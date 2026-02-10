تدعم الشراكة مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالنمو الصناعي المحلي ونقل التقنية

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة لوكهيد مارتن (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز LMT) وشركة الروّاد للأنظمة، الرائدة في مجال التقنية والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى إنشاء أوّل مستودع أرضي لصواريخ PAC-3 المطورة داخل المملكة.

وستقدم المنشأة خدمات الاختبار والإصلاح والاعتماد لمكونات PAC-3 المرتبطة بنظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" التابع للقوات الجوية الملكية السعودية. وبموجب الاتفاقية، ستُوفر شركة لوكهيد مارتن قدرات اختبار جديدة ومحسّنة، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية في شركة الروّاد على تنفيذ الاختبارات والإصلاحات الرئيسية الخاصة بمكونات قاذفات صواريخ PAC‑3 المطوّرة. ومن المتوقع أن تكون المنشأة في كامل جاهزيتها التشغيلية بحلول عام 2029.

وقال جيسون رينولدز، نائب رئيس أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل (IAMD) في شركة "لوكهيد مارتن": "ساهم الأداء الميداني مؤخراً في رفع الطلب على منظومة PAC-3 إلى مستويات غير مسبوقة. وبهدف الاستجابة إلى هذا الطلب المتزايد، تعمل لوكهيد مارتن على زيادة وتيرة الإنتاج لتسريع تسليم هذه القدرة الدفاعية الحيوية لعملائنا في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: " ويشكل هذا التعاون واحد من عديد المبادرات لنا في المملكة التي تركز على بناء القدرات المحلية والخبرة التقنية، مع دعم الوظائف في الولايات المتحدة وتعزيز مرونة ونطاق الوصول العالمي لقاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية."

إن نشر وتوطين قدرات عالمية المستوى لاختبار مكوّنات منصات الإطلاق وإصلاحها داخل الأراضي السعودية، يتيح لنا مساعدة القوات الجوية الملكية السعودية على تحقيق جاهزية أعلى، بالتزامن مع تعزيز منظومة صناعية دفاعية محلية أكثر حيوية وفاعلية".

وسيُسهم إنشاء المستودع الجديد في تقليص دورة الإصلاح والصيانة بشكل كبير، ورفع مستوى التوافر التشغيلي لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل (IAMD)، وتعزيز جاهزية منظومة الدفاع الجوي للمملكة. ويدعم هذا المشروع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالنمو الصناعي المحلي. وتقدّم شركة الروّاد للأنظمة، بصفتها شريكًا محليًا يتمتع بخبرة راسخة، قدرات مثبتة في مجال الإلكترونيات وعمليات تجميع بطاقات الدوائر الكهربائية وتصنيع الكابلات، بما ينسجم بشكل وثيق مع المتطلبات التقنية للمستودع.

بدوره، قال زياد المحيميد، الرئيس التنفيذي لشركة الروّاد للأنظمة: "تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو بناء قدرات وطنية مستدامة تقودها المملكة في مجال أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحيوية. ومن خلال إنشاء مرفق لاختبار وإصلاح قاذفات صواريخ PAC-3المطورة داخل المملكة، فإننا نعزز مستوى الجاهزية الوطنية بالتوازي مع تطوير الكفاءات السعودية القادرة على صيانة هذه الأنظمة والحفاظ عليها على المدى الطويل".

وتُعدّ شركة لوكهيد مارتن شريكًا موثوقًا للمملكة العربية السعودية منذ عام 1965. واليوم، يمتد حضور الشركة في المملكة إلى ما هو أبعد من أنظمة الدفاع، ليشمل تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، إضافةً إلى الدعم الفني والخبرة التعليمية التي تسهم في تطوير قطاع الدفاع السعودي، في وقت تمضي فيه المملكة بثبات نحو تحويل مستهدفات رؤية السعودية 2030 إلى واقع تنموي ملموس يرسّخ مكانتها الإقليمية والدولية.

-انتهى-

#بياناتشركات