دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت NEP GROUP، الشريك الرائد في حلول تكنولوجيا الإعلام لصناع المحتوى حول العالم، استحواذها على SEVEN PRODUCTION، شركة الأفلام والبث التلفزيوني المستقلة التي يقع مقرها في دبي، حيث يعزز الاستحواذ استثمار NEP وتواجدها في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستندة في ذلك إلى سنوات من الخبرة في التغطية الحية للفعاليات الرياضية والترفيهية والتي تشمل بطولة UFC، والدوري الدولي للكريكت T20 في الإمارات العربية المتحدة، والسلسلة الدولية للجولة الآسيوية، وبطولة ليف جولف، وباور سلاب، وبطولة المصارعة العالمية (WWE).

يأتي إعلان اليوم عقب أنباء حديثة من NEP GROUP، و التى تشمل أسطول جديد من الوحدات المتنقلة والتعيينات الأخيرة لوليد إسحاق رئيسًا لمجموعة NEP الشرق الأوسط وآسيا، ومحمد حمود رئيسًا للشؤون التجارية.

بإضافة شركة SEVEN، ستصبح NEP الشرق الأوسط وآسيا إحدى أكبر الشركات من نوعها في خدمة جهات البث وشركات الإنتاج ومنظمي الفعاليات والجهات الحكومية في المنطقة، وستواصل الشركة تقديمها لنطاق عريض من خدمات الإنتاج المباشر والتي تشمل شاحنات البث الخارجي وشاحنات الأقمار الصناعية وأنظمة فلايباك ومرافق الإنتاج المتصلة، وشبكة من الاستوديوهات في الشرق الأوسط، وكاميرات ومعدات البث 4K/HD ENG ، وحلول لاسلكية مرنة وغيرها من الخدمات التي تشمل توفير طواقم العمل والبث الحي على الويب ودعم استضافة البث وتكامل الأنظمة.

مارتن ستيوارت، ذكر الرئيس التنفيذي لـ NEP GROUP: "يعتبر هذا الإعلان لـ NEP GROUP توسعًا مثيرًا في سوق واسع النمو حيث يمكن الاستفادة من خبرة SEVEN PRODUCTION ومعرفتها العميقتين، وتمثل هذه الشراكة استثمارًا هائلاً لنا في الشرق الأوسط مما يتيح لنا ترسيخ دعمنا والتوسع به لجهات البث والاتحادات وأصحاب الحقوق والمنتجين الذين يحتاجون إلى شريك موثوق به مجهز لتلبية احتياجاتهم".

وليد إسحاق، ذكر رئيس NEP الشرق الأوسط وآسيا: "نحن متطلعون للترحيب بشركة SEVEN في أسرة NEP –الشركتين تمثلان ثنائيًا رائعًا، كما أننا نتشارك ثقافيًا في التركيز القوي على الاستماع إلى عملائنا وصياغة نهجنا في الإبداع القائم على احتياجات عملائنا. كما أننا نفهم حاجتهم إلى توصيل البث الدولي المتواصل بخبرة محلية، وهذه الصفقة تضعنا في مركز يسمح لنا بتوصيل البث بشكل مستمر من اليوم الأول.

"ستعمل NEP وSEVEN معًا على جمع الأشخاص والتكنولوجيا والخدمات الشاملة "الأفضل على الإطلاق" لعملائنا".

بيير تابت، ذكر المدير التنفيذى لشركة SEVEN PRODUCTION: "أنا فخور بموظفينا وبإنجازاتهم باعتبارهم جزءًا من فريق SEVEN، إن الانضمام إلى NEP سيعمل على إضافة موارد ودعم عالميين إلى إمكاناتنا الهندسية واكتشاف المزيد من الأعمال مع العملاء الدوليين، ونرى أنه أمرًا ملائمًا للغاية وخطوة متميزة لنا وللصناعة وللمنطقة للمضي قدمًا."

ستصبح SEVEN PRODUCTION جزءًا من مجموعة NEP الشرق الأوسط وآسيا الإقليمية، مع استمرار بيير تابت في منصب المدير التنفيذى لأعمال NEP الشرق الأوسط.

ولم يُفصَح عن شروط الصفقة.

حول NEP GROUP

NEP هي الشريك الأكثر وثوقية في العالم للخدمات الإعلامية للتغطية الحية للفعاليات الرياضية والترفيهية، وبامتلاكنا لشبكة عالمية من الخبراء والتكنولوجيا المتطورة والمحفظة الواسعة للحلول المبتكرة الموجهة نحو العملاء، فإننا نتيح لعملائنا سرد رواياتهم بطرق متطورة.

ومن خلال العمل في 25 دولة، فقد دعمنا آلاف من عمليات الإنتاج والفعاليات الرئيسية في كل قارة بتميز ومصداقية، ويمكنك مشاهدة طريقة عرض المحتوى بصورة واقعية على الموقع nepgroup.com.

