ريادة مستحقة Ooredoo الكويت تحقق أعلى نمو في القطاع وتؤكد قوتها التشغيلية

الكويت تحقق أعلى نمو في القطاع وتؤكد قوتها التشغيلية الدراسة بينت التفوق في الاداء المالي والتشغيلي خلال الــ 5 سنوات لـ Ooredoo الكويت

الكويت الاولى على مستوى قطاع الاتصالات من حيث عدد العملاء والمشتركين

الأولى على مستوى القطاع من حيث النمو في الأرباح والإيرادات التشغيلية خلال الخمس سنوات.

الكويت - في تأكيد جديد على قوة اداء قطاع الاتصالات في الكويت وثباته في البورصة و الاستثمار ، أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للاستثمار تناولت قطاع الاتصالات في الكويت نسبة ثبات و نجاح الشركات في هذا القطاع و القيمة السوقية لكل شركة على حدى و من خلال الدراسة اكدت على قوة اداء و متانة استراتيجية شركة Ooredoo الكويت التي تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو في السوق، مسجلةً أداءً متقدماً على مستوى المؤشرات التشغيلية والمالية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.

بحسب الدراسة التي تم نشرها على موقع الشركة الكويتية للاستثمار، تصدّرت Ooredoo الكويت شركات الاتصالات من حيث معدل نمو عدد المشتركين خلال السنوات الخمس الماضية، محققةً أعلى معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 3.8%، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجيتها في استقطاب العملاء وتعزيز ولائهم، رغم طبيعة السوق التي تتسم بمستويات تشبع مرتفعة.

كما عززت الشركة موقعها في السوق من خلال رفع حصتها إلى نحو 37.4% من إجمالي عدد المشتركين، ما يعكس قوة حضورها وثقة قاعدة عملائها المتنامية، ويؤكد قدرتها على المنافسة والاستمرار في التوسع ضمن بيئة تشغيلية متقدمة تقنياً، في ظل المنافسة بينها وبين الشركات الاخرى.

أداء مالي متصاعد ونمو مستدام

وعلى صعيد الأداء المالي، بيّنت الدراسة أن Ooredoo الكويت حققت أعلى معدل نمو سنوي مركب في الإيرادات التشغيلية بين شركات القطاع خلال الفترة ذاتها، بنسبة بلغت حوالي 6.8%، لترتفع إيراداتها من نحو 210 مليون دينار كويتي في عام 2021 إلى ما يقارب 274 مليون دينار كويتي في عام 2025.

ويعكس هذا الأداء القوي نجاح الشركة في تبني نموذج أعمال يرتكز على الخدمات الرقمية، حيث شكّلت إيرادات خدمات البيانات والاشتراكات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات، وبمعدل مساهمة بلغ نحو 77%، ما يعزز من استدامة النمو ويواكب التحول الرقمي المتسارع في السوق الكويتي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والافراد.

تحسن لافت في الكفاءة التشغيلية

كما سجلت Ooredoo الكويت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA Margin) إلى نحو 32.85% في عام 2025، مقارنةً بـ 26.9% في العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف.

وبالتوازي، حققت الشركة نمواً سنوياً في EBITDA بنسبة تقارب 27%، ليصل إلى حوالي 90 مليون دينار كويتي، ما يعكس متانة أدائها المالي وقدرتها على تحقيق عوائد تشغيلية قوية ومستدامة.

جاذبية استثمارية وثقة متنامية

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاستثمارية، أظهرت الدراسة أن Ooredoo الكويت تتمتع بمستويات تقييم جاذبة، إلى جانب تحقيق عوائد نقدية قوية، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويؤكد استقرار أدائها في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية، والتي اوضحت عملها وفق استراتيجية قائمة على الشراكات مع قطاعات مختلفة وارتفاع قيمة الاسهم والمستثمرين في السوق يؤكد صعودها بطريقة توضح متانة وقوة الاستراتيجية التي تعمل عليها الشركة في ظل التطور الذي تواكب بشكل سريع.

استراتيجية مستقبلية قائمة على الابتكار

ويأتي هذا الأداء المتقدم مدعوماً باستراتيجية واضحة تركز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع خدمات الجيل الخامس، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، بما يواكب تطلعات السوق الكويتي ويعزز من تجربة العملاء.

ومع استمرار نمو الطلب على خدمات الاتصالات والبيانات، تؤكد Ooredoo الكويت جاهزيتها لمواصلة هذا الزخم، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات، ورؤية مستقبلية ترتكز على الابتكار، مؤكدة في عملها وتفوقها على المنافسين بطريقة احترافية وثابتة رغم الاوضاع والظروف التي مرت بها المنطقة و الدولة.

قيمة حقيقية واعلى معدلات للنمو

وفي هذا السياق، صرّح عبد العزيز يعقوب البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، قائلاً:

“تعكس نتائج هذه الدراسة الصادرة عن الشركة الكويتية للاستثمار قوة النهج الاستراتيجي الذي تتبناه Ooredoo الكويت، والتزامنا المستمر بتقديم قيمة حقيقية لعملائنا وتعزيز تجربتهم الرقمية. إن تحقيقنا أعلى معدلات النمو في عدد المشتركين والإيرادات التشغيلية خلال السنوات الخمس الماضية هو نتيجة مباشرة لاستثماراتنا المتواصلة في البنية التحتية الرقمية وتطوير خدماتنا، بما يتماشى مع التحول الرقمي المتسارع في دولة الكويت.”

وأضاف: “نفخر بالثقة التي نتمتع بها من قبل عملائنا، والتي ترجمت إلى نمو ملموس في حصتنا السوقية وأداء مالي متين. وسنواصل العمل على ترسيخ هذا الزخم من خلال الابتكار، وتوسيع خدمات الجيل الخامس، وتقديم حلول رقمية متقدمة تلبي تطلعات الأفراد وقطاع الأعمال، بما يعزز من مكانة Ooredoo كشريك رقمي موثوق في السوق الكويتي.”

واختتم قائلاً: “ننظر إلى المستقبل بثقة، مستندين إلى أسس قوية من الأداء والاستدامة، وملتزمين بمواصلة تحقيق نمو نوعي يواكب رؤية الكويت في التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.”

