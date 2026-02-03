بلغت إيرادات القلعة 25.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، متأثرةً بتراجع إيرادات الشركة المصرية للتكرير بسبب توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء الصيانة مخطط لها مسبقًا، إضافةً إلى انخفاض الهامش الإجمالي لربح التكرير، مما أدى لتسجيل الشركة صافي خسائر 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2025. وتجدر الإشارة الى ان هامش ربح التكرير شهد تعافيًا ملحوظًا خلال فترتي الربع الثالث والأخير من عام 2025، وهو ما سيؤدي الى تحسن نتائج الشركة خاصة مع مواصلتها العمل بمعدلات تتجاوز طاقتها الإنتاجية المقدرة. وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 48% إلى 5.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، كما ترتفع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 8% لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة. من جهة اخرى، نجحت القلعة في الانتهاء الكامل من عملية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال المتعلقة بشراء المديونية الخارجية المستحقة على القلعة من خلال شركة QHRI في نوفمبر 2025 الى المساهمين المشاركين في صفقة شراء الدين، لتختتم بذلك جميع الإجراءات المرتبطة بالصفقة، والتي اثمرت عن تحقيق عائد مالي مجز للمشاركين في هذه العملية مع تعزيز المركز المالي للمجموعة بوجه عام

أبرز المستجدات خلال الفترة

· انخفاض الإيرادات المجمعة للقلعة بمعدل سنوي 34% لتسجل 25.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025 بسبب تراجع إيرادات الشركة المصرية للتكرير على خلفية توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا، بالإضافة إلى أثر انخفاض هامش ربح التكرير. وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 48% لتسجل 5.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025. من ناحية أخرى؛ انخفضت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 67% لتسجل 1.9 مليار جنيه، متأثرةَ بتراجع الإيرادات المجمعة للشركة. سجلت المجموعة صافي خسائر مجمعة بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل صافي الخسائر البالغ 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024.

· تجدر الإشارة إلى أن هامش ربح الشركة المصرية للتكرير بدأ في التحسن، ومن المتوقع تحسن الأداء خلال الربع الأخير من العام، علمًا بأن الشركة تدرس حاليًا عددًا من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز وزيادة هوامش الربحية.

· واصلت الشركة المصرية للتكرير العمل بمعدلات تتجاوز طاقتها الإنتاجية المقدّرة، غير أن هوامش ربح التكرير لا تزال تواجه ضغوطًا متأثرًا بالدورة الاقتصادية. وقد تراجعت الإيرادات الدولارية للشركة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بسبب توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا، بالإضافة إلى انخفاض هامش ربح التكرير.

· لا يوجد مستحقات للشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نظرًا لانتظام الهيئة حاليًا في سداد جميع التزاماتها المستحقة للشركة.

· قامت الشركة المصرية للتكرير في ديسمبر 2025 بسداد مبلغ 417 مليون دولار من ديونها الرئيسية، ليصل بذلك إجمالي الديون المسددة خلال عام 2025 إلى 574.4 مليون دولار. وقد نجحت الشركة بذلك في خفض رصيد ديونها الرئيسية من 2.35 مليار دولار إلى مبلغ 63 مليون دولار فقط المقرر سداده خلال مارس 2026، بما يتيح للشركة البدء في توزيع الأرباح خلال عام 2026.

· واصلت الشركات التابعة للقلعة مرونتها في مواجهة التحديات، حيث حققت نموًا في الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، حققت العديد من الشركات التابعة نتائج قوية على صعيد الربحية خلال الربع:

o استمرار تعافي أداء مصنع أسمنت التكامل، إلى جانب النمو القوي لأداء شركتي أسيك للهندسة وأسيك للتحكم الآلي، مما ساهم في دعم نتائج قطاع الأسمنت خلال الربع الثاني من عام 2025.

o مواصلة مزارع دينا القابضة تحقيق نمو قوي في الإيرادات، فرُغم تراجع أداء قطاعي الثروة الحيوانية ومنتجات الأعشاب؛ إلا أن جميع القطاعات الأخرى بمزارع دينا أحرزت أداءً متميزًا خلال الفترة، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان خلال الفترة.

o نمو إيرادات شركة أسكوم بفضل الأداء القوي لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات وجلاس روك؛ صاحبتي الإيرادات الدولارية، فضلاً عن تحسن نتائج شركة أسكوم للتعدين. ويواصل قطاع التعدين تعزيز نتائج القلعة، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل للواردات.

o تأثر أداء شركة "سي سي تي أو" بانخفاض إيرادات وحجم أنشطة التخزين والتحميل والتفريغ. وقد تم تعويض ذلك لاحقًا خلال العام من خلال خفض التكاليف وزيادة معدلات تشغيل ساحة تخزين الحاويات.

o تسجيل شركة طاقة عربية نتائج قوية على صعيدي الإيرادات والربحية، مدفوعة بالأداء القوي لجميع قطاعاتها.

· تواصل المجموعة التركيز على تنمية أنشطة التصدير من خلال الاستفادة من القدرات والمزايا التنافسية للتصنيع المحلي، حيث بلغت إيرادات التصدير 19.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت الإيرادات الدولارية من المبيعات في السوق المحلي 420.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.

· نجحت القلعة خلال نوفمبر 2025 في الانتهاء من نقل أسهم زيادة رأس المال إلى المساهمين المشاركين في صفقة شراء المديونية الخارجية من خلال شركة QHRI، لتختتم بذلك جميع الإجراءات المرتبطة بالصفقة، مع تحقيق عائد استثماري متميز للمشاركين. تأتي هذه الخطوة عقب إتمام عملية زيادة رأس مال القلعة في أكتوبر 2025، والتي رفعت رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 9.1 مليار جنيه إلى 21.1 مليار جنيه، موزعًا على 4.2 مليار سهم. وقد تم تنفيذ زيادة رأس المال عقب قيام "QHRI" بشراء 240.7 مليون دولار من الديون الخارجية الرئيسية للقلعة كجزء من اتفاقية تسوية الديون مع البنوك والهيئات الدولية الدائنة.

· سجلت القلعة مخصص فوائد بقيمة 255.5 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025 متعلق بجزء من الديون الرئيسية المستحقة لبنوك مصرية. ومن المقرر استمرار إدراج هذا الالتزام في ميزانية القلعة لحين استيفاء جميع الشروط الواردة باتفاقيات التسوية المبرمة مع تلك البنوك خلال عام 2030، علمًا بأن هذه القيمة لا تعكس الرصيد الفعلي المستحق لهذه البنوك؛ بل يمثل الأرصدة المستحقة قبل اتفاقيات التسوية المذكورة.

o جدير بالذكر أنه عند قيام الشركة بتنفيذ خيار إعادة شراء أسهم طاقة عربية، سيتم شطب الديون المستحقة لتلك البنوك المصرية وجميع الفوائد ذات الصلة بالكامل وفق الشروط الواردة باتفاقيات التسوية المذكورة، كما أنه من المتوقع أن يكون سعر تنفيذ خيار الشراء أقل من قيمة الالتزامات المستحقة في تاريخ التنفيذ.

· وفق اتفاقية إعادة الهيكلة المبرمة خلال عام 2024 بين الشركات ذات الأغراض الخاصة التابعة للقلعة وأحد البنوك المصرية، سيتم شطب 44 مليون دولار من القروض المستحقة للبنك بالإضافة إلى جميع الفوائد ذات الصلة والتي بلغت 242.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك شريطة السداد الكامل للمبالغ المتبقية المستحقة للبنك بحلول عام 2033.

· تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية، وتثق في مردودها الإيجابي:

o مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية.

o تقوم القلعة حاليًا بإعداد دراسات لإطلاق خمس طروحات عامة أولية خلال العامين المقبلين لشركات تابعة تتسم بالنمو القوي، بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتعزيز المرونة المالية للمجموعة مع تيسير تقييم أسهمها، ومن المقرر استهلال الطروحات المخططة بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية خلال منتصف عام 2026.

o نجحت القلعة في خفض إجمالي ديونها المجمعة بحوالي 39 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2025، مدفوعة بسداد الشركة المصرية للتكرير لمبلغ 574.4 مليون دولار خلال العام، بالإضافة إلى عملية زيادة رأس المال المتعلقة بشراء المديونية الخارجية المستحقة بقيمة 240.7 مليون دولار من خلال شركة "QHRI".

o رُغم تحديات التدفقات النقدية التي تواجه المجموعة، إلا أنها شهدت تحسنًا في مستويات السيولة النقدية بشكل ملحوظ. وإضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد الأنشطة الرئيسية للقلعة المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما يصبح بإمكان الشركة المصرية للتكرير توزيع أرباح على المساهمين بدءًا من عام 2026.

o أثمر تحسن أداء الشركات التابعة للقلعة وإتمام صفقة QHRI عن التحوّل الإيجابي لقيمة حقوق المساهمين لتبلغ 3.4 مليار جنيه، بعدما ظهرت بالسالب خلال العامين الماضيين، وتتوقع الإدارة نموًا ملحوظًا لقيمة حقوق المساهمين بنهاية عام 2025.

القاهر : أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمّعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. وقد بلغت الإيرادات 25.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض سنوي 34%، انعكاسًا لانخفاض إيرادات الشركة المصرية للتكرير بسبب توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء لأعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا، بالإضافة إلى تراجع هامش ربح التكرير. وقد أدى ذلك إلى تراجع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 67% لتبلغ 1.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025.

تراجعت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي 42% لتسجل 20.0 مليار جنيه، بسبب توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا، بالإضافة إلى انخفاض هامش ربح التكرير. وبعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 48% إلى 5.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعومة بالأداء القوي لأغلب الشركات التابعة.

على صعيد الربحية، انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 67% لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، متأثرةً بانخفاض الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك للشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي 83% لتسجل 797.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، نتيجة توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا (والتي يتم إجراؤها دوريًا كل أربع سنوات)، بالإضافة إلى انخفاض هامش ربح التكرير.

في حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي 8% إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي الأسمنت والأغذية. فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 24% لتسجل 546.3 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، بفضل التعافي القوي في أداء مصنع أسمنت التكامل، وزيادة حجم الإنتاج واستفادة شركة أسيك للهندسة من تغيرات أسعار الصرف، فضلاً عن توسع أنشطة أسيك للتحكم الآلي في الأسواق الإقليمية وقطاع الطاقة المتجددة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمزارع دينا القابضة بمعدل سنوي 23% لتسجل 319.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بتحسن الكفاءة التشغيلية في مزارع دينا، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة في الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان. ومن ناحية أخرى، تراجعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة أسكوم بنسبة سنوية 5% لتسجل 151.0 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025 بسبب انخفاض هامش الربح شركة جلاس روك. وانخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة "سي سي تي أو" العاملة بقطاع النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 30% لتسجل 79.8 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، متأثرة بانخفاض حجم أنشطة تخزين وتداول الفحم في الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، علمًا بأن الشركة نجحت في تعويض ذلك خلال النصف الثاني من العام من خلال خفض التكاليف وزيادة معدلات تشغيل ساحة تخزين الحاويات. وأخيرًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 44% لتسجل 605.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعومة بالنمو القوي لأداء جميع قطاعاتها. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع إيراداتها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.

سجلت القلعة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية قدرها 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل صافي خسائر 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024. يعكس ذلك تسجيل الشركة المصرية للتكرير صافي الخسائر خلال الفترة، بالإضافة إلى استمرار احتساب مصروفات الفائدة المتعلقة باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة الموقعة عام 2024 والتي بلغت 497.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025. ومن المقرر استمرار إدراج هذا الالتزام على قوائم القلعة لحين استيفاء جميع الشروط الواردة باتفاقيات التسوية المبرمة مع تلك البنوك خلال عام 2030، ومن المقرر شطبه بالكامل فور استيفاء جميع الشروط الواردة باتفاقيات التسوية المذكورة.

وعلى الرغم من ذلك؛ نجحت كلٌ من مجموعة أسيك القابضة وشركة مزارع دينا القابضة في تسجيل صافي ربح خلال الربع الثاني من عام 2025.

سجلت الشركة المصرية للتكرير صافي خسائر بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل صافي ربح 558.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. يرجع ذلك إلى توقف الإنتاج لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا، بالإضافة إلى انخفاض هامش ربح التكرير عالميًا. حققت مجموعة أسيك القابضة صافي ربح بقيمة 284.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل صافي خسائر بقيمة 135.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مدعومة بالتعافي القوي في أداء مصنع أسمنت التكامل. كما سجلت شركة مزارع دينا القابضة صافي ربح 77.8 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو تراجع سنوي بنسبة 30% نتيجة ارتفاع تكاليف الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع الالتزامات الضريبية المؤجلة. من ناحية أخرى، سجلت شركة أسكوم صافي خسائر قدرها 55.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل صافي خسائر بلغت 73.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024. فرُغم نمو صافي الربح في شركة أسكوم لتصنيع الكربونات خلال الربع الثاني من عام 2025، إلا أن انخفاض هامش الربح بشركة جلاس روك انعكس على النتائج المجمعة لأسكوم خلال نفس الفترة.

سجلت شركة "سي سي تي أو" صافي خسائر قدرها 21.5 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل صافي ربح 35.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تأثرت نتائج الشركة بانخفاض حجم أنشطة التخزين والتحميل والتفريغ، غير أن الشركة نجحت في تعويض ذلك الأثر لاحقًا خلال العام من خلال خفض التكاليف وزيادة معدلات تشغيل ساحة تخزين الحاويات. وتضاعف صافي ربح بشركة طاقة عربية مسجلاً 213.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بالنمو القوي لصافي الربح بجميع القطاعات التابعة خلال الربع الثاني من عام 2025 باستثناء قطاع الكهرباء.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بنجاح القلعة في تقديم أداء متميز خلال الربع الثاني من عام 2025؛ يعكس مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة التي يمر بها العالم. فعلى الرغم من انخفاض الإيرادات المجمعة للقلعة بنسبة سنوية 34% بسبب تراجع الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير متأثرةً بتوقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا، وانخفاض هامش ربح التكرير عالميًا. إلا أن أغلب الشركات الأخرى تمكّنت من تحقيق معدلات نمو قوية للإيرادات خلال الفترة. فباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بنسبة سنوية 48% خلال الربع الثاني من 2025.وأشار إلى أنه رُغم تراجع أداء قطاعي الثروة الحيوانية ومنتجات الأعشاب بمزارع دينا خلال الفترة، إلا أنه من المتوقع أن يشهدا تعافيًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة.

وأكد هيكل على مواصلة الإدارة تنفيذ استراتيجيات النمو عبر مختلف استثماراتها، مع الاستمرار في دراسة واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تساهم في تعزيز المردود الإيجابي لأنشطة القلعة، معربًا عن ثقته في قدرة القلعة على مواكبة كافة المتغيرات المحيطة، مستفيدة من قدرتها الفائقة على المضي قدمًا وسط التحديات بمرونة فائقة.

على صعيد أبرز المستجدات؛ أضاف هيكل بأن القلعة نجحت خلال نوفمبر 2025 في الانتهاء من عملية نقل أسهم زيادة رأس المال إلى المساهمين المشاركين في صفقة شراء الديون الخارجية للمجموعة من خلال شركة QHRI، لتستكمل القلعة بذلك جميع الإجراءات المرتبطة بهذه الصفقة مع تحقيق عائد استثماري متميز للمشاركين بها. كما أعرب عن سعادته بالإنجازات التي أحرزتها القلعة على صعيد تسوية ديونها، ومواصلة تعزيز المركز المالي للمجموعة بوجه عام.

ونوّه هيكل على أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، كما يجري احتساب تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه، أكد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، على الدور المؤثر للشركة المصرية للتكرير في النتائج المجمعة للمجموعة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تراجعت الإيرادات المجمعة للقلعة بنسبة سنوية 34% خلال الفترة نتيجة تراجع الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير بسبب توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء الصيانة المخطط لها مسبقًا، بالإضافة إلى انخفاض هامش ربح التكرير. ومع ذلك؛ ساهم تنوع ومرونة باقي استثمارات القلعة في تحقيق نمو قوي خلال الفترة. فقد واصل قطاع التعدين دعم نمو النتائج المالية للمجموعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد. وبالتوازي، يواصل قطاع الزراعة تحقيق نمو قوي في الإيرادات بفضل مقوماتهما الاستثمارية الواعدة. وأخيرًا، يواصل مصنع أسمنت التكامل مسيرة تعافيه، مما ساهم في تعزيز إيرادات قطاع الأسمنت خلال الربع الثاني من العام.

وفي إطار استراتيجية تدعيم المركز المالي؛ أكد الخازندار على أن القلعة تمضي قدمًا في المسار الصحيح لإتمام تسوية وإعادة هيكلة ديونها، حيث تواصل الشركة المصرية للتكرير بخطى ثابتة السداد الكامل لديونها الرئيسية قبل الموعد المحدد. فقد قامت الشركة في ديسمبر 2025 بسداد 417 مليون دولار من ديونها الرئيسية، ليصل إجمالي ما تم سداده إلى 574.4 مليون دولار خلال عام 2025. وبذلك، نجحت الشركة في خفض رصيد أصل ديونها الرئيسية من 2.35 مليار دولار إلى 63 مليون دولار فقط كما في 31 ديسمبر 2025، والمقرر سداده في مارس 2026.

وختامًا، أكد الخازندار عن ثقته في المكانة القوية التي تحظى بها القلعة والتي تؤهلها لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلع القلعة إلى مواصلة مسيرة النمو عبر مختلف القطاعات والأسواق التي تعمل بها.

شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، والمعروفة سابقًا باسم "سيتادل كابيتال، حيث تركز على إقامة المشروعات المسئولة ذات المردود الإيجابي المستدام على الاقتصادات والمجتمعات المحيطة بأعمالها، وذلك في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والأغذية، والنقل واللوجستيات، والتعدين، والطباعة والتغليف. المزيد من المعلومات على الموقع الإليكتروني: qalaaholdings.com

