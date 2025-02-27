دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "أو جولد" (O Gold)، أول تطبيق إماراتي لحياذة الذهب والفضة، تعاونا مع شركة "مونيتيري متلز" (Monetary Metals)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تأجير الذهب. وقد شكّل حفل الإطلاق، الذي جمع شخصيات بارزة في الصناعة في دبي، لحظة محورية في الاستثمار في الذهب.

تتعاون شركة Monetary Metalsمع شركات من الدرجة الأولى لتأجير الذهب، مما يضمن التتبع في الوقت الفعلي عبر المخزون وأنظمةRFID . وتعمل سياستها الشاملة المدعومة من شركة تأمين عالمية رائدة على تعزيز أمن المستثمرين. وعلى الرغم من أنها تتطلب عادةً حدًا أدنى قدره 10 أونصات، إلا أن الشراكة مع O Gold تزيل هذا الحاجز، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى تأجير الذهب. تتيح ميزة التأجير الجديدة لـ O Gold للمستخدمين استئجار 0.1 جرام من الذهب و الحصول على عائد سنوي يصل إلى 16 بالمائة (يشمل عائدًا بمتوسط 11% من ارتفاع سعر الذهب بناءا على البيانات التاريخية للذهب لمدة 20 سنة وعائدًا يصل إلى 5 % يتم صرفه كذهب)، مما يحول الذهب إلى أصل منتج.

وقال بندر العثمان، رئيس مجلس إدارة شركة O Gold: "نحن متحمسون لإطلاق تعاوننا رسميًا مع شركة Monetary Metals لإحداث ثورة في تأجير الذهب". وأضاف: "يتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا المتمثلة في تحويل الذهب إلى أصول ديناميكية مدرة للدخل. إن توسيع نطاق الوصول إلى تأجير الذهب يساعد الأفراد على تحسين ممتلكاتهم ويزود صناعة المجوهرات برأس مال عامل حيوي".

تشمل الفوائد الرئيسية للشراكة ما يلي:

● متطلبات دخول منخفضة: استأجر ما لا يقل عن 0.1 جرام من الذهب.

● عوائد جيدة: احصل على عوائد سنوية تصل إلى 16 بالمائة على استثمارك.

● دخل شهري: احصل على عائد يصل إلى 5 بالمائة سنويًا من الذهب المادي، يُضاف شهريًا.

● سيولة ومرونة: السحب في أي وقت دون أي جرامات.

● الأمان والشفافية: استثمارات مؤمنة مع ملكية كاملة يحتفظ بها المستثمر.

● تنويع المحفظة الاستثمارية: التحوط ضد التضخم، وانهيارات السوق، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، مع وجود علاقة سلبية بالأصول الأخرى.

وقال مارك بي، مدير Monetary Metals - مكتب دبي: "إن O Gold شريك قوي في مهمتنا المتمثلة في جعل الذهب أصلاً منتجاً". وتابع: "تتمثل رؤيتنا المشتركة في تجاوز المفهوم التقليدي للذهب كأصل ثابت ووضعه بدلاً من ذلك كأداة مالية قوية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا، فإننا نجعل تأجير الذهب أكثر سهولة وشفافية ومكافأة، مما يمكن المستثمرين من الاستفادة الكاملة من إمكاناته".

تُحدث O Gold ثورة في الاستثمار في الذهب من خلال منصة رقمية سلسة لشراء الذهب وبيعه وتأجيره.

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