض مباشر للمعاملات المعالجة في الوقت الفعلي، مما جذب اهتمام الزوار لاستكشاف المنصة والتعرف على قدرات PayTabs الآمنة في معالجة المدفوعات.

وقال عبدالعزيز الجوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس، في معرض 24 Fintech: "نحن فخورون بأن نكون الشريك الرائد للمؤسسات الكبيرة والمؤسسات الحكومية التي تتطلع إلى تبسيط عمليات الدفع وتعزيز النمو. ندعو جميع الشركات لزيارة جناحنا في معرض 24Fintech لتجربة كيفية قيادة منصتنا للتنسيق وتطبيقنا الشامل لاقتصاد المدفوعات في المنطقة في الوقت الفعلي."

تعمل الشركة في سوق الخليج والوطن العربي منذ عقد من الزمن، حيث قامت ببناء وامتلاك حقوق الملكية الفكرية عبر بنية الدفع الأساسية التي تمكن الحكومات والشركات من إنشاء منصات الدفع المستقلة الخاصة بها. وتحتفظ PayTabs بشهادة مزود خدمات تكنولوجيا المدفوعات من المدفوعات السعودية.

يتكهن محللو الأعمال في معرض 24Fintech بأن الشركة قد تستكشف طرقًا جديدة للاستفادة من ريادتها في السوق من خلال طرح عام أولي قريباً.

نبذة عن بيتابس

بيتابس هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على العديد من الجوائز أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

بعد اجراء أول معاملة مالية نشطة على بوابة الدفع في يونيو 2014 كخطوة أولى، تُعالِج بيتابس اليوم العديد من المعاملات بخيارات عملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان، من خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B ، والتي تتضمن الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة، ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع وتبديل المنصات، تسهل بيتابس حلول التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية للتجار وكبار رجال الأعمال.

على مدى عقد من الزمان، قامت بيتابس ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي تغير قواعد اللعبة. وتشمل تطبيقات الهاتف المحمول والضيافة والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل وحلول الفواتير، من أجل ربط سلسلة أسواق الشركات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، أطلقت بيتابس حل PT Touch ، وهو أول حل Soft POS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية (POS). في عام 2022، قامت بيتابس بقفزة نحو الريادة في مدفوعات الجيل المتقدّم، من خلال إطلاق مدفوعات موحَّدة مملوكة محليًا ومعتمدة عالميًا ومنصة معالجة المعاملات من الجيل المتقدّم Payment Orchestration لتنسيق معالجة الدفع الموحد لـ بيتابس حيث يمكّن الحكومات والمنشآت واسعة النطاق من أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة صناعاتها.

في عام 2022، استحوذت الشركة على منصة التجارة الاجتماعية التركية Paymes لاستكمال محفظة البيع بالتجزئة الحالية. في أوائل عام 2023، حصلت بيتابس على شهادة بوابة الدفع من المدفوعات السعودية.

أنشأت بيتابس مكاتب مخصصة في دول التعاون الخليجي تشمل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وأوجدت فروعًا لها في العديد من دول المنطقة التي تشمل الأردن وتركيا ومصر. الشركة هي صاحبة عمل ذات فرص متكافئة مع فريق متعدد الثقافات. لمزيد من المعلومات عن الإنجازات تفضل بزيارة https://site.paytabs.com/ar/

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