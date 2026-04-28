مع أكثر من مليون مستخدم وحجم معاملات إجمالي يتجاوز 50 مليون دولار خلال عامها الأول، نجحت OGold في جذب استثمار مؤسسي يهدف إلى تسريع مهمتها المتمثلة في ربط الأصول الموثوقة مثل الذهب والفضة بمنظومات التجارة الرقمية الحديثة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، حصدت شركة OGold، التطبيق الشامل الرائد في دولة الإمارات والمدعوم بالذهب والفضة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، استثمارًا استراتيجيًا من شركة Plug and Play Ventures، الذراع الاستثمارية لمنصة ابتكار عالمية ومسرّعة للشركات الناشئة تتخذ من وادي السيليكون مقرًا لها، والتي تربط الشركات سريعة النمو بالشركات الكبرى والمستثمرين والفرص الاستراتيجية، بما يمكّنها من التوسع والانتشار على المستوى الدولي. ويُعد هذا الدعم المؤسسي علامة فارقة في مسيرة نمو OGold، إذ يعكس ثقة الجهات الاستثمارية العالمية برؤيتها الطموحة، ويعزز مكانتها كحل مبتكر يجسر الفجوة بين أدوات حفظ الثروة التقليدية ومنظومات التجارة الرقمية الحديثة، على نطاق عالمي.

يأتي هذا الاستثمار في أعقاب مرحلة لافتة من النمو المتسارع، نجحت خلالها OGold في إعادة تشكيل مفهوم امتلاك المعادن الثمينة وتجاوز القيود التقليدية التي كانت تحدّ من امتلاكها. فمنذ انطلاقتها، استطاعت المنصة استقطاب أكثر من مليون مستخدم، مع تسجيل حجم معاملات إجمالي تجاوز 50 مليون دولار، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي تحققه. ومن خلال إتاحة الملكية الجزئية للذهب والفضة ابتداءً من درهم إماراتي واحد فقط، لا تكتفي OGold بتوسيع قاعدة الوصول إلى هذه الأصول، بل تعيد صياغة دور الذهب في الاقتصاد الحديث، محوّلةً إياه من أداة تقليدية للتحوّط والادخار إلى أصل رقمي ديناميكي يتمتع بالسيولة وسهولة التداول.

وصرّح بندر العثمان، مؤسس شركة OGold: "يشكّل حصول الشركة على مثل هذا الاستثمار من جهة عالمية رائدة بحجم Plug and Play Ventures شهادة ثقة على صلابة رؤية OGold والبنية التحتية المرنة والقابلة للتوسع والنمو التي نجحنا في بنائها". وأضاف: "لقد كانت مهمتنا منذ اليوم الأول تتمحور حول إتاحة الذهب والفضة للجميع، كأصول عملية يمكن استخدامها بسهولة في الحياة اليومية. ومع هذا الدعم الاستراتيجي من Plug and Play Ventures، تدخل OGold مرحلة جديدة من النمو المتسارع، نركّز فيها على توسيع قدراتنا التقنية، وتعزيز منظومة خدماتنا عبر إطلاق وتطوير حلول مبتكرة مثل بطاقة OGold Mastercard، إلى جانب التوسع نحو أسواق جديدة، بما يسهم في إعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها العالم مع الذهب والفضة في العصر الرقمي".

من خلال انضمامها إلى محفظة Plug and Play Ventures، التي نجحت في رعاية أكثر من 30 شركة "يونيكورن" عالمية وتطويرها، من بينها "باي بال" (PayPal) و"دروبوكس" (Dropbox) و"هوني" (Honey)، تنفتح أمام OGold آفاق واسعة للاستفادة من شبكة عالمية تضم أكثر من 550 شريكًا من كبرى الشركات عبر أكثر من 60 موقعًا حول العالم. وسيسهم هذا الاستثمار الجديد في دفع عجلة الابتكار في منتجات OGold، عبر تسريع إطلاق كل من تطبيق OGold وبطاقة OGold Mastercard حول العالم، إلى جانب تمكين الشركة من التوسع خارج دولة الإمارات نحو أسواق دولية جديدة، بما يواكب الطلب المتنامي على حلول المعادن الثمينة الرقمية ويعزز حضورها في المشهد المالي العالمي.

ومن جهته، قال علي رضا مسرور، الشريك العام في شركة Plug and Play Ventures: نحن متحمسون لإبرام هذه الشراكة مع OGold في لحظة تشهد فيها الشركة إعادة تعريف لوظيفة المعادن الثمينة واستخدامها في العصر الرقمي. يعكس هذا الإنجاز، المتمثل في الوصول إلى مليون مستخدم خلال فترة زمنية وجيزة، بشكل واضح الطلب المرتفع في السوق على حلول مالية مبتكرة، أخلاقية، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي تطلعات جيل جديد من المستخدمين." وأضاف: "من خلال قدرتها على الجمع بين موثوقية الأصول التقليدية واستقرارها من جهة، وبنية رقمية حديثة وقابلة للتوسع على شكل منظومة تطبيق فائق (Super App) من جهة أخرى، تتماشى OGold بشكل مثالي مع مهمتنا في دعم التقنيات التحويلية التي تمتلك القدرة على الريادة على الساحة العالمية".

يمثّل هذا التحالف الاستراتيجي خطوة نوعية تجمع بين الإطار المالي الأخلاقي الذي تقوم عليه OGold، وبين خبرات عالمية متقدمة في مجالات التوسع المؤسسي وبناء المنصات القابلة للنمو على نطاق واسع. ومن خلال دعمها بالذهب المادي المحفوظ ضمن خزائن مؤمّنة في دولة الإمارات، إلى جانب منظومة متطورة من الخصائص الرقمية، تتطور OGold لتتحول من مجرد تطبيق مالي تقليدي إلى منظومة مالية متكاملة. ويأتي هذا التطور ليعزّز رسالتها الجوهرية في إعادة صياغة دور الذهب والفضة في الاقتصاد الحديث، عبر تحويلهما من أدوات تقليدية جامدة لحفظ القيمة إلى أصول ديناميكية فاعلة تسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق، تولّت "أمادي فنتشرز" المحدودة دور المستشار الاستراتيجي والمالي الحصري لشركة OGold في هذه الصفقة.

