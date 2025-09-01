تجارب مبتكرة للتنقّل الكهربائي الفاخر: مركز "NIO Hub" يفتح أبوابه على شارع الشيخ زايد في دبي

يفتح أبوابه على شارع الشيخ زايد في دبي وجهة متكاملة تجمع بين تجارب القيادة، وتسليم السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وأسلوب الحياة العصري

مقهى "NIO Café" بإدارة العلامة الإماراتية "أورتو" يضفي بُعداً ثقافياً وضيافة راقية على تجربة التنقّل الذكي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة NIO، الرائدة عالمياً في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية والفاخرة، عن تدشين أول مركز "NIO Hub" في دولة الإمارات العربية المتحدة، على شارع الشيخ زايد في دبي بمفهوم مبتكر يختلف عن مراكز "NIO House" و"NIO Space"، حيث يوفّر جميع خدمات العملاء تحت سقف واحد، بما يشمل عرض المنتجات، وتجارب القيادة، وتسليم السيارات الجديدة، وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى تقديم تجارب متكاملة تعكس أسلوب الحياة العصري، ضمن بيئة مصممة خصيصاً لتوفير تجربة سلسة ومتكاملة لجميع المستخدمين الحاليين والجدد.

ويقع المركز في أحد أكثر المواقع حيويةً على شارع الشيخ زايد، إلى جانب نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات، ما يعزز من حضور NIO في مشهد التنقل الذكي الفاخر بدولة الإمارات، ويجسد التزامها بالمنافسة على أعلى المستويات في سوق المركبات الكهربائية.

وفي هذا السياق، قال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل افتتاح مركز "NIO Hub" في دبي خطوة استراتيجية في مسيرتنا التوسعية على المستوى الإقليمي، إذ يتجاوز كونه مجرد مركز بيع بالتجزئة، ليشكل منظومة متكاملة تجسّد رؤيتنا للتنقل الذكي المتمحور حول رضا العملاء، وتقدم تجربة مترابطة تمتد إلى ما هو أبعد من المركبات، لتشمل نمط حياة فاخر ومتكامل. وقد جاء اختيار شارع الشيخ زايد كموقع للمركز بعد دراسة مستفيضة تعبّر عن ثقتنا وطموحنا، وتضعنا في قلب المنافسة إلى جانب أبرز علامات السيارات العالمية، ضمن سوق ديناميكي ومتسارع مثل سوق دولة الإمارات."

وقد تولى فريق التصميم الداخلي العالمي لشركة NIO تنفيذ تصميم مركز "NIO Hub" لضمان تقديم بيئة راقية وذكية تواكب تطلعات المستخدمين. ويمتد المركز على مساحة 772 متراً مربعاً، تضم 433 متراً مربعاً مخصصة لصالة العرض و339 متراً مربعاً لمركز تسليم السيارات، ما يتيح عرض خمس مركبات وثلاث مناطق لتسليم المركبات للعملاء بطريقة شخصية وسلسة. كما يشمل المركز غرفاً للاستشارات، وللاستقبال لخدمات ما بعد البيع، ومنطقة مخصصة لتجربة تقنيات "NIO Power"، التي تسلط الضوء على ابتكارات الشركة في مجالي الشحن وتبديل البطاريات.

كما يوفر مركز "NIO Hub" مقهى "NIO Café" ، بإدارة "Orto"، العلامة الإماراتية المعاصرة التي تأسست عام 2022، وتُعرف بابتكار بيئات محفّزة على التواصل والإبداع. فمن خلال مفهوم "كوفي لاونج" الفريد، يُقدّم "Orto Café" تجربة ضيافة ترتقي إلى مستوى التميز، تعكس جوهر الكرم الإماراتي وتجمع بين الجودة الرفيعة في تقديم القهوة، والبعد الثقافي والاجتماعي للقاءات المجتمعية. ويُشكّل " Orto Café" منصة نابضة بالحياة لتبادل الأفكار، ودعم المواهب المحلية، وإبراز العلامات الوطنية، في تجسيد حي لالتزام NIO بتعزيز الإبداع وتمكين الثقافة في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال روبرتو لوبيس دا سيلفا، المدير العام لشركة NIO الإمارات: "يشكّل افتتاح مركز "NIO Hub" نقلة نوعية في مسيرتنا بدولة الإمارات، إذ يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المتكاملة وروح الضيافة والبعد المجتمعي في إطار تجربة موحّدة وشاملة. وإننا اذ نؤكد التزامنا بالارتقاء في معايير التنقّل الذكي في الدولة، نتطلّع من خلال هذا المركز إلى تعزيز علاقاتنا مع عملائنا الحاليين والجدد واستقطاب فئات جديدة من المستخدمين الباحثين عن الابتكار والتميّز."

ويجسّد إطلاق مركز "NIO Hub" التوجّه الطموح الذي تنتهجه الشركة لترسيخ حضورها الريادي في مستقبل التنقّل الذكي والمستدام داخل دولة الإمارات وخارجها، كما يشكّل خطوة محورية في مسيرة توسّع NIO على المستوى الإقليمي، ويعكس رؤيتها الطموحة في إعادة صياغة ملامح قطاع التنقّل الفاخر، من خلال تبني نهج الابتكار، والشفافية، والتميّز، انطلاقًا من فلسفة تضع المستخدم في قلب كل تجربة، وفي صميم كل تصميم..

نبذة عن NIO الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شركة NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي شركة تابعة لمجموعة NIO الرائدة عالمياً في مجال المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة. وجرى تأسيس الشركة بالتعاون مع CYVN Holdings، وهي شركة قابضة استثمارية مملوكة لحكومة أبوظبي. وتتعاون كلا من NIO و CYVNلدفع عجلة الابتكارات التقنية، وتوسيع حضور NIO في سوق المنطقة، وتعزيز التحول العالمي نحو التنقل المستدام.

وتعمل NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكتوبر 2024، حيث يقع مقرها الإقليمي في أبو ظبي. وتخطط لتوسيع حضورها في جميع أنحاء المنطقة، وتقديم أحدث تقنيات وخدمات المركبات الكهربائية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وتأسست الشركة الأم NIO في نوفمبر 2014 وهي مدرجة في بورصات الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة. وتقدم مركبات كهربائية ذكية فاخرة تحت علامة NIO، ومركبات كهربائية ذكية للعائلات من خلال علامة ONVO، وسيارات كهربائية ذكية من خلال علامة firefly. ومع تزايد التركيز على تطوير التقنيات الأساسية، جمعت العلامة التجارية ما يزيد على 9,900 براءة اختراع مع حلول شهر يوليو 2025، وأنشأت مجموعة كاملة تضم 12 مساراً تقنياً.

وتمتلك NIO مرافق للبحث والتطوير والتصنيع في كل من شنغهاي وهيفاي وبكين ونانجينغ وسنزن وهانغزو ووهان وسان خوسيه وميونيخ وأكسفورد، وبرلين، وبودابست، وسنغافورة. كما نجحت الشركة في تأسيس شبكات للمبيعات والخدمات في كل من الصين والنرويج وألمانيا، وهولندا، والسويد والدانمارك.

