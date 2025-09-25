دبي: أعلنت الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية «NXN»، التابعة لسفن إكس (7X)، عن تعاونها مع «أمازون الإمارات» بهدف رفع كفاءة عمليات التوصيل وخدمات الميل الأخير في مُختلف أنحاء الدولة، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين - دبي 2025 الذي اختتمت أعماله مؤخرًا. وبموجب هذا التعاون، ستعتمد «أمازون الإمارات» على شبكة NXN الواسعة لتوفير خيارات توصيل أسرع للمنتجات الأكثر طلباً، وإتاحة المزيد من خيارات الاستلام المرنة بما يعزز سهولة الاستخدام والراحة، فضلاً عن الإسهام في دعم الأجندة الوطنية للاقتصاد الرقمي.

ويتيح هذا التعاون لـ «أمازون» الاستفادة من شبكة "المتاجر المظلمة" ومراكز المناولة الصغيرة التابعة للشبكة والمنتشرة ضمن النطاقات السكنية، بما يمكّنها من تخزين المنتجات الأكثر طلباً وتنفيذ الطلبات بشكل أسرع وأكثر استدامة، مع تقليل الضغط على الطرق الرئيسية وخفض الانبعاثات الناتجة عن النقل لمسافات طويلة.

وفي إطار هذا التعاون، ستوظف «أمازون» أيضاً شبكة نقاط الاستلام التابعة لـNXN، لتوفير خدمات آمنة ومرنة ومريحة، تُتيح للعملاء استلام شحناتهم في الوقت والمكان الأنسب لهم.

وقال عبدالعزيز الحمادي، المدير العام للشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية «NXN»: "تجسّد شراكتنا مع أمازون الإمارات الدور المحوري للشبكة كبنية تحتية ذكية تربط بين التخزين والمناولة والتوزيع في منظومة واحدة متكاملة. إن استخدام المتاجر المظلمة ومراكز المناولة الصغيرة لا يختصر أوقات التوصيل فحسب، بل يوفر نموذجاً جديداً لتقريب المنتج من المستهلك وتقليل الأثر البيئي والتكاليف التشغيلية بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في مجالات الاقتصاد الرقمي والنقل والاستدامة. وفيNXN ، نعمل على إتاحة ذات البنية التحتية للشركات العالمية مثل أمازون والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويسرّع نمو التجارة الإلكترونية ويعزز موقع الدولة كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة."

من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "تجسد هذه الخطوة للاستفادة من شبكة NXN التزامنا الراسخ بتعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء، إذ يتيح هذا التعاون إعادة تشكيل تجربة التوصيل عبر مراكز إنجاز الطلبات السريعة وشبكة نقاط الاستلام الموزعة بشكل استراتيجي في مُختلف أنحاء الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع NXN، نمضي قُدُماً في الوفاء بوعودنا في تقديم تجربة مريحة وموثوقة للعملاء، كما نُسهم أيضاً في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات على صعيد الاقتصاد الرقمي والاستدامة، من خلال تقليل الأثر البيئي ودعم جهود التخطيط الحضري الذكي."

ويمثل هذا التعاون جزءاً من الاستراتيجية الأوسع لـ NXN، التي تقدم أكثر من 87 فرعاً و1000 نقطة استلام وتسليم وخزائن ذكية على مستوى الدولة، وتوفّر منظومة متكاملة تشمل الإرسال والاستلام والتخزين والتمكين. كما تمهّد هذه الخطوة الطريق لشراكات مستقبلية توسّع نموذج التوصيل داخل المدن وتطوره، بما يخدم المتعاملين والشركات ويرفع كفاءة سلسلة الإمداد على مستوى الدولة.

