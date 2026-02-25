دبي: أعلنت منصة Payrails، نظام التشغيل المالي للمؤسسات العالمية، اليوم عزمها إنشاء مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في دبي، وتحديداً في مركز دبي المالي العالمي. وتؤكد هذه الخطوة التزام Payrails طويل الأمد بدعم الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال توفير حلول مدفوعات حديثة وبنية تحتية مالية متطورة مصممة لدعم التوسع والنمو.

يُعد مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يعمل وفق إطار القانون العام، ويوفر بيئة داعمة للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والابتكار والتجارة العابرة للحدود. وتجمع منظومته بين المؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ومن خلال إنشاء مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، تنضم Payrails إلى منظومة عالمية موثوقة صُممت لتمكين الشركات التي تتطلب حوكمة قوية وشفافية عالية ومرونة تشغيلية تدعم نموها وتوسعها.

تم تصميم منصة Payrails لمعالجة التعقيدات المتزايدة التي تواجهها الشركات عند إدارة المدفوعات على المستوى الدولي. وبتركيزها على المدفوعات، توفر المنصة نظام تشغيل مالي معياري يتيح للشركات الإشراف على دورة المدفوعات من بدايتها إلى نهايتها، إلى جانب العمليات والإجراءات المرتبطة بها؛ بدءاً من توجيه العمليات عبر مزودي الخدمات دون قيود، مروراً بتوحيد بيانات الدفع المتفرقة، ووصولاً إلى أتمتة عمليات المطابقة، وإدارة النزاعات، وغير ذلك. ويُمكّن هذا النهج الشركات من تقليل النفقات التشغيلية وتكييف بنيتها التحتية بما يواكب تطور احتياجاتها.

تدعم Payrails حالياً الشركات التجارية الكبرى العاملة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك شركات مثل "كريم" و"ماجد الفطيم"، التي تعتمد على بنية تحتية مالية قوية وحلول مدفوعات متطورة لدعم عملياتها المعقدة والمتعددة الأسواق. وبالاستناد إلى حضورها الحالي في المنطقة، يتيح إنشاء المقر الإقليمي في دبي لـ Payrails الاقتراب أكثر من عملائها وشركائها، مما يعزز التعاون المباشر في سوق تشهد تزايداً مستمراً في طموحات النمو وتصاعد تعقيدات المدفوعات.

بدوره، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نحن واثقون من قدرة Payrails على لعب دورٍ محوريّ في تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي للخدمات المالية في المنطقة، إذ تضيف هذه المنصة قيمة كبيرة إلى مجتمع رواد التكنولوجيا المالية المزدهر في مركز دبي المالي العالمي. وباعتباره أحد أفضل أربعة مراكز عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، يلتزم مركز دبي المالي العالمي برعاية التنمية الشاملة للشركات التي تركز على الابتكار مثل Payrails، وذلك من خلال توفير رأس المال والإرشاد والفرص المتنوعة".

من جانبه، قال أورخان عبد اللاييف، الرئيس التنفيذي لمنصة Payrails: "تحتاج الشركات العالمية اليوم إلى بنية تحتية مالية قادرة على التكيف بالسرعة نفسها التي تتطور بها. ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة الداعمة للابتكار والثقة المؤسسية وعمق المنظومة اللازم لدعم الشركات الطموحة أثناء توسعها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وبذلك، فإنّ إنشاء مقرنا الإقليمي في دبي يتيح لنا العمل عن قرب مع الشركات الرائدة إقليمياً والشركات العالمية العاملة في المنطقة، مستفيدين من أساس قوي مصمم لتحقيق النمو المستدام والموثوقية على المدى البعيد".

يعكس انضمام Payrails إلى مركز دبي المالي العالمي تركيزها المستمر على بناء بنية تحتية مالية تدعم الفرق المسؤولة عن إدارة النمو عبر الأسواق. وعبر ترسيخ حضورها ضمن مركز مالي عالمي يحظى باعتراف دولي، تهدف Payrails إلى تمكين الشركات من إدارة المدفوعات والعمليات المالية بشكل أكثر فعالية مع توسع أعمالها.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" -مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

نبذة عن Payrails

تعتبر منصة Payrails نظام التشغيل المالي للمؤسسات العالمية. وبفضل تركيزها على توفير حلول المدفوعات، تساعد المنصة الشركات على تحسين سير العمليات المالية المترابطة من خلال منصة معيارية عالية الجودة. ومن خلال تبسيط التعقيدات المرتبطة بالمزودين والبيانات والعمليات، تمكّن Payrails الشركات من توسيع بنيتها التحتية المالية بثقة وأمان.

