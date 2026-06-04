أعلنت OMPAY، محفظة عمانتل الرقمية ومنصتها التقنية المالية، عن إطلاق “جيل”، وهي تجربة رقمية مخصصة لفئة الشباب، تتيح لأولياء الأمور إدارة مصروفات أبنائهم اليومية بطريقة آمنة ومنظمة.

ويتوفر “جيل” داخل تطبيق OMPAY، حيث يمكن تسجيل المستخدمين من الفئة العمرية بين 7 و17 عاماً خلال دقائق، مقدماً بديلاً أكثر أماناً من النقد للمصروفات اليومية مثل مصروف المدرسة والتنقل والسفر. كما يتيح لأولياء الأمور تحويل الأموال بشكل فوري، ومتابعة العمليات لحظياً، مع رؤية واضحة لكيفية استخدام الأموال.

ويعكس اسم “جيل”، المستوحى من الكلمة العربية التي تعني “Generation”، توجه OMPAY نحو تلبية احتياجات الأسر الحديثة من خلال توفير طريقة منظمة لإدارة المصروفات اليومية، مع تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام النقد مثل الفقدان وصعوبة التتبع.

ويمكن للمستخدمين من الفئة المستهدفة الوصول إلى محافظهم عبر أجهزتهم الخاصة، وإجراء المدفوعات الرقمية بسهولة، أو استخدام البطاقة في عمليات الدفع عبر الهاتف. وتأتي التجربة مدعومة ببطاقة OMPAY Visa مسبقة الدفع، التي تتيح إجراء المدفوعات بشكل آمن داخل السلطنة وخارجها، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والسفر. كما يمكن لأولياء الأمور طلب بطاقة فعلية يتم توصيلها إلى المنزل.

وتخضع جميع محافظ “جيل” لحدود واضحة، حيث يبلغ الحد الأقصى للرصيد 200 ريال عماني، بما يضمن بيئة مالية مناسبة ومنضبطة للاستخدام اليومي.

وقال سامي اللومي، الرئيس التنفيذي لشركة OMPAY:"من خلال “جيل”، نعمل على توسيع خدمات محفظة OMPAY لتلبية احتياج يومي مهم لدى الأسر، وهو إدارة المصروفات بطريقة أكثر أماناً وتنظيماً. ومن خلال تقليل الاعتماد على النقد وتوفير وصول رقمي خاضع للإشراف، يقدم “جيل” حلاً عملياً يجمع بين سهولة الاستخدام وإمكانية المتابعة."

كما يساهم “جيل” في تعريف الفئات العمرية الأصغر بمفاهيم الإدارة المالية بشكل مبكر وعملي، بما يتماشى مع تطور طرق الدفع واعتمادها المتزايد على الحلول الرقمية.

وتواصل OMPAY، ضمن منظومة عمانتل التقنية المالية، تطوير حلول تلبي احتياجات المستخدمين المتغيرة، وتقدم خدمات مالية آمنة وسلسة تتكامل مع الحياة اليومية.

وأصبح “جيل” متاحاً الآن عبر تطبيق OMPAY، مما يتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم بسهولة والبدء في إدارة مصروفاتهم بمرونة ووضوح أكبر.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ompay.om أو تحميل تطبيق OMPAY المتوفر على أنظمة iOS وAndroid وHuawei.

نبذة عن OMPAY

OMPAY هي محفظة رقمية ومنصة تقنية مالية مدعومة من عمانتل ومرخصة من البنك المركزي العماني، وتسهم في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في السلطنة. ومن خلال خدماتها التي تشمل المحافظ الرقمية، والبطاقات الافتراضية، وتحويل الأموال، وحلول التجار، تُمكّن OMPAY الأفراد من إدارة أموالهم بسهولة، وتساعد الشركات على قبول المدفوعات وإدارتها بسلاسة أكبر.

وتعمل OMPAY تحت مظلة شركة Global Financial Technology LLC، دعماً لرؤية عُمان نحو اقتصاد رقمي متكامل وأقل اعتماداً على النقد.

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