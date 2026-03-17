شنغهاي، الصين: أعلنت شركة NIO، الرائدة عالمياً في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، عن نتائجها المالية الأولية للربع الأخير من عام 2025 وللسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025. وحققت الشركة، بدون احتساب نفقات التعويضات المرتبطة بالأسهم، أرباحاً تشغيلية معدّلة (Non‑GAAP)، بلغت قيمتها 1.25 مليار يوان صيني (نحو 178.9 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأخير من عام 2025.

بلغ إجمالي السيولة، ومن ضمنها الأرصدة المتاحة وما يعادلها، والأرصدة المقيّدة، والاستثمارات قصيرة الأجل، والودائع الزمنية طويلة الأجل، 45.9 مليار يوان صيني (ما يعادل 6.6 مليار دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2025 .

وبالنسبة للربع الأول من عام 2026، تتوقع شركة "NIO":

تسليم ما بين 80 و83 ألف مركبة خلال الربع الأول من 2026، بزيادة تقارب 90% إلى 97% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

تراوح الإيرادات الإجمالية بين 24.48 مليار يوان صيني (نحو 3.5 مليار دولار أمريكي) و 25.18 مليار يوان صيني (نحو 3.6 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة تتراوح بين نحو 103.4% و109.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 .

وقال ويليام لي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "NIO": "تؤكد الأرباح الفصلية على القدرة التنافسية العالية لمسار الشركة التقني ومنتجاتها ونموذج أعمالها، إلى جانب التطور المستمر في كفاءتها التشغيلية وقدراتها المؤسسية، ما يعزّز آفاق نمو الشركة مستقبلًا. وأضاف أن NIO دخلت رسمياً المرحلة الثالثة من مسيرتها التنموية، معلنة بداية دورة جديدة من النمو المتسارع".

نبذة عن NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي شركة تابعة لمجموعة NIO الرائدة عالمياً في مجال المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة. وجرى تأسيس الشركة بالتعاون مع CYVN Holdings، وهي شركة قابضة استثمارية مملوكة لحكومة أبوظبي. وتتعاون كلا من NIO و CYVNلدفع عجلة الابتكارات التقنية، وتوسيع حضور NIO في سوق المنطقة، وتعزيز التحول العالمي نحو التنقل المستدام.

وتعمل NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكتوبر 2024، حيث يقع مقرها الإقليمي في أبوظبي. وتخطط لتوسيع حضورها في جميع أنحاء المنطقة، وتقديم أحدث تقنيات وخدمات المركبات الكهربائية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وتأسست الشركة الأم NIO في نوفمبر 2014 وهي مدرجة في بورصات الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة. وتقدم مركبات كهربائية ذكية فاخرة تحت علامة NIO، ومركبات كهربائية ذكية للعائلات من خلال علامة ONVO، وسيارات كهربائية ذكية من خلال علامة firefly. ومع تزايد التركيز على تطوير التقنيات الأساسية، جمعت العلامة التجارية ما يزيد على 9,900 براءة اختراع مع حلول شهر ديسمبر 2025، وأنشأت مجموعة كاملة تضم 12 مساراً تقنياً.

وتمتلك NIO مرافق للبحث والتطوير والتصنيع في كل من شنغهاي وهيفاي وبكين ونانجينغ وسنزن وهانغزو ووهان وسان خوسيه وميونيخ وأكسفورد، وبرلين، وبودابست، وسنغافورة. كما نجحت الشركة في تأسيس شبكات للمبيعات والخدمات في كل من الصين أوروبا ومنطقة القوقاز الكبرى والشرق الأوسط.

