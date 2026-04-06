لم يعد دعم المبادرين خيارا تنمويا، بل واجب وطني يستدعي تضافر الجهود

نوف المشعان: تمكين رواد الاعمال جزء لا يتجزأ من مسئوليتنا الوطنية واستراتيجيتنا فيOoredoo

ملتزمون بأن نكون شريكًا حقيقيًا في رحلة نجاح المبادر، ومساهمين في نمو الاقتصاد الوطني

أكدت مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتكليف، المهندسة بسمه خالد الجاسم، أن الصندوق يعمل على تعزيز كفاءة منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تكثيف المتابعة وتطوير آليات الدعم الممكنة، بما يواكب احتياجات المشاريع في مختلف مراحلها، انطلاقًا من دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال في دولة الكويت.

وأوضحت أن الصندوق يعمل وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على التمويل، بل تمتد إلى التمكين الشامل، من خلال المتابعة المستمرة، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز قنوات التواصل مع المبادرين، وبناء بيئة أعمال محفزة تضمن استدامة المشاريع وتعزز فرص نموها وتوسعها.

وأضافت أن الصندوق يعمل بالتوازي على تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمبادرين وخلق فرص نوعية للنمو، مشيرة إلى أن الشراكة مع شركة Ooredoo الكويت تمثل نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، من خلال توفير حلول رقمية ومنصات تسويقية تسهم في تعزيز حضور المشاريع، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتوسيع وصولها إلى الأسواق

ركائز الاقتصاد

وأضافت الجاسم اننا نؤمن بأن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني، ولذلك نعمل على توحيد الجهود وبناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتقديم منظومة دعم متكاملة ترتقي بطموحات المبادر الكويتي، مؤكدة أن المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات استثنائية، تفرض مسؤولية وطنية مضاعفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي.

وبينت الجاسم انه وفي ظل هذه الظروف، لم يعد دعم المبادرين خياراً تنموياً فحسب، بل واجب وطني يستدعي تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لإيجاد حلول عملية ومبتكرة تضمن استمرارية هذه المشاريع، وتحافظ على مكتسباتها، وتعزز قدرتها على التكيف والنمو في مختلف الظروف، كما أن الصندوق كثّف من تنسيقاتهم مع مختلف الجهات، بهدف تقليل التحديات أمام المبادرين، وفتح آفاق جديدة للتسويق والدعم، بما يسهم في تعزيز تنافسية المشاريع الوطنية.

شراكة استراتيجية

و اضافت الجاسم اننا من هذا المنطلق عملنا على حملة مشتركة مع شركة Ooredoo الكويت، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكده ان هذه الشراكة الاستراتيجية تجسد توجهنا نحو الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الفعّال، من خلال تسويق مشاريع المبادرين، وتعزيز حضورهم الإعلامي، وتوفير حلول رقمية متطورة تسهم في رفع كفاءة أعمالهم وتوسيع نطاق وصولهم.

مسئولية وطنية

ومن جانبها، أكدت نوف مساعد المشعان، المدير التنفيذي للإستراتيجية والشؤون المؤسسية في Ooredoo الكويت، أن الشركة تتبنى دوراً وطنياً فاعلاً في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي ومصدراً رئيسياً للابتكار وخلق الفرص ، مضيفة بالوقت نفسه اننا في Ooredoo، نؤمن بأن تمكين رواد الأعمال هو جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الوطنية، ونعمل على تسخير إمكانياتنا وخبراتنا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من استدامته وقدرته على النمو، وأن الشراكة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتطلب تكامل الأدوار وتسريع المبادرات الداعمة للمبادرين.

رحلة مبادر

وأكدت المشعان انه في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات، يصبح دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضرورة وطنية ملحة، وليس خياراً، الأمر الذي يدفعنا إلى تكثيف جهودنا لتقديم حلول رقمية متقدمة، ومنصات تسويقية فعالة، تُمكّن هذه المشاريع من الاستمرار والتوسع بثقة ، مبينه بالوقت نفسه أن Ooredoo ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم هذا القطاع ، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات ، موضحة اننا في Ooredoo ملتزمون بأن نكون شريكاً حقيقياً في رحلة نجاح المبادر الكويتي، وأن نساهم بدور فاعل في بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة واستدامة، قائم على الابتكار و الريادة و مساهمين بنمو بالاقتصاد الوطني.

