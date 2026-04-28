دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة أومودا وجايكو OMODA & JAECOO عن إنجاز عالمي بارز خلال مشاركتها في النسخة الـتاسعة عشر من معرض بكين الدولي للسيارات، حيث تجاوزت مبيعاتها التراكمية عتبة المليون سيارة خلال ثلاث سنوات فقط منذ انطلاقتها العالمية. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتأسيس العلامة، ليرسّخ مكانتها ضمن العلامات الأسرع نمواً في قطاع السيارات على مستوى العالم.

خلال نسخة عام 2026 من معرض بكين الدولي للسيارات، شدّدت الشركة على نهجها القائم على الابتكار، حيث كشفت عن طرازي أومودا 4 (OMODA 4) وأومودا 7 (OMODA 7)، في خطوةٍ تؤكّد على قوة خط إنتاجها وتعزّز مكانتها كعلامة تستهدف جيل الشباب، وترتكز على التكنولوجيا، وتواصل توسيع حضورها في أسواق رئيسية، من بينها الإمارات العربية المتحدة.

وفي غضون فترة وجيزة من انطلاق عملياتها في الإمارات العربية المتحدة، نجحت أومودا وجايكو في ترسيخ حضور قوي في السوق، مدعومةً بشبكة بيع متنامية تضمّ ستة معارض موزّعة على مختلف أنحاء الدولة، بينها معرضان في أبوظبي، ومعرض واحد في كلٍّ من دبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، على أن يُفتتح معرض إضافي في دبي قريباً. ويعكس هذا التوسّع تنامي ثقة العملاء في محفظة العلامة التي تمزج بين التصميم المتقن والتكنولوجيا المتقدمة.

منذ انطلاقتها في عام 2023، واصلت أومودا وجايكو توسّعها بوتيرة متسارعة لتبلغ 69 سوقاً عالمياً، مستندةً إلى شبكة تضمّ أكثر من 1300 وكيل حول العالم. ويعكس هذا النمو طلباً عالمياً متزايداً على سياراتها وكفاءة عالية في التوزيع، فيما تحقّق طرازات عدّة أداءً تنافسياً عبر مختلف الأسواق. وتسعى الشركة إلى تسجيل مبيعات سنوية تقارب مليون سيارة بحلول العام 2027، لترسّخ حضورها كمنافس عالمي صاعد في قطاع السيارات.

يقف خلف هذا النمو المتسارع التزام راسخ بفلسفة تطوير تتمحور حول المستخدم. فقبل طرح أي طراز جديد، تُجري أومودا وجايكو دراسات عالمية ومحلية تشمل آلاف استطلاعات الرأي لتلائم مواصفات المنتج مع المستهلك المحلي. كما تطلق مبادرات تفاعلية مباشرة مثل التفاعل عبر المنصّات الرقمية وورش عمل حصرية مع العملاء الداعمين لنمو العلامة. يُتيح هذا النهج تحويل الرؤى الواقعية إلى تصاميم متقدمة وحلول تقنية مصمّمة بعناية لتواكب احتياجات العملاء المتجدّدة.

يعكس إطلاق طرازين جديدين في معرض بكين الدولي للسيارات استراتيجية العلامة المتنوّعة، حيث تلتقي براعة التصميم مع الابتكارات السابقة للعصر. ويبرز طراز أومودا 7 كواجهة تصميمية للعلامة، حيث يتمتّع بتصميم جريء سابق لعصره مع ملامح واضحة تستحضر منصّات الموضة العالمية مثل أسبوع لندن للموضة وأسبوع مدريد للموضة. يعتمد هذا الطراز على النظام الهجين فائق التطوّر (SHS)، ليقدّم توازناً مدروساً بين الأداء العالي وكفاءة استهلاك الوقود، علماً أنّها عوامل تحظى بأهمية خاصة لدى عملاء الإمارات العربية المتحدة.

في المقابل، يقدّم طراز أومودا 4 رؤية تصميمية مستقبلية بطابع تكنولوجي متقدّم، صُمّمت خصيصاً للسائقين الشباب المولعين بالتكنولوجيا. ويضمّ الطراز مقصورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفّر ميزة التحكّم الصوتي والتفاعل مع السائق، والقدرة على التعرّف على حالته العاطفية، إلى جانب أنظمة ملاحة وترفيه متطوّرة لتقدّم تجربة قيادة لا تشبه سواها.

تعزيزاً لتنوّع محفظتها، تطرح أومودا وجايكو نسخةً عالية الأداء من طرازها أومودا 4، ألا وهي أومودا 4 ألترا (OMODA 4 ULTRA)، لتؤكّد تركيزها على ابتكار مركبات توفّر قوة أعلى وتجربة قيادة أكثر ديناميكية بما يلبّي تطلّعات الباحثين عن الفخامة والأداء على حدٍّ سواء.

تنسجم أحدث طرازات أومودا وجايكو مع التحوّلات التي يشهدها قطاع السيارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتزايد الطلب على المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدام الأنيقة، والتقنيات الهجينة الموفّرة للوقود، ومزايا القيادة الذكية. وتأتي ابتكاراتها لتلبّي احتياجات شريحة من رجال الأعمال الشباب والعائلات الحضرية ممّن يبحثون عن توازن مثالي بين الابتكار المتقن والتصميم الراقي والطابع العملي.

بعد تجاوزها حاجز المليون سيارة، تدخل أومودا وجايكو مرحلة نمو جديدة، واضعةً نصب عينيها هدف تحقيق مبيعات سنوية عالمية تبلغ مليون سيارة بحلول العام 2027. وبينما تواصل استثماراتها في التقنيات المتقدمة وتوسيع حضورها على الساحة العالمية، تمضي العلامة نحو ترسيخ مكانتها في أسواق استراتيجية، أبرزها سوق الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة.

