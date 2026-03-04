دبي، الإمارات العربية المتحدة،– أعلنت شركة بروف بوينت، الرائدة عالمياً في الأمن السيبراني والامتثال، عن الإطلاق العالمي لحزمة Nuclei Discovery & Archive Suite، وهي حل متكامل لحوكمة وأرشفة الاتصالات الرقمية صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة. وجرى تطوير الحزمة للاستجابة للتحديات التنظيمية المتزايدة ومتطلبات الاكتشاف الإلكتروني والضغوط التشغيلية التي تواجه فرق تقنية المعلومات والامتثال محدودة الموارد، حيث تجمع بين سرعة النشر، وقدرات مؤسسية متقدمة، ونموذج اشتراكات اقتصادي ضمن منصة سحابية أصلية.

مع اتساع نطاق الاتصالات الرقمية عبر البريد الإلكتروني وأدوات التعاون وتطبيقات المراسلة المحمولة والمنصات الاجتماعية، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً متزايدة للاحتفاظ بالمحتوى وحوكمته والتحقيق فيه، في ظل ميزانيات وموارد بشرية أقل مقارنة بالمؤسسات الكبرى. ووفقاً لغرفة التجارة الأميركية، أفاد أكثر من نصف أصحاب الشركات الصغيرة بأن متطلبات الامتثال التنظيمي تؤثر سلباً في نمو أعمالهم، فيما أشار 47% إلى أنهم يقضون وقتاً مفرطاً في مهام الامتثال.

توفر حزمة Nuclei استجابة مباشرة لهذه التحديات من خلال تجربة مبسطة تمكّن المسؤولين من نشر الحل وبدء التقاط البيانات خلال دقائق. وقال هاري لابانا، النائب الأول للرئيس والمدير العام لوحدة حوكمة الاتصالات الرقمية في بروف بوينت: "تشعر العديد من المؤسسات بالإحباط من أدوات الأرشفة التقليدية المعقدة ومرتفعة التكلفة وبطيئة العائد. حزمة Nuclei تقدم حلاً يرتكز إلى الذكاء الاصطناعي أولاً، سهل النشر، يدمج الأرشفة مع ذكاء الاتصالات، ما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحديد المخاطر بسرعة، وتعزيز الامتثال، وخفض الأعباء التشغيلية."

سهولة الاستخدام: نشر سريع وإدارة مركزية مبسطة

تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة غالباً على فرق محدودة لإدارة تقنية المعلومات والأمن والامتثال. صُممت حزمة Nuclei بحيث يمكن نشرها خلال دقائق، ما يتيح بدء التقاط البيانات بسرعة مع حد أدنى من الإعداد. وتوفر واجهة إدارية موحدة وبديهية رؤية مركزية لإدارة المستخدمين والسياسات وعمليات الإدخال والتقارير، دون الحاجة إلى التنقل بين منصات متعددة.

تتولى بروف بوينت إدارة التحديثات المستمرة للحل بالتنسيق مع العملاء، بما يقلص أعباء الصيانة. كما تتيح المنصة استيعاب البيانات القديمة بسهولة، وتوسيع الاشتراكات لدعم مستخدمين إضافيين أو قنوات اتصالات رقمية جديدة أو سعات أرشفة إضافية وفق تطور الاحتياجات.

قدرات متقدمة: أرشفة وذكاء اتصالات دون تعقيد مؤسسي

رغم محدودية حجمها، تحتاج هذه الشركات إلى أدوات قوية تدعم جاهزيتها التنظيمية والتحقيقية. توفر حزمة Nuclei وظائف مؤسسية متقدمة بنمط خدمة ذاتية، تشمل:

بحثاً بديهياً لتحديد المحتوى المؤرشف واسترجاعه بسرعة

خاصية "حفظ التقاضي" لحماية البيانات من الحذف

تصدير البيانات دون رسوم إضافية

تقارير وآليات مطابقة مدمجة لمتابعة سلامة الأرشيف وحالة إدخال البيانات

كما تقدم الحزمة خيار إشراف مصمم خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلافاً لنماذج الإشراف التقليدية المصممة للمؤسسات الكبرى التي تعتمد على معاجم معقدة وضبط يدوي مستمر وفرق امتثال مخصصة.

تعتمد الحزمة على ذكاء اتصالات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحليلات قائمة على الوكلاء، لرصد مخاطر السلوك والامتثال والمخاطر الداخلية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى إنشاء معاجم أو صيانة قواعد مستمرة. ويعزز التكامل الفريد مع حل إدارة التهديدات الداخلية من بروف بوينت مستوى الرؤية لمخاطر الاتصالات، مع سرعة نشر أعلى وتكاليف تشغيلية أقل مقارنة بالحلول التقليدية.

كفاءة اقتصادية: ترخيص شفاف وقيمة مدمجة

صُممت حزمة Nuclei لتمكين المؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من ميزانيات تقنية المعلومات المحدودة، عبر نموذج ترخيص بسيط لكل مستخدم ولكل اتصال، يدعم التقاط المحتوى من أكثر من 80 قناة اتصالات رقمية.

وبالنسبة للمؤسسات التي تستخدم Microsoft 365، يشمل اتصال واحد دعم بريد Exchange الإلكتروني وTeams وOneDrive وSharePoint وViva Engage وCopilot.

يتضمن كل اشتراك سعة أرشفة مشتركة قدرها 10 غيغابايت لكل مستخدم ولكل اتصال، مع إمكانية إضافة سعات إضافية عند الحاجة ضمن هيكل تسعير واضح.

وكانت بروف بوينت قد صُنّفت مؤخراً كشركة رائدة للعام الثاني على التوالي ضمن تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لحلول حوكمة وأرشفة الاتصالات الرقمية لعام 2025، حيث قيّمت غارتنر 14 مزوداً في تقرير أكتوبر 2025، ومنحت بروف بوينت تصنيف "رائد" استناداً إلى قدرتها على التنفيذ واكتمال رؤيتها الاستراتيجية.

لمزيد من المعلومات حول حلول حوكمة الاتصالات الرقمية من بروف بوينت، يُرجى زيارة: https://www.proofpoint.com/us/products/digital-communications-governance

نبذة عن بروف بوينت

تُعد بروف بوينت شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني المرتكز على الأفراد والذكاء التوكيلي، حيث تؤمّن طرق تواصل الأفراد والبيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني والسحابة وأدوات التعاون الرقمي. وتحظى بروف بوينت بثقة أكثر من 80 شركة من قائمة Fortune 100، وأكثر من 10,000 مؤسسة كبرى، وملايين المؤسسات الصغيرة، في مجال التصدي للتهديدات، ومنع تسرب البيانات، وتعزيز المرونة عبر سير العمل البشري والذكي. وتساعد منصة بروف بوينت لأمن البيانات والتعاون المؤسسات بمختلف أحجامها على حماية وتمكين فرقها مع تبني الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.proofpoint.com

