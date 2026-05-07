أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة ايدج عن توقيع خطاب نوايا مع شركة Nicomatic ضمن معرض "اصنع في الإمارات 2026"، لتأسيس إطار تعاون استراتيجي يركز على توطين تكنولوجيا الموصلات المتقدمة داخل الإمارات.

وجرت مراسم التوقيع بحضور حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، حيث وقع الاتفاقية كل من جوليان نيكولين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Nicomatic، وأحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في ايدج.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تمكين الإنتاج والتوريد المحلي للموصلات عالية الأداء، بما يضمن نقل الإشارات والطاقة بكفاءة وموثوقية عبر الأنظمة الدفاعية المتقدمة.

كما تدعم هذه الشراكة، من خلال ترسيخ القدرات المتخصصة داخل دولة الإمارات، تطوير منظومة صناعية متكاملة ومرنة، وتسريع جهود توطين الأنظمة الفرعية الحيوية.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن Nicomatic

تأسست Nicomatic عام 1976، وتُعد من الشركات العالمية الرائدة في حلول الربط البيني عالية الأداء، حيث تقدم موصلات متقدمة وأنظمة متكاملة لقطاعات الدفاع والطيران والفضاء، التي تتطلب أعلى مستويات الاعتمادية والدقة.

وانطلاقاً من التزامها بالابتكار وقربها من العملاء، تطور Nicomatic تقنيات مرنة وعالية الموثوقية تدعم الجيل المقبل من الأنظمة الحيوية ذات المهام الحرجة. ومن خلال الجمع بين التميز الهندسي، والتصنيع السريع، ونهج الشراكة الاستراتيجية، تسهم الشركة في تسريع الوصول إلى الأسواق وتحقيق قيمة مستدامة عبر البرامج العالمية.

وتلتزم Nicomatic بدعم القدرات السيادية وتعزيز المرونة الصناعية، حيث تسهم بشكل فاعل في دعم طموح دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للتصنيع المتقدم. ومن خلال الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا والشراكات طويلة الأمد، تعمل الشركة على تطوير قدرات عالية القيمة داخل دولة الإمارات وللأسواق العالمية.

