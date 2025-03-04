دبي: أعلنت اليوم مجموعة ”PayTabs“، الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحائزة على جوائز في مجال البنية التحتية للمدفوعات وتنسيق المدفوعات، عن اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 شركة من المستقبل. جاء هذا التكريم في حفل مميز أقيم في فندق سانت ريجيس السعديات بأبوظبي بحضور معالي وزير الدولة لريادة الأعمال من وزارة الاقتصاد الإماراتية ومعالي وزير الدولة للتنمية الحكومية والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قائمة 100 شركة من المستقبل، هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاقتصاد الإماراتية بالشراكة مع وزير الدولة للتنمية الحكومية والمستقبل، لتكريم أفضل 100 شركة تقود الابتكار وترسم ملامح اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اختيرت شركة PayTabs من بين مئات الشركات المدرجة في القائمة المختصرة لمساهماتها الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات والشمول المالي والتكنولوجيا المالية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد عباس، الرئيس التنفيذي للمبيعات والعمليات، الذي حضر حفل التكريم واستلم الجائزة نيابة عن مجموعة PayTabs: ”يشرفنا أن يتم تكريمنا ضمن أكثر الشركات تقدماً في دولة الإمارات العربية المتحدة. تؤكد هذه الجائزة على التزامنا بتشغيل المعاملات الرقمية التي تدعم الأعمال التجارية وترتقي بتجارب العملاء وتمكّن الاقتصادات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ونحن ممتنون لحكومة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعزيز وتشجيع تطوير التكنولوجيا المالية والابتكار“.

يسلط برنامج ”100 شركة من المستقبل“ الضوء على الشركات ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مما يعزز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، بما فس ذلك الإمارات العربية المتحدة، توفر منصة PayTabs المتكاملة لتنظيم المدفوعات مستويات متعددة من التخصيص، مما يتيح للشركات أن تصبح منصات دفع مستقلة بالكامل بتصميمها وهويتها الخاصة. وباستخدام تقنية جاهزة ومتوافقة، تقدم PayTabs حل دفع مُدار بالكامل يشمل الإعداد، ومراقبة المعاملات، والتقارير، مصممة خصيصاً وفقًا لاحتياجات كل شركة. كما توفر جميع نماذج الاشتراك المرونة اللازمة، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة. وفي أكتوبر 2024، أصبحت مجموعة PayTabs أول شركة في العالم العربي يتم تصنيفها ضمن أفضل 100 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تقدم تكنولوجيا تنظيم المدفوعات المصممة والمطورة في المنطقة إلى ساحة التكنولوجيا المالية العالمية.

نبذة عن PayTabs

شركة PayTabs هي شركة بنية تحتية للمدفوعات تقدم حلولاً استثنائية بسيطة وآمنة وقابلة للتطوير لدفع التجارة المحلية وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة. تأسست الشركة على يد رائد الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف في عام 2014، برؤية تهدف إلى دعم كل المعاملات الرقمية في المنطقة.

واليوم تعالج PayTabs المعاملات بعملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان. من خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع بين الشركات، بما في ذلك الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة، والمدفوعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع، ومنصات التحويل، تسهل PayTabs حلول التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية السلسة للتجار والتجار الكبار والحكومات.

على مدار أكثر من عقد من الزمان، قامت PayTabs ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي تغير قواعد اللعبة. ويشمل ذلك تطبيقات الهاتف المحمول وحلول الضيافة والحكومات والتعليم وشركات الطيران والسفر والنقل والمواصلات وحلول الفوترة، لربط سلسلة أسواق المؤسسات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، أطلقت PayTabs حل PT Touch من MEPS FAST في الأردن وهو أول حل لنقاط البيع اللاتلامسية في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع للتجار. في عام 2022، حققت شركة PayTabs قفزة نوعية من خلال إطلاق منصتها الموحدة للمدفوعات والتنسيق المعتمدة عالمياً. تتيح منصة PayTabs لتنسيق معالجة المدفوعات الموحدة للحكومات والمنشآت الكبيرة الحجم أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة قطاعاتها.

في عام 2022، استحوذت الشركة على منصة التجارة الاجتماعية Paymes لاستكمال محفظتها الحالية للبيع بالتجزئة. في أوائل عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من المدفوعات السعودية وحصلت لاحقاً على جائزة أفضل حل للتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجائزة أفضل شركة في مجال التكنولوجيا المالية لهذا العام. في أكتوبر 2024، أصبحت PayTabs أول شركة في العالم العربي يتم الاعتراف بها كأفضل 100 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تقدم تكنولوجيا الدفع المصممة والمبنية في المملكة العربية السعودية إلى ساحة التكنولوجيا المالية العالمية.

ولدى PayTabs مكاتب مخصصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحضور في مناطق أخرى بما في ذلك الأردن ومصر. الشركة هي جهة توظيف تتسم بتكافؤ الفرص.

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