عبد العزيز البابطين: نهنئ الشيخ ناصر على هذا التعيين وعلى يقين من تحقيق إنجازات كبيرة بقيادة مجلس الإدارة

الكويت – أعلنت Ooredoo ش.م.ق.ع اليوم عن تعيين الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني رئيسًا لمجلس إدارة Ooredoo الكويت. ويأتي هذا القرار كخطوة تعكس التزام المجموعة بتعزيز القيادة الاستراتيجية ودعم مسيرة النمو المستدام في الأسواق التي تعمل بها.

يحظى الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني بمسيرة مهنية لافتة تتجاوز 20 عامًا في قطاع الاتصالات، حيث يُعرف بكونه أحد القيادات التنفيذية البارزة التي لعبت دورًا محوريًا في تحقيق أهداف استراتيجية كبرى، وتعزيز أداء المؤسسات التي عمل بها على الصعيدين المحلي والدولي. يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo لمنطقة الشرق الأوسط، وهو المنصب الذي يجسد خبراته الواسعة ومساهماته المتميزة في القطاع.

السيرة المهنية للشيخ ناصر بن حمد آل ثاني

خلال مسيرته المهنية، شغل الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني مناصب قيادية متعددة كان لها تأثير كبير على نجاح مجموعة Ooredoo. من أبرز تلك المناصب، رئيس الشؤون المؤسسية لمجموعة Ooredoo، حيث قاد المبادرات الاستراتيجية لتعزيز علاقات المجموعة مع الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين. كما شغل سابقًا منصب رئيس الشؤون التجارية ورئيس لقطاع الأعمال في Ooredoo قطر، ونجح في تحقيق إيرادات قياسية من خلال تطوير حلول مبتكرة واستراتيجيات تسويقية متميزة.

كما كان للشيخ ناصر دور أساسي في قيادة عمليات Ooredoo خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا ساهم في ترسيخ مكانة المجموعة كشريك استراتيجي في أهم الأحداث العالمية.

إلى جانب خبراته العملية، يمتلك الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني سجلًا أكاديميًا متميزًا. فهو حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز، وأكمل برامج تنفيذية متقدمة في HEC Paris، وكلية لندن للاقتصاد، وكلية هارفارد لإدارة الأعمال.

مجلس الإدارة يدعم التعيين الجديد

عبّر مجلس إدارة Ooredoo عن ثقته الكبيرة في قدرة الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني على قيادة Ooredoo الكويت نحو المزيد من النجاح والتميز. وصرح الرئيس التنفيذي السيد عبدالعزيز البابطين في بيانه: “نهنئ الشيخ ناصر على تعيينه في هذا الدور القيادي الجديد. إن خبراته القيادية وإسهاماته الرائدة في قطاع الاتصالات تجعلنا على يقين بأنه سيحقق إنجازات كبيرة تعزز مكانة Ooredoo الكويت في السوق وتدعم رؤية المجموعة المستقبلية”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا التعيين يأتي في إطار التزام Ooredoo بالاستثمار في الكفاءات القيادية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتعزيز نمو أعمالها في المنطقة.

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