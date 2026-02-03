رسوم الطرق تمثل ما بين 10% إلى 15% من مصروفات الشركات اللوجيستية.. ورقمنتها تعزز الرقابة والشفافية

طفرة تشغيلية ومعاملات رقمية ب 13 مليار جنيه خلال 2025

إقبال قياسي بانضمام أكثر من 100 شركة للخدمة خلال الشهر الأول من الإطلاق

القاهرة، مصر: أعلنت شركة أوكتين Octane ، الرائدة في حلول المدفوعات الرقمية للأساطيل، عن إطلاق خدمة "O-Tolls" بالتعاون مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، لتصبح بذلك أول شركة في مصر تقوم برقمنة مدفوعات بوابات الطرق والموازين للشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى NFC.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين الشركات اللوجيستية وأساطيل النقل من المرور السلس والآمن عبر أكثر من 500 بوابة وميزان في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهم في القضاء على التحديات المرتبطة بإدارة "الكاش" وتسوية المصروفات الورقية، وتحويل قطاع النقل – الذي يُعد من أكثر القطاعات اعتماداً على الدفع النقدي – إلى منظومة رقمية متكاملة تدعم جهود الدولة في الشمول المالي ورؤية مصر 2030.

ويمكن من خلال الخدمة الجديدة القيام بمدفوعات رقمية آمنة وفورية وتمكين الشركات من المتابعة الفورية لكل عمليات الدفع على الطرق التي يتم تنفيذها، مما يسهم في تحسين الرقابة وتعزيز الشفافية وتسهيل التخطيط المالي وإدارة الأساطيل بشكل أكثر كفاءة، والحد من فرص الاحتيال أو الهدر، فضلاً عن تحسين تجربة السائقين وتقليل زمن التوقف. وتكتسب خدمة "O-Tolls" أهمية استراتيجية نظراً لأن رسوم بوابات الطرق تشكل بنداً رئيسياً في التكاليف التشغيلية، حيث تمثل ما بين 10% إلى 15% من إجمالي المصروفات التشغيلية (OPEX) لشركات الخدمات اللوجيستية والتوزيع.

وتعليقاً على هذا الإطلاق، صرح عمرو جمال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوكتين، قائلاً: "يمثل إطلاق خدمة O-Tolls تأكيداً لمكانة أوكتين كأكبر شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للأساطيل في السوق المصري، حيث نحرص على رقمنة كافة جوانب الإنفاق الخاص بالمركبات، بهدف تمكين المؤسسات من الانتقال من أنظمة تشغيل مجزأة تعتمد على النقد إلى نموذج رقمي موحد يوفر رؤية دقيقة للإنفاق ويحسن التخطيط المالي." وأضاف: " إن الإقبال القوي الذي شهدته الخدمة بانضمام أكثر من 100 شركة خلال الشهر الأول فقط يعكس تعطش قطاع النقل والخدمات اللوجيستية لحلول تكنولوجية عملية ترفع كفاءة التشغيل وتضمن التحكم الكامل في التكاليف."

جدير بالذكر أن شركة "أوكتين"، المدعومة من تحالف استثماري قوي يضم مجموعة السويدي، وألجبرا فنتشرز، والشروق، قد شهدت طفرة في عملياتها خلال عام 2025؛ حيث تجاوزت قيمة معاملاتها الرقمية 13 مليار جنيه، وتخدم الشركة حالياً أكثر من 3 آلاف عميل، وتدير استهلاك ما يزيد على 270 ألف مركبة، مع تتبع أكثر من 500 مليون لتر وقود عبر منصتها الذكية.

وتمتلك "أوكتين" منظومة مترابطة تشمل مدفوعات الوقود الرقمية، ومنصة "O-Store" كأكبر سوق افتراضي لمستلزمات الأساطيل، وشبكة "O-Care" التي تربط المركبات بـ 300 مركز خدمة، بالإضافة إلى تطبيق "Mint" للصيانة الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتكتمل الدورة بـ "O-Tolls" كحل دفع إلكتروني شامل لبوابات الرسوم.

