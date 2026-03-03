

Palmier وKayan تتعاقدان لتنفيذ Zayard Trio وتسريع وتيرة التسليم نهاية 2026



بعد تسليم 30% من مشروع Zayard villa، تعاقدت شركة Palmier Developments مع شركة Kayan ؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع ذا يارد تريو الشيخ زايد الجديدة (Zayard Trio New Zayed)،وذلك لتسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية في التسليم مع نهاية عام 2026.

ويأتي مشروع Zayard Trio السكني الراقي ضمن خطة الشركة لتطوير مشروعات مميزة في منطقة زايد الجديدة، ويضم 23 فيلا مستقلة، إضافة إلى مول تجاري متكامل، على مساحة إجمالية تصل إلى 5 أفدنة.



ويشمل نطاق الأعمال المتعاقد عليها جميع المراحل الإنشائية الأساسية، بداية من الهيكل الخرساني مرورًا بأعمال المباني والمرافق، وصولًا إلى المحارة والدهانات الخارجية.



وتعكس هذه الشراكة بين Palmier Developments وKayan التزام الشركتَين بتقديم أعلى مستويات الجودة والمعايير الهندسية في تنفيذ المشروعات السكنية الراقية، مع الحرص على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والتسليم وَفق المواصفات القياسية.



ويأتي مشروع Zayard Trio ليجمع بين الفخامة والراحة، مستهدفًا تقديم أسلوب حياة متكامل لسكانه، مع التركيز على الخصوصية والمساحات المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. كما صُمم المشروع بعناية ليكون في قلب أكثر المناطق حيوية في الشيخ زايد الجديدة؛ بحيث يتيح للسكان سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية والترفيهية والمناطق الخدمية الشهيرة، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير الوقت والجهد.



وأكدت شركة Palmier Developments أن المشروع صُمم بواسطة أفضل الاستشاريين والمعماريين؛ لضمان أن يصبح الكمبوند أيقونة معمارية تنافس أجمل المشروعات السكنية في الشيخ زايد الجديدة.



ويتميز التصميم المعماري للفلل بتوزيع مثالي للمساحات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة التي تمنح كل فيلا طابعًا فريدًا يوازن بين الجمالية والوظيفية، ويحقق أقصى قدر من الراحة النفسية للسكان.



وتوفر الشركة أنظمة دفع مريحة تتسم بالمرونة، حيث تبدأ بأقل مقدم ممكن مع إمكانية السداد على سنوات طويلة دون فوائد، وهو ما يسهل على العملاء الحجز والتمتع بالوحدات دون أعباء مالية كبيرة.



ويتضمن الكمبوند مجموعة متنوعة من المرافق الخدمية والترفيهية، التي تتناسب مع مختلف الأعمار والاحتياجات، بما يضمن أسلوب حياة أكثر رفاهية وسعادة.



ويعد مشروع Zayard Trio امتدادًا لسلسلة النجاحات المستمرة التي حققتها Palmier Developments في زايد الجديدة، والتي جعلت منها واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مصر؛ فقد حرصت الشركة منذ تأسيسها على اختيار المواقع الاستراتيجية، وتوظيف أفضل الاستشاريين والمعماريين، وتطبيق أعلى معايير البناء والتشييد، مع تقديم وحدات سكنية متنوعة المساحات وبأسعار تنافسية وأنظمة دفع مريحة.



وتشير مصادر الشركة إلى أن التعاقد مع Kayan يعكس أيضًا استراتيجية Palmier في التعاون مع أفضل شركات المقاولات؛ لضمان الالتزام بالجودة العالية ومواعيد التسليم، وهو ما ينعكس إيجابيًّا على سمعة المشروع وجاذبيته للسكان والمستثمرين على حد سواء. كما أن المشروع يمثل فرصة مهمة للاستثمار العقاري في منطقة زايد الجديدة، التي تشهد تطورًا عمرانيًّا مستمرًّا وزيادة الطلب على الكمبوندات السكنية الراقية والمتميزة.



ويؤكد هذا المشروع التزام Palmier Developments بالارتقاء بمستوى التطوير العقاري في مصر، من خلال تقديم مشروعات سكنية تلبي طموحات العملاء الباحثين عن الخصوصية والفخامة، مع التركيز على أسلوب حياة متكامل يشمل كل الخدمات والمرافق الحديثة؛ ليصبح كمبوند Zayard Trio واحدًا من أبرز معالم الشيخ زايد الجديدة السكنية.

-انتهى-

#بياناتشركات