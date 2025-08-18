تسلط الشهادة الضوء على ريادة شركة "أو جولد" (O Gold) في تقديم حلول التكنولوجيا المالية تتّسم بالأخلاقية والشفافية والمتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال امتلاك المعادن الثمينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – حصلت منصة "أو جولد" (O Gold)، وهي أول تطبيق إماراتي يتيح الملكية الجزئية للذهب والفضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على "شهادة الامتثال الشرعي" من مركز الخدمات المصرفية الإسلامية والاقتصاد. تمثل هذه الشهادة إنجازاً هاماً في مسيرة الشركة، وتؤكد التزامها الراسخ والمتواصل بمبادئ التمويل الإسلامي.

تتيح منصة "أو جولد" (O Gold) عمليات الشراء والبيع الآمن للذهب والفضة، فضلاً عن خدمة "أرباح الاستثمار بالذهب بموجب عقد وكالة شرعي"، وجميعها متوافقة بالكامل مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. هذا وتوفر خدمة أرباح الاستثمار بالذهب بموجب عقد وكالة عوائد على شكل ذهب مادي خام، ما يضمن بقاء الأرباح قائمة على أصول ملموسة وخالية من الفوائد. تتميّز كلّ المعاملات بالشفافية، وهي قائمة على احتياطي فعلي من الذهب والفضة شديد النقاء، مع تحديد واضح للأصول وغياب تام لأي ممارسات قائمة على المضاربة غير المشروعة.

وقال بندر العثمان، مؤسس شركة "أو جولد" (O Gold): "يعدّ حصولنا على هذه الشهادة بمثابة شرف كبير وخطوة حاسمة في مهمتنا المتمثّلة في إعادة تعريف مفهوم ملكية الذهب. كما يمثّل تأكيداً على التزامنا الراسخ بالشفافية والممارسات الأخلاقية ودليلاً على حرصنا على توفير منصة لا تكتفي بكونها سهلة الوصول وآمنة فحسب، إنما تتواءم بالكامل مع قيم مجتمعنا."

من جانبه، قال السيد محمد زبير، الرئيس التنفيذي لمركز الهدى للخدمات المصرفية الاسلامية والاقتصاد (CIBE): "يسرّنا للغاية أن نصادق على عروض ’أو جولد‘ (O Gold) في مجال تداول الذهب والفضة باعتبارها متوافقة بالكامل مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)." وأضاف: "تعكس هذه الشهادة التزام ’أو جولد‘ (O Gold) بحلول الاستثمار بالمعادن الثمينة الأخلاقية والشفافة والقائمة على الأصول والتي تلبي أعلى معايير التمويل الإسلامي. نحن على ثقة بأن هذه المبادرة لن تكتفي بتزويد المستثمرين بفرص استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فحسب، إنما ستساهم أيضاً في تحفيز النمو العالمي للمنتجات والخدمات الاستثمارية الحلال."

تتميز "أو جولد" (O Gold) عن أقرانها باعتبارها أول منصة إماراتية تتيح للعملاء فرصة امتلاك كميات جزئية من الذهب والفضة اعتباراً من درهم إماراتي واحد فقط. يساهم هذا الابتكار بتزويد المستثمرين الأفراد بفرصة الاستفادة من ملكية المعادن الثمينة دون الحاجة إلى شراء كميات كبيرة ومنه أو تكبّد تكاليف مرتفعة. هذا وتوفر المنصة منظومة استثمار متكاملة، تمكّن المستخدمين من شراء الذهب أو بيعه أو تأجيره ببضع نقرات، والتمتع بأسعار تنافسية، والاستفادة من خدمة توصيل الذهب بأمان إلى منازلهم.

وبحصولها على هذه الشهادة، تضع "أو جولد" (O Gold) معياراً جديداً للاستثمار في الذهب في منطقة الشرق الأوسط، وتمهد الطريق نحو مستقبل يتواءم فيه النمو المالي بسلاسة مع المبادئ القائمة على القيم الإسلامية.

-انتهى-

#بياناتشركات