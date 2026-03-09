الجمعية العامة تعتمد النتائج المالية لعام 2025 بنسبة حضور 93 %

بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 154 فلساً

فلساً الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني :"نمو بنسبة 56% يؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه مساهمينا"

عبد العزيز يعقوب البابطين: "نقود قطاع التكنولوجيا والاتصالات بشراكات استراتيجية تدعم رؤية الكويت 2035"

عقدت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع (Ooredoo) اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 مارس 2026 في مقرها الرئيسي، بنسبة حضور بلغت 93% من إجمالي المساهمين.

و ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف الصليلي نيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة Ooredoo الكويت الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني ورئيس قطاع الموارد البشرية و الشئون الإدارية عمر البسام نيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز يعقوب البابطين وخلال الاجتماع، أقرت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 150% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 150 فلساً للسهم الواحد، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، لتعد بذلك الأعلى في تاريخ الشركة. ويستحق هذه الأرباح المساهمون المقيدون في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 24 مارس 2026.

كما وافقت الجمعية على تعيين مكتب KPMG القناعي وشركائه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية 2026، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أداء مالي قوي ونمو مستدام

سجلت الشركة نتائج مالية متميزة خلال عام 2025، مدعومة بالأداء القوي لعملياتها التشغيلية في الكويت والجزائر وتونس والمالديف.

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 9% لتصل إلى 774 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 711 مليون دينار في عام 2024.

نمت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 27.4 مليون عميل مقارنة بـ 26.6 مليون عميل في العام السابق.

ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% ليبلغ 313 مليون دينار، مقارنة بـ 262 مليون دينار في 2024، بهامش قوي بلغ 40%.

وباستبعاد أثر تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمرة واحدة خلال عامي 2025 و2024، بلغ النمو المعدل في هذا البند 16% على أساس سنوي.

ارتفع صافي الربح العائد للشركة بنسبة 56% ليصل إلى 77 مليون دينار، مقارنة بـ 49 مليون دينار في عام 2024.

وباستبعاد أثر المخصص الاستثنائي، بلغ النمو المعدل في صافي الربح 33% على أساس سنوي، ما يعكس جودة الأداء التشغيلي.

بلغت ربحية السهم 154 فلساً مقارنة بـ 99 فلساً في العام السابق.

زخم تجاري مستدام

وفي كلمته ، أكد الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن نتائج عام 2025 تعكس أداءً قوياً ومنضبطاً، مدعوماً بزخم تجاري مستدام في الأسواق الرئيسية.

وقال:ارتفعت إيراداتنا الموحدة بنسبة 9%، كما سجلنا نمواً قوياً في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20%، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 56% ليبلغ 77 مليون دينار كويتي. وهذه النتائج تؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق النمو المستدام وتعظيم قيمة استثمار مساهمينا على المدى الطويل».

وأضاف أن الأداء القوي جاء نتيجة التحسينات المستمرة في تجربة العملاء وريادة الشبكة في الكويت، إلى جانب استمرار مسار النمو التصاعدي بفضل الكفاءة التشغيلية والاستثمارات الموجهة في البنية التحتية.

وأشار إلى أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 150 فلساً للسهم تأتي انسجاماً مع سياسة الشركة في إدارة رأس المال وتركيزها على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وأكد ثقته بقدرة الشركة على مواصلة الزخم الإيجابي خلال عام 2026، في ظل مكانتها القوية في قطاع الاتصالات.

نتائج مالية ايجابية

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، أن نتائج عام 2025 تمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، وتعكس أداءً قوياً ونمواً مستداماً يعزز مكانتها الريادية في السوق.

وقال:"يسعدني أن أعلن عن نتائجنا المالية الإيجابية للعام 2025، والتي تعكس أداءً قوياً ونمواً مستداماً يؤكد صلابة استراتيجيتنا ووضوح رؤيتنا. لقد كان عاماً مفصلياً في مسيرة Ooredoo، ترجمنا فيه خططنا إلى إنجازات ملموسة عززت موقعنا في السوق المحلي ورسّخت ريادتنا الرقمية في المنطقة.

بدأنا العام بإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، في خطوة نوعية رفعت كفاءة الشبكة وسرعاتها إلى مستويات غير مسبوقة، واختتمناه بالإعلان عن جاهزية أول مركز بيانات مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الكويت بالتعاون مع NVIDIA، ليكون حجر الأساس لمنظومة ذكاء اصطناعي سيادية وآمنة تدعم الاقتصاد الرقمي الوطني.

ولم تقتصر إنجازاتنا على التطوير التقني فحسب، بل تُوّجت بحصولنا على جائزة شركة الاتصالات للعام للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز Asian Telecom Awards، إضافة إلى عدد من الجوائز المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير الشبكات والابتكار الرقمي، ما يعكس التزامنا الراسخ بتقديم أفضل تجربة لعملائنا.

كما شهدنا نمواً قوياً في قطاعي الأفراد وقطاع الأعمال، مدعوماً بالأداء المتميز لمختلف خدمات الاتصالات، في تجسيد واضح لاستراتيجية نمو متسارعة ترتكز على تعظيم القيمة وتعزيز العوائد.

وواصلنا توسيع شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، متجاوزين مفهوم الاتصالات التقليدية نحو منظومة حلول رقمية متكاملة تشمل إنترنت الأشياء، والخدمات السحابية، والتطبيقات الرقمية المتقدمة، بما يواكب أهداف رؤية الكويت 2035 ويسهم في تسريع التحول الرقمي للدولة.

إن ما حققناه من نتائج مالية وأرباح استثنائية، إلى جانب توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 150% من القيمة الاسمية للسهم، يؤكد متانة مركزنا المالي وقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا.

وفي Ooredoo، نعتبر رأس المال البشري أعظم استثماراتنا؛ فموظفونا هم القوة الدافعة وراء كل إنجاز، ومن خلال تمكينهم وتطوير قدراتهم نضمن استدامة نجاحنا واستمرار تميزنا.

ندخل عام 2026 بثقة عالية وطموح أكبر، مستندين إلى أسس مالية متينة وعزيمة واضحة لمواصلة الابتكار وتعزيز موقعنا كشريك رقمي رائد يقود مستقبل الكويت الرقمي.»

