أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «ريبورتاج العقارية» عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة وشعارها «Own Your Story»، في خطوة تعكس مرحلة متقدمة من تطور الشركة، وتجدد التزامها بتوسيع فرص تملك العقارات أمام شريحة أوسع من العملاء، بما يتماشى مع متغيرات السوق وتطلعات المستثمرين والمقيمين في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى فلسفة جديدة ترتكز على أن كل منزل يمثل بداية قصة، حيث لم تعد المساكن مجرد مساحات معيشية، بل أصبحت محطات رئيسية في حياة الأفراد، سواء كانت بداية امتلاك أول منزل، أو تأسيس أسرة، أو الانتقال إلى مدينة جديدة، أو الانطلاق في مسار استثماري طويل الأمد.

وانطلاقاً من هذا المفهوم، تدعو «ريبورتاج» من خلال شعار «Own Your Story» عملاءها إلى اتخاذ زمام المبادرة، وصياغة مستقبلهم بأنفسهم عبر امتلاك عقار يعكس طموحاتهم ويواكب تطلعاتهم.

وفي هذا السياق، قال أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لمجموعة «ريبورتاج»: إن تملك العقار لطالما ارتبط بفرص النمو والاستقرار، إلا أنه قد يبدو بعيد المنال بالنسبة للبعض، ومن هذا المنطلق نعمل على إتاحة هذه الفرصة لشريحة أوسع، وتمكين المزيد من الأفراد من دخول السوق العقارية وبناء مستقبلهم بثقة.

ويعكس هذا التوجه مسيرة الشركة منذ تأسيسها في أبوظبي، حيث نجحت «ريبورتاج» في ترسيخ حضورها كمطور عقاري دولي من خلال تنفيذ مشاريع في عدة أسواق إقليمية وعالمية، وتسليم آلاف الوحدات السكنية التي تجمع بين التصميم العصري وجودة الحياة والقيمة الاستثمارية المستدامة.

وتواصل الشركة تعزيز هذا النهج من خلال تركيزها على سهولة الوصول إلى التملك، عبر تقديم مشاريع حديثة بأسعار تنافسية، ما يتيح للمشترين لأول مرة، والمهنيين الشباب، والعائلات، دخول السوق العقارية في وقت مبكر وبشروط أكثر مرونة.

وتجسد الهوية الجديدة هذا التوجه، من خلال تطوير الشعار والعناصر البصرية بما يعكس ديناميكية الشركة واستمرارية نموها، مع الحفاظ على البعد الإنساني الذي يشكل جوهر مشاريعها.

وفي هذا الإطار، تؤكد «ريبورتاج» أن كل قرار شراء عقاري يحمل بعداً شخصياً يتجاوز كونه استثماراً، سواء كان ذلك من خلال امتلاك منزل أول، أو بناء محفظة استثمارية، أو توفير بيئة مستقرة لنمو العائلة، حيث يصبح كل عقار جزءاً من قصة أكبر في حياة المالك.

ومن هذا المنطلق، يعكس شعار «Own Your Story» رؤية الشركة لمستقبل القطاع العقاري، القائم على تمكين الأفراد، ليس فقط من تملك الأصول، بل من رسم ملامح حياتهم داخل هذه المساحات.

ومع استمرار توسع الشركة في الأسواق الإقليمية والدولية، ستواصل هذه الفلسفة توجيه استراتيجيتها المستقبلية، عبر تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تتيح فرصاً حقيقية للنمو، وتمنح كل مالك حرية كتابة قصته الخاصة.

