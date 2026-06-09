(المنامة، مملكة البحرين): أعلن بنك جي إف إتش ش.م.ب ("جي إف إتش" أو "البنك") اليوم، في إطار مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع "OCTO Management Consultancies" ("أوكتو")، للتعاون في تطوير منصة عقارية لوجستية وصناعية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا الإعلان خلال مشاركة فريق جي إف إتش في المنتدى ضمن وفد مملكة البحرين برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من المقومات القوية للنمو التي ترتكز عليها قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمدفوعة بالتوسع السريع في التجارة الإلكترونية وتوطين سلاسل الإمداد ونمو قطاع التصنيع والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية في كلا السوقين.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى جي إف إتش دور مدير الاستثمار وشريك التطوير للمنصة. وستركز المنصة حصريًا على فرص التطوير في قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المستودعات كبيرة المساحة والأصول الصناعية متعددة المستأجرين ومرافق التخزين المبرد، ومراكز التوزيع. وستستهدف الاستراتيجية بشكل رئيسي الأصول في مرحلة التطوير، من خلال مزيج متوازن من المشاريع المطورة حسب الطلب والمشاريع التطويرية المفتوحة، بما يتيح الاستفادة من الطلب المتزايد من قبل المستأجرين وخلق فرص جذابة لتحقيق قيمة طويلة الأمد.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد لؤي أحمدي، الرئيس الإداري- رئيس المؤسسات الدولية في جي إف إتش، بالقول: "يسرنا التعاون مع أوكتو في هذه المنصة الاستراتيجية، التي تعزز من مكانة جي إف إتش كمطور ومدير إقليمي رائد للأصول الصناعية واللوجستية عالية الجودة. ويواصل قطاع الخدمات اللوجستية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من محركات نمو هيكلية قوية، مدعومة باستراتيجيات التنويع الاقتصادي وتوسع التدفقات التجارية واستمرار الطلب على البنية التحتية الحديثة للتخزين والتوزيع."

وأضاف: "تعكس هذه الشراكة تركيزنا المستمر على تحديد القطاعات النوعية ذات المقومات القوية على المدى الطويل، وتقديم فرص استثمارية جاذبة لمستثمرينا من خلال قدرات منضبطة في التطوير وإدارة الأصول. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا الإقليمية وسجلنا التنفيذي لبناء محفظة عالية الجودة من الأصول اللوجستية المؤسسية في كلا السوقين."

ومن جانبها، علّقت السيدة جيكاتيرينا تشيرنوفا، المؤسس في أوكتو، بالقول: "يسعدنا التعاون مع جي إف إتش في هذه المبادرة البارزة التي تركز على أحد أكثر القطاعات جاذبية ونموًا في المنطقة. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى فرص لوجستية وصناعية عالية الجودة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بأسس سوقية قوية وخبرة جي إف إتش الواسعة في إدارة الثروات والاستثمار."

ومن المتوقع أن تستثمر المنصة في مشاريع تستهدف تحقيق عوائد جاذبة معدّلة بحسب المخاطر، من خلال الجمع بين خبرات التطوير، والإدارة النشطة للأصول، والانضباط في اختيار الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن جي إف إتش يُدير حاليًا أصولًا وصناديق استثمارية تُقدّر قيمتها بنحو 24 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والعقارات.

نبذة حول L.L.C OCTO Management Consultancies:

تأسست OCTO Management Consultancies (أوكتو للاستشارات الإدارية) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة وإدارة الأصول، مع تركيز على استثمارات الأسواق الخاصة في القطاعات عالية النمو. وتستثمر الشركة في محفظة متنوعة من الأصول وتديرها، تمتد عبر قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والعقارات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ومن خلال نهج استثماري منضبط وشراكات استراتيجية، تسعى أوكتو إلى تحديد الفرص التي تتيح تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع دعم النمو والتنمية الاقتصادية في المناطق التي تعمل فيها.

نبذة حول بنك جي إف إتش ش.م.ب:

يعد بنك جي إف إتش، المرخّص كبنك إسلامي من الفئة الشاملة من قبل مصرف البحرين المركزي، والذي يقع مقرّه الرئيسي في مبنى جي إف إتش، ص.ب 10006، الواجهة البحرية – المنامة، مملكة البحرين، أحد أبرز البنوك المعترف به في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل أعمال البنك إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة، ويبلغ حجم الأصول والأموال التي يديرها حوالي 24 مليار دولار أمريكي. وتتركّز استثمارات البنك بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. كما أن بنك جي إف إتش مدرج في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، الرجاء الاتصال بـ:

نوال الناجي

مدير أول – قسم العلاقات المؤسسية، بنك جي إف إتش

البريد الإلكتروني: nalnaji@gfh.com

الموقع الإلكتروني: www.gfh.com

-انتهى-

#بياناتشركات