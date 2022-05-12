«بيتابس» تعلن عن إطلاق منصة «Paymes» الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية لدعم أصحاب المهن الحرة والمشروعات التجارية الصغيرة في مصر من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة «Paymes» الاجتماعي سيتمكن التجار من تحصيل مستحقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي

القاهرة : أعلنت اليوم «بيتابس»، وهي الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا على مستوى منطقة أوراسيا ، عن إطلاق منصة «Paymes»، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقة وسط آسيا، لتكون بمثابة منصة التجارة الاجتماعية لشركة «بيتابس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسوف تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تسهيل عملية تحصيل المدفوعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في ثوانٍ معدودة، وذلك لخدمة الملايين من العاملين في العديد من المجالات، ومن بينها أصحاب الأعمال المستقلة والحرفيين والاستشاريين ومن يعملون من المنزل والمدربين الشخصيين والعاملين بنظام التعاقد المؤقت وغيرهم. وسوف تساهم هذه الشراكة في تعظيم الاستفادة من الشبكة الواسعة التي تنفرد بها «بيتابس» في الأسواق التي تعمل بها الشركة لتعزيز انتشار العلامة التجارية لمنصة «Paymes».

وتعد هذه الشراكة بمثابة أولى إنجازات «Paymes» باعتبارها منصة لشركة «بيتابس» لخدمة تجار وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب المهن الحرة في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتم إطلاق هذه الخدمة في مصر أولاً للاستفادة من شبكة «بيتابس مصر». وسوف تساهم هذه المنصة الجديدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في زيادة قاعدة العملاء، فضلًا عن إتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة لتحقيق إيرادات. وسوف تتيح «Paymes» لقاعدة مستخدميها من أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة في السوق المصري تسجيل الدخول إلى المنصة وإنشاء متجر رقمي خاص بهم لعرض المنتجات أو الخدمات التي يقدمونها، وبالتالي إضافة المنتجات مباشرة إلى عربات التسوق، وإدخال بيانات الاتصال والتسليم الخاصة بهم، وإتمام المعاملات بكل سهولة وأمان. وبفضل الأدوات والوسائل التي تتيحها منصة «Paymes»، سيتمكن المستخدمون من إنشاء روابط آمنة لإتمام المدفوعات من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وواتساب وإنستجرام، بالإضافة إلى قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال إنشاء رمز QR.

وفي هذا السياق أعرب عبد العزيز الجوف الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «بيتابس»، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع «Paymes» وذلك في ظل الانتشار المتزايد والسريع للتسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن ارتفاع معدل الاعتماد على أصحاب الوظائف المؤقتة والأعمال التجارية الصغيرة، بداية من التصميم والاستشارات مرورًا بصناعة الملابس والرسم. وأشار الأبحاث الشاملة التي قامت بها الشركة أظهرت أن هذه الاتفاقية هدفها الرئيسي دعم مثل هذه الأنشطة التجارية نظرًا لأهميتها الكبيرة في الاقتصاد، مضيفًا أن منصة «Paymes» تعمل على إتاحة وسائل الدفع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة في مصر، كما تسعى المنصة إلى تعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية التي تساهم في تيسير حياة الملايين من ممن يساهمون في دعم وتنشيط الاقتصاد المصري. وأوضح الجوف أن المرحلة التالية في استراتيجية الشركة تستهدف أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار اهتمام الشركة المتواصل بسوق التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن البحث الذي أجرته شركة VISA بعنوان «تعافي الشركات الصغيرة في عام 2021» كشف أن نصف التجار المصريين الذين شملهم استطلاع الرأي يعتبرون الاستثمار في المدفوعات الرقمية أمر ضروري لتعافي السوق. وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد أصحاب الوظائف المؤقتة في مصر يبلغ 14 مليون شخص، غير أن التقارير الصادرة عن وكالة «رويترز» تعتبر أن هذه البيانات أقل بكثير من الأرقام الحقيقية. وبناء على ذلك، فإن هذه الشراكة بين المنصتين تستهدف اقتناص فرص النمو التي ينبض بها السوق، كما تسعى إلى إتاحة حلول المدفوعات الرقمية الآمنة لصغار التجار بما يخدم سوق التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانيه، قال هاني سليمان المدير العام لشركة «بيتابس » في أفريقيا، أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد نموًا متسارعًا، وكذلك قاعدة العاملين المستقلين وهو ما يطرح فرصًا واعدة تجذب المستثمرين. وأكد أن «بيتابس» قامت بتوقيع هذه الشراكة مع منصة «Paymes» لتقديم تجربتها بالسوق المصري، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى مواصلة توفير المنتجات والحلول الابتكارية عالية الجودة التي ترقى لتطلعات مختلف شرائح العملاء سواء المحتملين أو الجدد. وأشار إلى أن منصة «Paymes» تمتلك أدوات ووسائل ابتكارية من شأنها أن تعيد رسم خارطة سوق المدفوعات الرقمية، كما تتميز المنصة بسهولة الاستخدام والكفاءة في إتمام المعاملات اليومية، وهو ما يجعلها أفضل وسيلة لصغار التجار من أجل التواصل مع العملاء بطرق فعالة ويسيرة. وأكد أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام شركة «بيتابس» باستكشاف آفاق جديدة تساعد العملاء على النجاح والتوسع في سوق التجارة الإلكترونية عبر المنصات الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، أكد حسن جباروف الشريك المؤسس في «Paymes»، أن العالم يشهد حاليًا أكبر قاعدة على الإطلاق من التجار الصغار والعاملين بشكل حر، خاصة بعد تفشي جائحة فيروس (كوفيد-19). ويتطلع جباروف على أن يكون التعاون مع شركة «بيتابس» سببًا في إنجاز الانطلاقة الحقيقية التي ينتظرها صغار التجار، كما أعرب عن سعادته بتقديم يد العون لهم في مجال التجارة الإلكترونية وتسهيل عملهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأضاف جباروف أن المنصة سوف تتيح للمستخدمين إنشاء روابط على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على مستحقاتهم في ثوانٍ معدودة. وأشار إلى ان المنصة سوف تتيح للتجار عرض منتجاتهم وخدماتهم وتسويقها في مصر وأنحاء العالم وهو ما يعود عليهم بالنفع وتحقيق الأرباح التي يتطلعون إليها. واختتم جباروف بأن «Paymes» تستهدف تحقيق النجاح في أسرع وقت ممكن في مصر والشرق الأوسط والعالم بوجه عام.

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عن شركة «بيتابس»

«بيتابس» هي الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا والتي أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

وقد استهلت الشركة أول تعاملاتها عبر بوابة الدفع في يونيو 2014، علمًا بأن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ تعاملاتها بالعديد من العملات العالمية، وذلك بشكل آمن. وتقوم الشركة باستخدام أداة تعرف باسم وحدات API لتقديم حلول دفع فعالة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة يعملون في قطاعا ت مختلفًة ، مما يتيح للعملاء تنفيذ تعاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية بسهولة. وتتميز «بيتابس» بتقديم خدمات الفواتير إلكترونيًا، وهو ما يساهم في تقديم تجربة سهلة لإصدار الفواتير لعملائها، حيث يمكنهم إتمام مدفوعاتهم من خلال مسح رمز QR Code أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وقد بدأت عمليات «بيتابس» بدعم من مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) ثم باستثمارات خاصة سعودية، وخلال هذه الفترة نجحت الشركة في تطوير وإطلاق باقة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني التي ساهمت في إحداث تغيير جذري في هذا القطاع الواعد، ومن بينها تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير، وذلك سعيًا لربط بين الشركات العاملة في السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تقدر قيمة تعاملاتها بمليارات الدولارات.

وفي أبريل 2021، أطلقت الشركة "PT Touch"، وهو أول الحلول الإلكترونية لنقاط البيع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يعمل على تحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع إلكتروني (POS).

وتمارس الشركة أنشطتها من مقراتها في دول الخليج وأبرزها مقري الشركة في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تواجدها المباشر في العديد من الأسواق ومن بينها مصر.

للتعرف على إنجازات الشركة، يرجي زيارة الرابط التالي abs.com/arTayPhttps:/

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق

الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.