الرياض – في خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، قامت الشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) وناقل إكسبريس بتوحيد جهودهما لقيادة مبادرة شاملة لإزالة الكربون من الأسطول التجاري لشركة ناقل إكسبريس. هذه الشراكة الاستراتيجية تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتسلط الضوء على التزام الشركتين بالحلول اللوجستية المبتكرة والمستدامة.

تستفيد هذه الشراكة من خبرات الشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) في مجال النقل المستدام لوضع خارطة طريق لإزالة الكربون من أسطول مركبات شركة ناقل إكسبرس. وأحد الجوانب الرئيسية لهذه المبادرة هو توفير الشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) للشاحنات الكهربائية المتقدمة طراز Q-Light QARGO4EV، والتي من المقرر أن تحدث ثورة في عمليات ناقل إكسبريس، مما يقلل بشكل كبير من بصمتها الكربونية ويمهد الطريق للحصول على أسطول مستدام بالكامل بحلول عام 2030.

وتحدث السيد غاري فلوم-الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC)- عن الشراكة الجديدة قائلا: " لقد وجدنا في ناقل إكسبرس شريكا يشاطرنا رؤيتنا لمستقبل مستدام. هذا التعاون شهادة على التزامنا المشترك تجاه البيئة وخطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف المملكة لخفض انبعاثات الكربون كما ورد في رؤية السعودية 2030."

وقال الدكتور فادي البحيران، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ناقل ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة (سُبل): "هذه الشراكة ليست تعاون استراتيجي فحسب؛ إنما هي انعكاس لالتزامنا تجاه مجتمعنا وكوكبنا. إننا نبدأ رحلة تحويلية تتجاوز الأهداف التجارية."

يعد هذا التعاون الرائد بين الشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) وناقل إكسبرس استجابة استباقية للحاجة العالمية لحلول النقل المستدامة في مجال الخدمات اللوجستية، ويضع معيارًا جديدًا للإشراف البيئي داخل هذا القطاع. إنه بيان جريء في مجال يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي ولكنه يواجه مطالب متزايدة بأن يعمل بطريقة أكثر حفاظًا على البيئة.

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نبذة عن الشركة الوطنية لحلول النقل

الشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) هي شركة تقنية رائدة متخصصة في الإدارة المتقدمة لأساطيل المركبات، وأحدث حلول التنقل المستدامة متعددة الطرازات، بما فيها القيادة الذاتية، والصيانة المحددة مسبقًا للمركبات، وتقليل البصمة الكربونية، وتشكل قوة هائلة في حركة نقل السلع والأشخاص والخدمات عبر منصات صديقة للبيئة. وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإننا نطمح إلى تمكين الأساطيل التجارية لتصبح مربحة ومستدامة.

نبذة عن ناقل إكسبرس

ناقل إكسبرس شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، وتشتهر بما تقدمه من مجموعة شاملة من الخدمات اللوجستية وخدمات النقل. وباعتبارها شركة متجذرة بعمق في المنطقة، فقد رسخت شركة ناقل إكسبرس من مكانتها كشركة محورية في مجال الخدمات اللوجستية، حيث تقدم حلولاً مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها. وينعكس التزام الشركة بالتميز على سعيها المستمر لتحقيق الكفاءة ورضا العملاء والابتكار التكنولوجي. كما أن رؤيتها التي تهدف لتصدر قطاع الخدمات اللوجستية تدفعها لتبني ممارسات وتقنيات مستدامة، ومواءمة عملياتها مع الأهداف البيئية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإظهار الريادة في مجال المواطنة المؤسسية المسؤولة.